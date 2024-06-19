UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-25 sezonunda 2. eleme turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.
Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Lig yolu
Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)
Şampiyonlar yolu
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Batum (Gürcistan)/ Dinamo Minsk (Belarus) - Pyunik (Ermenistan)
APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)/ Ordabasy (Kazakistan) - Petrocub (Moldova)
Ferencvaros (Macaristan)/ New Saints (Galler) - Decic (Karadağ)
PAOK (Yunanistan)/ Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Egnatia (Arnavutluk)
Bodo/Glimt (Norveç)/ RFS (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda)
Malmö (İsveç)/ Klaksvik (Faroe Adaları) - Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda)/ Sparta Prag (Çekya)
Ballkani (Kosova) - Santa Coloma (Andorra)/ Midtjylland (Danimarka)
Flora Tallinn (Estonya) - NK Celje (Slovenya)/ Slovan Bratislava (Slovakya) - Struga (Kuzey Makedonya)
Panevezys (Litvanya) - HJK Helsinki (Finlandiya)/ Jagiellonia Bialystok (Polonya)
Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)/ Karabağ (Azerbaycan)
Virtus 1964 (San Marino) - FCSB (Romanya)/ Maccabi Tel Aviv (İsrail)
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