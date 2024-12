Uğurcan Çakır: Transfer haberleri ilgimi çekmiyor

Spor

TRABZONSPOR'un kalecisi Uğurcan Çakır Galatasaray 'la ilgili transfer haberlerine ilişkin, "Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Bu takımın kaptanı olmaktan, burada oynamaktan gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Çıkan haberler aslında ilgimi çekmiyor diyebilirim" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına saat 11.30'da günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık yapılan antrenmanda sakatlıktan dönen Okay, Serkan ve Hüseyin, takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Savic'in yanı sıra kasığından sorun yaşayan Visca, gribal enfeksiyon geçiren Dragus ve Pedro da yer almadı.

UĞURCAN ÇAKIR KONUŞTU

Antrenman öncesi Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımın bu sezonki performansı ile önümüzdeki süreçteki hedeflerine ilişkin bir soruya Uğurcan Çakır, "Trabzonspor'da ben ve takımım arkadaşlarımla, hocalarımla birlikte büyük başarılara imza attık. Bazen futbolda inişler çıkışlar oluyor. Bireysel bir spor olmadığı gibi takım oyunu olduğu için takımın performansı, sizin performansınız istediğiniz gibi olmayabiliyor. Bu sezon özelinde takım performansı aslında çok iyi olmasa da kendi bireysel açıdan iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Takım kötü giderken de daha fazla çalışıp daha fazla çalışıp takımıma sahip çıkmak, bir yönden en iyisini vermek için çalıştım. Bu sezon da çok şükür iyi bir performans sergiliyorum. Takım olarak son dönemde de iyi performans sergiledik. Ama bu sezon genelinde çok oyuncu katıldı aramıza. Bu takımlarda biraz uyum sorununu tetikleyebiliyor. Uyum sorunu olabiliyor. Onu aştığımızı düşünüyorum ben. Son 3-4 hafta en azından daha iyiye giden bir oyunumuz var. Geçen haftaki galibiyet, ondan önce Galatasaray mağlubiyetinde de aslında bölüm bölüm iyi oynadığımız dakikalar olmuştu. O uyum sorunu kalktığında daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'BEN TRABZONSPORLUYUM'

Uğurcan Çakır, Galatasaray'la ilgili transfer haberlerine ilişkin soru üzerine de, bu haberlerin çok fazla ilgisini çekmediğini söyledi. Uğurcan Çakır, "Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Bu takımın kaptanı olmaktan, burada oynamaktan gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Çıkan haberler aslında ilgimi çekmiyor diyebilirim. Bu takımın kaptanıyım ve burada olmaktan, şehrimi seviyorum, takımımı seviyorum. ve bu takımın kaptanı olmaktan gururluyum" diye konuştu.

'BÜYÜK MAÇLARIN MOTİVASYONU FARKLI OLUYOR'

Büyük maçların motivasyonun farklı olduğunu kaydeden Çakır, "Büyük maçların motivasyonu farklı oluyor. Çok önemli maçlar, derbi maçlar özellikle her futbolcuyu bilmiyorum ama ben aslında her maça çıkarken aynı motivasyon ve aynı enerjiyle çıkmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarımla konuşurken bütün maçların her zaman önemli olduğunu söylüyoruz, konuşuyoruz bunları. Ama büyük maçların her oyuncuda bence ufak bir motivasyon fazlalığı yarattığını düşünüyorum. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bütün maçların 3 puan ona göre hazırlanmamız gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

'İDEAL 11'İ KİMSE BİLMİYOR, BEN DE BİLMİYORUM'

Çakır, yeni sezon takımda özellikle savunma hattında ve stoper tandeminde yaşanan sürekli değişimin kendi performansına etkisine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Takımda stoper tandeminin değişmesi çok etkili olabiliyor. Alışma süreci oluyor çünkü. Hem benim, hem önümde oynayan iki stoperin, sağ bekin, sol bekin hep birlikte oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Savic sakatlanıyor, Arseniy oynuyor sakatlanıyor, Arseniy ile Serdar oynadı sakatlandı, Hüseyin oynadı sakatlandı, hep değişim bir sirkülasyon oldu ve ideal 11'i kimse bilmiyor ben de bilmiyorum, sakatlıklar olduğu için. Ama adapte olmak zorundayım, işimi yapmak zorundayım. Tabi ki kim oynarsa oynasın önümde galip gelmek için, sahada en iyisini ortaya koymak için oynuyorum."

