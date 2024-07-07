Türkiye, EURO 2024\'te Hollanda\'ya kaybederek turnuvaya veda etti

Spor

AS: "Arda Güler bir kez daha neredeyse Maradonavari katkısı ve liderliği ile Türkiye'ye resital verdi"

ESPN: "Güler ve Yıldız ile EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye'nin geleceği parlak"

L'Equipe: "Real'in Türk yıldızı Arda Güler, ilk EURO'yu umut verici bir şekilde tamamladı"

BBC: "Türkiye için muhteşem geçen bir turnuva hayal kırıklığıyla sonlandı"

Metin ARSLANCAN/ İSTANBUL, - Avrupa basını, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nın dünkü ve turnuvadaki performansını sayfalarına taşıdı.

EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Ay-yıldızlı takım, Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Milliler bu sonuçla turnuvaya veda etti. A Milli Takım'ın Hollanda maçında ve şampiyonada gösterdiği performans dış basında geniş yer buldu.

İspanya merkezli yayın organı AS, "Güler yetmedi. de Vrij ve Gakpo'nun iki golü Hollanda'yı, EURO 2004'ten sonra Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıldır ulaşamadığı yarı finale taşıdı. Arda Güler bir kez daha neredeyse Maradonavari katkısı ve liderliği ile Türkiye'ye resital verdi. Ancak Madrid'in dahisi yeterli olmadı" ifadelerini kullandı.

ESPN sitesinde ise "Güler ve Yıldız ile EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye'nin geleceği parlak. Son turda Avusturya'ya karşı aldıkları galibiyet, 2008'den bu yana ilk eleme galibiyetiydi ancak Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi oyuncuları varken bir sonraki galibiyet için bu kadar uzun süre bekleyemezler. Türkiye, Çekya'nın ardından Euro 2024'teki en genç kadroydu ve başka hiçbir şey değilse bile bu gelecek için iyiye işaret. Henüz 19 yaşında olan Güler, şimdiden bir yıldız ve bunu Hollanda'ya karşı bir kez daha gösterdi" denildi.

Portekiz'in spor sitesi Abola da "Büyük Türkiye'ye karşı turuncu geri dönüş" dedi.

Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe ise "Real'in Türk yıldızı Arda Güler, ilk EURO'yu umut verici bir şekilde tamamladı" paylaşımını yaptı. Aynı ülkeden Foot Mercato, "Hollanda çılgın bir maçta Türkiye'yi devirdi" görüşlerini paylaştı.

İngiliz BBC ise "Türkiye yarı finale kalma şansını kaçırdı. Türkiye için muhteşem geçen bir turnuva hayal kırıklığıyla sonlandı" ifadelerini kullandı. İngiliz Telegraph gazetesi, "Weghorst, Hollanda'nın kurtarıcısı. Hollanda, Türkiye'nin saldırısını püskürterek EURO 2024 yarı finaline yükseldi" dedi.