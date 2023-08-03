Türk Takımları Avrupa'da Başarılı Sonuçlar Aldı - Son Dakika
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Türk Takımları Avrupa'da Başarılı Sonuçlar Aldı

03.08.2023 23:38

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Avrupa kupalarında aldıkları galibiyetlerle ülke puanına büyük katkı sağladı. Takımlarımız bir üst tura yükselirken gelecek rakipleri de belli oldu.

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımımız, haftayı galibiyetle tamamlayarak ülke puanına büyük katkı sağladı.

HAFTAYI KAYIPSIZ KAPATTIK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris'i 1-0 yendi. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu 4-0 mağlup etti. Beşiktaş Tirana'yı 2-0, Adana Demirspor ise Cluj'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetlerle birlikte takımlarımız bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

ÜLKE PUANIMIZ YÜKSELECEK

Oynadıkları maçlarda bu hafta mağlubiyet yüzü görmeyen takımlarımızın bu başarısı sonucu ülke puanında da büyük artış olacak.

İşte gelecek rakipler;

Alınan bu galibiyetler sonrası temsilcilerimiz adlarını bir üst tura yazdırırken yeni rakipleri de belli oldu.

  • Fenerbahçe-(Differdange - Maribor maçı galibi)
  • Beşiktaş-Neftçi Bakü
  • Galatasaray-Olimpia Ljubjana
  • Adana Demirspor-Osijek
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Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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