UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 Başlıyor - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 Başlıyor

Bu sezon 36 takımlı lig formatı ile UEFA Avrupa Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la başlıyor.

24.09.2024 09:51
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, yarın oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak kupada Türk temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi verecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı yarın ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

İlk kez lig formatında düzenlenecek

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Avrupa Ligi'ne katılan takımlar bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. 8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

En fazla takım Türkiye ve Hollanda'dan

Avrupa Ligi'ne bu sezon ülkeler bazında en fazla katılımı 3'er takımla Türkiye ve Hollanda sağladı. Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş organizasyonda yer alırken, Hollanda'dan ise Ajax, AZ Alkmaar ve Twente mücadele edecek. Bu iki ülkeyi 2'şer ekiple Belçika, Çekya, İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İsveç takip etti. Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, İsrail, Letonya, Norveç, Romanya, İskoçya ve Ukrayna'dan da 1'er temsilci organizasyonda boy gösterecek.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi verecek

Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Galatasaray; PAOK, Elfsborg, Tottenham ve Dynamo Kiev ile içeride, RFS, AZ Alkmaar, Malmö ve Ajax ile de dışarıda oynayacak. Fenerbahçe; Union SG, Manchester United, Athletic Bilbao ve Lyon ile evinde, Twente, AZ Alkmaar, Slavia Prag ve Midtjylland ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise Eintracht Frankfurt, Malmö, Maccabi Tel-Aviv ve Athletic Bilbao ile sahasında, Ajax, Lyon, Bodo/Glimt ve Twente ile de dış sahada mücadele edecek.

Son şampiyon Atalanta

İtalyan ekibi Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezonu şampiyonlukla noktaladı. Mavi-siyahlılar, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Arena'da oynanan final maçında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Atalanta, bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en fazla kazanan Sevilla

Avrupa Ligi kupasını 7 kez kazanan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. İspanyol ekibi, 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2019-2020 ve 2022-2023 sezonlarında kupada mutlu sona ulaştı. Sevilla'yı, kupayı 3 sefer kazanan Liverpool, Juventus, Inter ve Atletico Madrid takip etti. 1999-2000 sezonunda kupayı müzesine götüren Galatasaray ise Avrupa Ligi'ni kazanan tek Türk takımı oldu.

Finale İspanya ev sahipliği yapacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun finaline İspanya ev sahipliği yapacak. Dev final, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bilbao'daki San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:

Yarın

19.45 AZ Alkmaar - Elfsborg

19.45 Bodo/Glimt - Porto

22.00 Dinamo Kiev - Lazio

22.00 Midtjylland - Hoffenheim

22.00 Galatasaray - PAOK

22.00 Manchester United - Twente

22.00 Nice - Real Sociedad

22.00 Ludogorets - Slavia Prag

22.00 Anderlecht - Ferencvaros

26 Eylül Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Union SG

19.45 Malmö - Rangers

22.00 Ajax - Beşiktaş

22.00 Roma - Athletic Bilbao

22.00 Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen

22.00 FCSB - RFS

22.00 Lyon - Olympiacos

22.00 Braga - Maccabi Tel-Aviv

22.00 Tottenham - Karabağ - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 Başlıyor - Son Dakika

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