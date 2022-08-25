Abdullah Avcı'nın, Avrupa'da yüzü gülmüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalarak elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.

Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçın 26'sında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu karşılaşmalarda Avcı, 16 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.

Medipol Başakşehir ile 3 galibiyet sevinci

İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.

Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş ile tek galibiyet

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.

Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor'da galibiyeti yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti.

Avcı'nın Avrupa performansı

Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç 2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir 2 - 0 2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda) 1 - 2 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) 0 - 0 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir 2 - 2 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu M. Başakşehir- Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1 - 2 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir- 2 - 0 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir 3 - 3 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika) 2 - 0 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) 1 - 2 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir 2 - 2 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir- Ludogorets (Bulgaristan) 0 - 0 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-M. Başakşehir 2 - 1 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir 3 - 1 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya) 1 - 1 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir 1 - 2 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Braga 2 - 1 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir- Burnley (İngiltere) 0 - 0 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir 1 - 0 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş 4 - 2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) 0 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga 1 - 2 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Braga-Beşiktaş 3 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Slovan Bratislava 2 - 1 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton-Beşiktaş 4 - 0 2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu Trabzonspor-Molde (Norveç) 3 - 3 2021-2022 UEFA Konferans Ligi Molde-Trabzonspor 1 - 1 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma (İtalya) 1 - 2 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0 - 0

Kopenhag maçının ardından

Trabzonspor-Kopenhag maçının ardından