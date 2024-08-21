TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Olimpiyatlarda Çin maçını unutamayız - Son Dakika
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Spor

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Olimpiyatlarda Çin maçını unutamayız

"Dünyada örnek gösterilen bir altyapıya sahibiz"

21.08.2024 10:24
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Olimpiyatlarda Çin maçını unutamayız

"Dünyada örnek gösterilen bir altyapıya sahibiz"

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

22.00 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak.

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

10.30 Siyah-beyazlılar, son çalışmasını Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

14.30 Temsilcimiz İsviçre'ye hareket edecek.

18.15 Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

18.45 İsviçre ekibi hazırlıklarını tamamlayacak.

20.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir topçusu basın toplantısında konuşacak.

FENERBAHÇE

12.00 Sarı-lacivertlilerde Rizespor maçının hazırlıkları devam edecek.

RİZESPOR

10.15 Nijeryalı futbolcu David Akintola, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

10.30 Karadeniz ekibinde Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürecek.

- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu karşılaşmaları oynanacak.

- UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda deplasmanda İrlanda ekibi St Patrick's ile karşılaşacak olan Başakşehir ve İsviçre'de St. Gallen'e konuk olacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlanacak.

BASKETBOL

10.00-15.00 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Basketbol Gençler Ligi Kızlar Kategorisi 2024-2025 sezonu lig fikstürlerinin kura çekimleri, Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Olimpiyatlarda Çin maçını unutamayız - Son Dakika

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