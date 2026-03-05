Türkiye Milli Atıcılık Takımı'ndan büyük başarı! - Son Dakika
05.03.2026 12:10
Ermenistan'da yapılan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 7 madalya kazandı.

HAVALI Silahlar Avrupa Şampiyonası'nı 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayarak toplamda 7 madalya kazanan Türkiye Milli Atıcılık Takımı, Ankara'ya geldi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 7 madalya toplayarak büyük başarı elde eden milli atıcılar İstanbul aktarmalı olarak Ankara'ya geldi. Milli takım kafilesinde yer alan Murat Kocakaya, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Şevval İlayda Tarhan, Esra Bozabalı, Şimal Yılmaz, Elif Duygu Eren Kotoş ve Murat Örgün Esenboğa Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

TARHAN: MADALYALARIMIZ, TÜM VATANA ARMAĞAN OLSUN

İyi bir şampiyona geçirdikleri için mutlu olduğunu kaydeden Milli atıcı İlayda Tarhan, "Her müsabakada olduğu gibi bazı aksilikler ve bazı şansızlıklar oldu. Tabii ki daha fazla madalya ile dönebilirdik her zaman daha iyisi olabilir ama bu seferlik bu kadarmış. Sonraki şampiyonalarda kazanmış olduğumuz madalya sayısını da egale etmek hatta üzerine çıkmak istiyoruz. Daha büyük başarılar istiyoruz takım olarak. Ama asıl büyük hedefimiz olimpiyatlar. Bunlarda olimpiyatlara giden süreçteki merdivenler. İyi ya da kötü bir şekilde bu merdivenleri geçiyoruz ama asıl esas hedefimiz için daha büyük odaklıyız. Madalyanın üzerinde emeği olan çok fazla insan var. Üzerimizde emeği olduğunu hissettiğimiz herkese armağan olsun bu madalya. Ermenistan'da marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırdığımız için de bütün vatana armağan olsun" dedi.

DİKEÇ: HEDEFİMİZ, 2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI

Milli atıcı Yusuf Dikeç, bereketli bir yarışma çıkardıklarını kaydederek, "Aslında 2-3 madalya daha çıkardı. İlayda ve İsmail çok ucundan kaçırdı. Aslında bunlar disiplinli ve düzenli çalışmanın bir sonucu. Bizim hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Allah nasip ederse oraya kadar tam gaz durmadan çalışacağız. Madalyayı aldıktan sonra yaşlı olarak ben kenara ekileceğim. Gençler yollarına devam edecekler. Atıcılık sporuna başlamış Türkiye'deki tüm gençlerin hepsine bu madalyaları armağan ediyoruz" diye konuştu.

FEDERASYON BAŞKANI KOCAKAYA: BÜYÜK GURUR OLDU

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ise, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Biz geçen yılda Avrupa Şampiyonası'nı çok başarılı geçirmiştik. Bunu bekliyorduk. Sporcularımız da antrenörler ile beraber çok uzun zamandır çalışıyorlar. Burada beklediği sonuçları aldılar. Biraz daha iyi sonuçlar alabilir miydik bunu hep düşündük. Takımın hedefi bellidir. Biz olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Olimpiyatlarda ülkemize madalyalar kazandırmak istiyoruz. Ermenistan'da milli marşımızı çaldırmak büyük bir gurur oldu"

BAKAN BAK'TAN MİLLİ ATICILAR İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkı Bak, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2'si altın, 3'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli atıcılar için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2'si altın, 3'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kadınlar 10m havalı tüfek solo kategorisinde ülkemize ilk altın madalyayı kazandıran Damla Köse ile erkekler 10 metre havalı tabancada üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu olan İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade'den oluşan trio takımımızı tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: DHA