'HAKEMLER DE HATA YAPABİLİYOR'

Kaotik ortam ve hakem hatalarının kendilerine de olduğunu aktaran Uğurcan Çakır, "Camia olarak futbolun içinde kalmaya çalışıyoruz. Kaotik ortamlar, hakem hataları bize de oluyor. Hiç konuşmak istemediğim şeyler. Birçok maçta bu sezon özelinde hakem hatası bize de oldu, aleyhimize çok pozisyonlar da oldu. Yakın geçmişte de böyle olaylar yaşandı. Ama hakemler de hata yapabiliyor. Tabi ki içimizde düşündüklerimiz çok ayrı şeyler, çok farklı düşünceler belki ama Trabzonspor camiası olarak hep sahanın içinde kalmaya, futbola odaklanmaya çalışıyoruz" dedi.

'İNSAN SEVDİĞİNE DAHA ÇOK KIZARMIŞ'

Altyapıdaki oyunculara gelecek için her zaman çok daha fazla çalışmalarını tavsiye eden Çakır, yerli oyunculara taraftarın tepkisinin daha fazla olmasına ilişkin soruya, "İster istemez tepkiler oluyor, çünkü başarıya odaklı spor yapıyoruz. İnsan sevdiğine daha çok kızarmış" yanıtını verdi.

'AVRUPA HAYALİM YÜZDE YÜZ VAR'

Başarılı eldiven, Avrupa'da bazı takımlardan teklif gelip gelmediği yönündeki soruya, "Tabi ki Avrupa hedefim her zaman var. Kendimi ona göre hazırlayıp en azından Avrupa'ya gidip orada kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda 'niye gitmedim' demek istemiyorum. Avrupa hayalim yüzde yüz var. Ona göre çalışıyorum. Başkanımdan da sözü aldım, teklif gelirse, oturur başkanımızla da değerlendiririz" diye cevap verdi.

'ŞENOL HOCA KALECİ ANTRENÖRÜNE HİÇ KARIŞMIYOR'

Şenol Güneş'le daha önce de çalıştıklarını anlatan Uğurcan Çakır, "Milli Takımda da EURO'da da birlikteydik. Şenol Hoca Trabzonsporlu ve buranın efsanesi. Kulübümüzün efsane oyuncularından, kalecilerinden. Tabi ki onun bize artıları hem saha içi, hem saha dışı konuşmalarıyla, bilgileriyle çok fazla oluyor. Kaleci konusunda, Atilla Hoca'ya hiç karışmıyor. Atilla Hoca her şeyi söylüyor ama eksik bir şey görürse de uyarıyor" dedi.

'MİLLİ TAKIM'DA HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM'

Uğurcan Çakır, başarılı bir sezon geçirmesine karşılık Milli Takım'da da haksızlığa uğramadığını ifade ederek, "Kimsenin beni eleştirmesi, övmesi gibi şeylere bakmıyorum. Ben kendi vicdanen en iyi performansımı sergilemeye çalışıyorum, vicdanen en iyisi olduğumu düşünüyorum. Ona göre hazırlanıp ona göre çalışıyorum, ona göre oynamaya çalışıyorum. Vicdanen rahatım. Haksızlığa uğradığımı da düşünmüyorum. Çünkü herkesin ne olduğunu görüyor, biliyor zaten. Ben kendim her zaman en iyi olmak için çalıştığımı, kulübüme, takımıma, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için çalıştığımı düşünüyorum. Böyle yapmaya devam edeceğim. Kıyaslamalar tabi ki oluyor. Milli Takımda çalıştığım kaleciler olsun diğer isimler olsun hepsi çok iyi kaleciler. Ama dediğim gibi ben her zaman çalışmaya ve en iyi performansımı ortaya koymaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'İLERLEYEN HAFTALARDA İLK 5'İN İÇİNDE OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Trabzonspor'un bu sezon düşük performans ortaya koymasına karşın kendi performansının iyi olmasına ilişkin bir soruya da Uğurcan Çakır şunları söyledi:

"Bireysel daha çok çalışıyorum. Takım istediğimiz sonuçları alamayınca tabi ki doğal olarak benim yüküm daha artıyor ben de bilinçli bir şekilde buna daha fazla çalışıyorum. Takımım için performansımın en iyisini vermeye çalışıyorum. Tabi ki ekstra antrenmanlar da bunda bir etken. İstediğimiz gibi bir ilk yarı geçirmedik ama bence hala ilk 5 için şansımız olduğunu düşünüyorum. Ondan sonrasında daha yukarılara tırmanmayı hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Kulüp olarak Trabzonspor'un amacı bu. Her zaman Avrupa'da olmak, oynayabilmek. Çok çalışıyorum Trabzonspor için kötü dönemde de elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum."

Uğurcan Çakır, bu sezon Galatasaray ve St Gallen'e penaltılarla elendikleri maçların en çok üzüntü yaşadığı maçlar olduğunu dile getirdi.

'TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini ve iyi bir fikstüre sahip olduklarını söyleyen Çakır, " Alanya, Rize ve İskenderun var grubumuzda. Fikstürümüzün iyi olduğunu düşünüyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Trabzonspor Kulübü'ne bir kupa daha hediye etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.