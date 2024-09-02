Trendyol Süper Lig'de görünüm

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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi.

02.09.2024 00:16
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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde 4 maç yapıldı. Günün 19.15'te başlayan maçlarında İkas Eyüpspor ile Trabzonspor golsüz berabere kalırken, RAMS Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Saat 21.45 seansında ise Beşiktaş, iç sahada Net Global Sivasspor'u 2-0, Samsunspor ise deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Tamamlanan ilk haftanın ardından 4 maçta 10 puana ulaşan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri birer maçı eksik olan Galatasaray ile Beşiktaş dokuzar puanla takip etti.

Sonuçlar

Gaziantep FK'nin bay geçtiği ligin 4. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor- Kasımpaşa: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor- Bellona Kayserispor: 0-0

Adana Demirspor-Galatasaray: 1-5

Göztepe-Sipay Bodrum FK: 2-0

İkas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-0

RAMS Başakşehir-Antalyaspor: 5-2

Beşiktaş-Net Global Sivasspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Samsunspor: 0-3

Puan durumu

Ligde tamamlanan 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE4310112910
2.GALATASARAY33009369
3.BEŞİKTAŞ33008269
4.İKAS EYÜPSPOR42206248
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FK321010557
6.GÖZTEPE41305326
7.SAMSUNSPOR32014226
8.KASIMPAŞA41216605
9.TÜMOSAN KONYASPOR411257-24
10.NET GLOBAL SİVASSPOR411224-24
11.ANTALYASPOR4112711-44
12.ÇAYKUR RİZESPOR411238-54
13.GAZİANTEP FK21011103
14.SİPAY BODRUM FK410348-43
15.TRABZONSPOR20200002
16.CORENDON ALANYASPOR402249-52
17.BELLONA KAYSERİSPOR201112-11
18.ATAKAŞ HATAYSPOR401349-51
19.ADANA DEMİRSPOR4013410-61

5. hafta programı

Süper Lig'de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül'de yapılacak.

Maçlar şöyle:

Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)

Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)

Kasımpaşa-Fenerhahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)

Kaynak: AA

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