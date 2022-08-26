UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu

Viyana'da aldığı 2-0'lık galibiyete rağmen Austria Wien karşısında baskılı ve etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe , İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin 2 golüyle sahadan 4-1'lik zaferle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin alacağı para da belli oldu. Sarı-lacivertli takım, "ayakbastı" parası olarak 3.6 milyon euroyu kasasına koyacak.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.
Roma (ITA)
Manchester United (İNG)
Arsenal (İNG)
Lazio (İTA)
Braga (POR)
Kızılyıldız (SRB)
Dynamo Kiev (UKR)
Olympiakos (YUN)
Feyenoord (HOL)
PSV Eindhoven (HOL)
Rennes (FRA)
Real Sociedad (İSP)
Monaco (FRA)
Karabağ (AZE)
Malmö (İSÇ)
Ludogorets (BUL)
Sheriff (MOL)
Real Betis (İSP)
Midtjylland (DAN)
Bodø/Glimt (NOR)
Ferencvaros (MAC)
Union Berlin (GER)
Freiburg (ALM)
Fenerbahçe (TÜR)
Nantes (FRA)
HJK Helsinki (FİN)
Sturm Graz (AUT)
Larnaca (GKRY)
Omonoia (GKRY)
Zürich (İSV)
Union Saint-Gilloise (BEL)
Trabzonspor (TÜR)
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