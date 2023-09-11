Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e çetnik selamı yaptığı için tepki yağıyor - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e çetnik selamı yaptığı için tepki yağıyor

Son Güncelleme: 11.09.2023 16:09

Sırbistan Milli Takımı, Sırp raket Novak Djokovic'in Amerika Açık'ta şampiyon olması sonrası uçakta büyük coşku yaşadı. Bu sırada Fenerbahçeli futbolcu Tadic'in de arasında olduğu birçok futbolcu Sırpların zafer işareti olarak gördüğü çetnik selamını verdi. Bosna Savaşı'ndan kötü izleri olan bu hareketi yapması sonrası Tadic'e tepki yağdı.

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Amerika Açık şampiyonluğunu kutlayan Sırbistan Milli Takımı'nda Fenerbahçeli futbolcu Tadic'in verdiği çetnik selamı olay oldu.

IRKÇI SIRP ÇETELER ÇETNİK SELAMI VERİYORDU

Sırplar için zafer işareti olan ve dini kökleri olan selam, Bosna Savaşı'nın simgelerinden biriydi. Irkçı Sırp çetelerin, Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kestiklerini biliniyor.

BİRÇOK SIRP SPORCU İŞARETİ YAPIYOR

Tadic'in bu selamı vermesi büyük tepki çekti. Ancak Sırplar için zafer anlamı taşıyan bu işareti daha önce eski Beşiktaşlı Dusan Tosic de yapmış ve hareketin Sırplar için bir selamlama ve sevinç ifade etme biçimi olduğunu belirtmişti.

"ÜÇ PARMAK İŞARETİ FAŞİZMİ, DİNİ VE IRKÇILIĞI SEMBOLİZE ETMEZ"

2015 yılında verdiği çetnik selamı Türkiye'de tepki çeken Tosic yaptığı açıklamada, "Arnavutluk-Sırbistan maçından sonra, Türkiye'de ve bilhassa sosyal medyada yapılan yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapmayı bir zorunluluk olarak görüyorum. Üç parmak işareti, faşizmi, dini ve ırkçılığı sembolize etmez. Üç parmak işareti genel olarak bütün Sırp sporcuların, hiç kimseyi hedef almaksızın selamlama ve sevinçlerini ifade etme biçimidir. Benim maç sırasında yaptığım hareket, birilerini kırdıysa bundan dolayı üzüntülerimi ifade etmek isterim. Saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.

3 ANLAMI VAR

Çetnik selamı olarak bilinen "Üç Parmak"'ın Sırplar için üç anlamı var. Gazeteci Fatih Sabovic'e göre bu anlamlar şöyle:

  • Sırplar için Üç Parmak, " Baba, Oğul ve Kutsal Ruhu" simgeler.
  • Ortodoksların istavroz ritüeli de birleştirilen üç parmak ve üç tekrardan oluşuyor.
  • Üç Parmak, Sırplar için saygıdeğer kişilikler olan, Aziz Sava, II. Petar Petrovic-Njegos ve Djordje Petrovic'i de sembolize ediyor.

Çetnik selamı veren sporcular:

Çetnik selamı veren Fenerbahçeli Tadic'e tepkiler çığ gibi
Tadic
Çetnik selamı veren Fenerbahçeli Tadic'e tepkiler çığ gibi
Eski Beşiktaşlı Tosic
Çetnik selamı veren Fenerbahçeli Tadic'e tepkiler çığ gibi
Mateja Kezman
Çetnik selamı veren Fenerbahçeli Tadic'e tepkiler çığ gibi
Teodosic
Uçakta çetnik selamı veren Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e tepkiler çığ gibi
Obradovic (Sağda)
Uçakta çetnik selamı veren Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e tepkiler çığ gibi
Novak Djokovic
Uçakta çetnik selamı veren Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e tepkiler çığ gibi
Bogdan Bogdanovic

Dusan Tadic, Fenerbahçe, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e çetnik selamı yaptığı için tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'e çetnik selamı yaptığı için tepki yağıyor - Son Dakika
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