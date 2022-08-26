UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu

26.08.2022 08:58
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i iki maçta da mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanan temsilcimiz Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu.

Viyana'da aldığı 2-0'lık galibiyete rağmen Austria Wien karşısında baskılı ve etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe , İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin 2 golüyle sahadan 4-1'lik zaferle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı.

3.6 MİLYON EURO "HOŞ GELDİN" PARASI

UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin alacağı para da belli oldu. Sarı-lacivertli takım, "ayakbastı" parası olarak 3.6 milyon euroyu kasasına koyacak.

GRUP KURALARI SAAT 14:00'TE BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

1. TORBA

Roma (ITA)

Manchester United (İNG)

Arsenal (İNG)

Lazio (İTA)

Braga (POR)

Kızılyıldız (SRB)

Dynamo Kiev (UKR)

Olympiakos (YUN)

2. TORBA

Feyenoord (HOL)

PSV Eindhoven (HOL)

Rennes (FRA)

Real Sociedad (İSP)

Monaco (FRA)

Karabağ (AZE)

Malmö (İSÇ)

Ludogorets (BUL)

3. TORBA

Sheriff (MOL)

Real Betis (İSP)

Midtjylland (DAN)

Bodø/Glimt (NOR)

Ferencvaros (MAC)

Union Berlin (GER)

Freiburg (ALM)

Fenerbahçe (TÜR)

4. TORBA

Nantes (FRA)

HJK Helsinki (FİN)

Sturm Graz (AUT)

Larnaca (GKRY)

Omonoia (GKRY)

Zürich (İSV)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Trabzonspor (TÜR)

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu - Son Dakika
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