Türkiye Tenis Ligi Finalleri İstanbul'da Başladı

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Türkiye'nin en iyi takımlarının belirleneceği Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nin tanıtım toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

İstanbul Taç Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde 29 takımdan 114 sporcunun katılımıyla bugün başlayan ve 22 Aralık Pazar gününe kadar sürecek organizasyonun tanıtım toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Soylu, Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Organizasyonun bugün başladığını anımsatan Soylu, "Kıymetli bir organizasyon ve iş birliği için karşınızdayız. 1980'den beri devam eden bir lig. Bir 6 senelik ara oldu ama tekrardan hızını ve kalitesini artırarak devam ediyor. İlk ayağı dört farklı şehirde yapılarak, farklı sporcuların mücadeleleriyle bu hafta finaller oynanacak. Antalya, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, Hakkari, İstanbul, Iğdır, Hatay gibi şehirlerden katılımcılar var. Çok çeşitlilik var. Hedefimiz önümüzdeki 4 sene boyunca turnuvanın kalitesini artırmak." diye konuştu.

Turnuvanın farklı formatlarda gelecek yıllarda da devam edeceğini anlatan İpek Soylu, " Zeynep Sönmez, Çağla Büyükakçay gibi değerli sporcularımız var. Kıymetli sporcularla bu haftayı geçireceğiz. Performans olarak oynamayıp ama tenisin içinde olan sporcuların bu sporcularla karşılaşması çok önemli. Rol model olarak görmeleri ve tecrübe edinmeleri adına çok özel bir ortam. Zeren Group bizim için çok önemli, spora da önemli yatırım yapıyorlar. İş birliğimiz de tenis alanında devam edecek. Sporda, teniste de sponsorluk çok kıymetli. Hafta sonu yayınlarımız olacak. Sporcularımızın maçlarını ekrana taşıyabildik. Bu da çok kıymetli. 16 erkek, 13 de kadın takımımız olacak. Toplamda 29 takımla 114 oyuncu mücadele edecek. Gelecek sene de beraber gelişerek yeni bir organizasyona imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel ise organizasyondan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Spor, evrensel bir dil. İnsanları belli bir paydada buluşturur. Tenis de bunların en nahif olanlarından diye düşünüyorum. Spora grup olarak çok yatırım yapıyoruz. Zeren Spor Kulübümüz, Sultanlar Ligi'nde oynuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi bazı spor kulüplerine de forma sponsorluklarımız sürüyor. Federasyon ile iş birliği içinde olmaktan çok mutluyuz. Bu iş birliği bizim için çok kıymetli. Tüm sporcuların güzel maçlar çıkaracağına eminim. Bizler de bu konuda heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.