Uluslararası Haliç Kürek Yarışları tamamlandı

İstanbul'un en güzel noktalarından biri olan Haliç'te Uluslararası Haliç Kürek Yarışları düzenlendi. 18 Türk kulübü ve 4 yabancı kulübün yer aldığı etkinlikte toplam 360 sporcu zirvede yer almak için kürek çekti.

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan Haliç'te Spor İstanbul tarafından uluslararası bir yarış organizasyonu düzenledi. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları (Golden Horn Rowing Cup) 18 Türk, 4 yabancı kulübün katılımıyla gerçekleşti. Toplam 360 sporcunun ter döktüğü müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinliği Haliç'te takip etti. Haliç'e renk katan etkinlikte kulüpler; Masterlar Mix, Kadınlar, Erkekler, Master Kadınlar, Master Erkekler, U19 Kadınlar ve U19 Erkekler kategorilerinde yarıştı. İstanbullular, kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadeleleri Azapkapı Sahil Parkı, Eyüp Sahil Parkı, Hasköy Parkı ve Nuri Killigil Parkı'na kurulan ekranlardan takip etti.