U16 Anadolu Şampiyonasında Kuralar Çekildi - Son Dakika
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U16 Anadolu Şampiyonasında Kuralar Çekildi

U16 Anadolu Şampiyonasında Kuralar Çekildi

U16 Kızlar Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup maçları Kayseri'de oynanacak. Şampiyona, 24-28 Mart tarihlerinde 64 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

23.03.2025 12:27  Güncelleme: 12:29
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U16 (Erkek-Kız) Anadolu Şampiyonalarında kuralar çekildi. U-16 Kızlar Anadolu Şampiyonası Kırmızı Grup maçları Kayseri'de oynanacak.

24 - 28 Mart tarihleri arasında erkeklerde Konya ve Sivas, kızlarda ise Kayseri ve Isparta illerinde düzenlenecek U16 Anadolu Şampiyonalarında toplam 64 takım mücadele edecek. Kızlarda Kırmızı Grup maçları Kayseri'de oynanacak. Kayseri'de yapılacak şampiyonada ilk 3 gün Atatürk ve Kadir Has Kongre ve Spor Salonu olmak üzere 2 salonda oynanacak maçlar, final grubunda ise Atatürk Spor Salonu'na taşınacak. Maçların başlama saati ilk 4 gün 11.00 son gün ise 10.00 olarak belirlendi. Kayseri Basketbol İlTemsilcisi Mehmet ÜnalSağlam; "Yurdumuzun farklı şehirlerinden gelecek 16 takım arasında ilimizi Melikgazi Kayseri Basketbol temsil edecek. Başarılar dileriz." dedi. Kayseri'de mücadele edecek takım ve grupları şu şekilde:

A Grubu: Oksijen Gençlik (Bursa), ÇerkezköyBelediye (Tekirdağ), ÇBK Mersin(Mersin) Yurdumspor (Şırnak)

B Grubu: OGM Ormanspor (Ankara), Zirvespor (Kocaeli),Melikgazi Basktebol (Kayseri), Petrolspor (Batman)

C Grubu: Fenerbahçe (İstanbul), Emlak konut (İstanbul), KaratayBelediye (Konya), Ormanspor (Elazığ)

D Grubu: Ege GelişimB (İzmir), BüyekşehirBelediye (Bursa), Gençlerbirliği (Mersin), Dersim Gelişim (Tunceli) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Basketbol, kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U16 Anadolu Şampiyonasında Kuralar Çekildi - Son Dakika

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