Uluslararası Haliç Kürek Yarışları tamamlandı - Son Dakika
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Uluslararası Haliç Kürek Yarışları tamamlandı

18.06.2022 20:16
Uluslararası Haliç Kürek Yarışları tamamlandı

İstanbul'un en güzel noktalarından biri olan Haliç'te Uluslararası Haliç Kürek Yarışları düzenlendi.

İstanbul'un en güzel noktalarından biri olan Haliç'te Uluslararası Haliç Kürek Yarışları düzenlendi. 18 Türk kulübü ve 4 yabancı kulübün yer aldığı etkinlikte toplam 360 sporcu zirvede yer almak için kürek çekti.

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan Haliç'te Spor İstanbul tarafından uluslararası bir yarış organizasyonu düzenledi. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları (Golden Horn Rowing Cup) 18 Türk, 4 yabancı kulübün katılımıyla gerçekleşti. Toplam 360 sporcunun ter döktüğü müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinliği Haliç'te takip etti. Haliç'e renk katan etkinlikte kulüpler; Masterlar Mix, Kadınlar, Erkekler, Master Kadınlar, Master Erkekler, U19 Kadınlar ve U19 Erkekler kategorilerinde yarıştı. İstanbullular, kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadeleleri Azapkapı Sahil Parkı, Eyüp Sahil Parkı, Hasköy Parkı ve Nuri Killigil Parkı'na kurulan ekranlardan takip etti.

MİNİATÜRK'TE ZAFER COŞKUSUGolden Horn Rowing Cup'ta ilk üçe giren ekipler büyük coşku yaşadı. Her kategoride yapılan yarışların ardından dereceye giren takımlar için Miniatürk İskelesi'ndeki etkinlik alanında ödül töreni gerçekleştirildi.Kategorilerde ilk üçe giren takımlar şöyle: MASTERLAR MIX1- Galata Kürek C2- Canottieri San Remo3- Galata Kürek AKADINLAR1- Galatasaray2- Altınboynuz A3- Haliç KürekERKEKLER1- Galatasaray2- Fenerbahçe3- Şişecam ÇayırovaMASTER KADINLAR1- C.R.C Thessaloniki2- İdealtepe Amatör Balıkçılar3- Haliç Kürek BMASTER ERKEKLER1- Galata Kürek A2- Moda Kürek A3- Altınboynuz AU19 KADINLAR1- Fenerbahçe2- Galatasaray3- Şişecam ÇayırovaU19 ERKEKLER1- Galatasaray2- Fenerbahçe3- Şişecam Çayırova

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Kaynak: DHA

Galatasaray, İstanbul, Haliç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası Haliç Kürek Yarışları tamamlandı - Son Dakika

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