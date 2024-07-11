Uludağ Premium Ultra Trail'e 35 Ülkeden 2 Bin 660 Sporcu Katılacak - Son Dakika
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Uludağ Premium Ultra Trail'e 35 Ülkeden 2 Bin 660 Sporcu Katılacak

Uludağ Premium Ultra Trail\'e 35 Ülkeden 2 Bin 660 Sporcu Katılacak

Uludağ Premium Ultra Trail, Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek. 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu, 12-14 Temmuz tarihlerinde '4 Mevsim Uludağ' mottosuyla gerçekleşecek olan yarışa katılacak. Yarışta sporcular, Uludağ'ın doğal güzellikleri arasında koşarken, aynı zamanda konserler, görsel şölenler ve heykeltraşın çalışmalarıyla da buluşacaklar. Ayrıca, Bursa Senfoni Orkestrası sanatçıları da koşuculara unutulmaz anlar yaşatacak. Yarışta farklı kategorilerde dereceye giren sporculara Bodrum Sağlık Vakfı'nın özel çocukları tarafından hazırlanan plaketler takdim edilecek.

11.07.2024 12:34
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Uludağ Premium Ultra Trail'e 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu katılacak. Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bu sene 7'ncisi gerçekleşecek Ultra Trail, birçok etkinliği de katılımcılara sunacak.

Geleneksel hale gelen Uludağ Premium Ultra Trail, 12-14 Temmuz'da '4 Mevsim Uludağ' mottosu ile koşulacak. 2 bin 543 metrelik Uludağ'ın eşsiz doğal güzellikleri arasındaki organizasyon; Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla; UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K'lık parkurlarda gerçekleşecek.

Spor ve sanatı bir araya getirecek yarışta katılımcılar, bir yandan Uludağ'da koşu deneyimi yaşayacak bir yandan da konserler, grafiti sanatçısının sunduğu görsel şölen ve heykeltraşın sanatını icra ettiği çalışmalarla buluşacak.

35 ÜLKEDEN 2 BİN 660 SPORCU

Her sene gelişerek devam eden Uludağ Premium Ultra Trail'e bu sene katılım da bir hayli fazla. Geçtiğimiz yıla oranla büyük bir artış yaşayan UPUT, 35 ülkeden 2 bin sporcunun katılımı ile koşulacak. Organizasyon 13 Temmuz sabahı saat 06.00'da 100K ve 66K'lık parkurun startı ile başlayacak. Saat 08.00'de 30K, saat 09.00'da 16K ve saat 10.00'da 6K'lık parkurda yarış heyecanı yaşanacak.

BURSA SENFONİ ORKESTRASI UNUTULMAZ ANLAR YAŞATACAK

Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT), birçok aktiviteyi de içinde barındırıyor. Uludağ'ın eşsiz manzarasında koşacak sporcular, parkur boyunca unutulmayacak anlar yaşayacak. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde belirlenen alanlarda yer alacak sanatçılar, birbirinden önemli eserleri ormanın içinde koşucuların dinletisine sunuyor olacak.

ENGİN ÇETİNAY: SPOR VE SANATI BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Katılımcı sayısının her sene arttığına dikkat çeken Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay, "Bu sene 7'ncisini düzenlediğimiz Uludağ Premium Ultra Trail, 12-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Her yıl katılımcı sayımız artarak devam ediyor ve organizasyonumuzu bu denli büyüttüğümüz için çok mutluyuz. 35 ülkeden 2 bin 660 katılımımız mevcut. '4 Mevsim Uludağ' mottosu ile çıktığımız bu yolda kış turizmi ile adı anılan Uludağ'ımızın yılın her ayında faal olması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Uludağ Premium Ultra Trail de bu doğrultuda en önemli organizasyon olarak 7 yıldır bölgeye değer katıyor. Uludağ 2'nci oteller bölgesi Kurbağakaya Teleferik İstasyonu'ndan startını vereceğimiz yarışımız yine aynı noktada son bulacak. Sporcular, parkur boyunca Kirazlıyayla, Sarıalan, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Saitabat, Alaçam, Buzul Göletler, Küçük Zirve'yi geçerek finişi görecekler. Bizi diğer organizasyonlardan ayıran en büyük özelliğimiz spor ve sanatı bir araya getiriyor olmamız. Etkinlik alanımızda gerçekleştirdiğimiz konserler, grafiti sanatçımızın katılımcılara sunduğu görsel şölen ve heykeltraşımızın sanatını icra ettiği çalışmaları da önemli bir yere sahip. Parkur içinde ise Bursa Senfoni Orkestrası sanatçıları, birbirinden önemli eserleri ormanın içinde koşucuların dinletisine sunuyor olacak. Aynı zamanda organizasyonumuz sosyal sorumluluk tarafında da önemli bir işe imza atıyor. Bodrum Sağlık Vakfı'nın özel çocukları tarafından hazırlanan plaketler, dereceye giren sporculara takdim edilecek" ifadelerini kullandı.

KATEGORİLER

Erkek/ Kadın Genel Klasman

Erkek/ Kadın 40- (14 Temmuz 1984 – 13 Temmuz 2006 doğumlular)

Erkek/ Kadın 40+ (14 Temmuz 1974 – 13 Temmuz 1984)

Erkek/ Kadın 50+ (14 Temmuz 1964 – 13 Temmuz 1974)

Erkek/ Kadın 60+ (13 Temmuz 1964 ve öncesi doğumlular)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Uludağ Premium Ultra Trail'e 35 Ülkeden 2 Bin 660 Sporcu Katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ Premium Ultra Trail'e 35 Ülkeden 2 Bin 660 Sporcu Katılacak - Son Dakika
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