Türkiye Pickleball Şampiyonası Bursa'da - Son Dakika
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Spor

Türkiye Pickleball Şampiyonası Bursa'da

Türkiye Pickleball Şampiyonası Bursa\'da
11.06.2025 13:55
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Bursa'da 13-15 Haziran tarihlerinde Türkiye Pickleball Ligleri finali gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE Pickleball Ligleri'nde final heyecanı Bursa'da yaşanacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, 13-15 Haziran tarihlerinde Bursa'da gerçekleşecek. Sporun tabana yayılması ve her bireyin eşit şartlarda spor yapabilmesi hedeflenen pickleballda bölge şampiyonalarının ardından yarı final ve final maçları Bursa Mihraplı Pickleball Kortları'nda düzenlenecek.

Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki organizasyon; sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve gönüllülük temelli spor kültürünü temsil eden büyük bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "2022 yılında başlayan Türkiye pickleball yolculuğu; yüz binlerce kilometrelik seyahat, milyonlarca bireye ulaşan tanıtım çalışmaları ve sayısız gönüllünün emeğiyle bugünlere ulaştı. "Kimse Geride Kalmasın" anlayışıyla yola çıkan Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği, sporu sadece belli bir kesime değil; dezavantajlı bireyler, engelliler, kırsal bölgelerde yaşayan gençler, göçmen çocuklar, bağımlılık riski altındaki bireyler ve afet bölgelerinde yaşayan toplumlar için bir umut haline getirdi. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri ise saha ve malzeme destekleriyle hayata geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Doğu ve Güneydoğu gibi depremden etkilenen ve dezavantajlı illerde onlarca okulun bahçesine kurulan pickleball sahaları; çocuklar için rehabilitasyon, sosyalleşme ve yeniden hayata tutunma aracı oldu" ifadeleri yer aldı.

81 İLDEN BİNLERCE SPORCU KATILDI

2025 yılında başlatılan Türkiye Pickleball Ligleri, 81 ildeki binlerce bireyin katılımı düzenlendi. Türkiye Pickleball Ligleri'nin resmi organizatörü olan Türkiye Pickleball Ligleri Komitesi öncülüğünde, 41 ilde düzenlenen lig karşılaşmalarına 1.500'den fazla sporcu katıldı. 19 Mayıs 2025'te sona eren yerel liglerin ardından, illerinde dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa'da gerçekleştirilen bölgesel liglerde boy gösterdi. Toplamda 5 ayrı kategoride düzenlenen liglerde; 8-13 yaş kız ve erkek sporcular, 14 yaş üstü kadınlar ve erkekler, kadın, erkek ve karışık çiftler kıyasıya mücadele etti.

BÜYÜK FİNAL BURSA'DA

Bölgesel liglerde dereceye giren sporcuların katılımıyla gerçekleşecek Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, ülkemizin en iyilerini belirleyerek yeni bir dönemin de kapılarını aralayacak. Tüm sporcular hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürdü. Şampiyona için geri sayıma geçilirken Türkiye'de ilk defa düzenlenecek organizasyon canlı yayınlarla milyonlarca izleyiciye ulaşacak. Organizasyonda 15 Haziran Pazar günü düzenlenecek final maçları HT Spor ve Sportstv'den yayınlanacak.

DAVUT GÜNGÖR: PICKLEBALL'U TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNE GÖTÜRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi Davut Güngör, "2022 yılında başladığımız bu zorlu ama heyecan verici yolculukta, 2 milyondan fazla insanı pickleball ile tanıştırdık. Ülkemizin her şehrine, her kesimine ulaşmak bizim için bir görevdi. Sporu sadece büyük şehirlerde yaşayanlara aitmiş gibi göstermeye çalışanlara inat, sporun köydeki çocuğa da, mülteci aileden gelen gence de, engelli bireye de ait olduğunu gösterdik. Bugün geldiğimiz nokta yalnızca bizim değil; gönüllülükle çalışan binlerce temsilcimizin ve gönül veren herkesin ortak başarısıdır" dedi.

Kaynak: DHA

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