Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor Lisesi Mülakatlarına Girecek Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor Lisesi Mülakatlarına Girecek Öğrencilerle Buluştu

Geniş Video İzle

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hafta sonu spor lisesi mülakatlarına girecek olan öğrencilerle moral ve motivasyon olması amacıyla bir araya geldi. Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye olarak öğrencilere ücretsiz kurslar verdiklerini ve yakında bir spor lisesi yapacaklarını müjdeledi. Ümraniye'de alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle yüzlerce öğrenci, çeşitli sınavlara hazırlanıyor. Belediye kurslarının tercih edilmesiyle öğrencilerin maliyetlerini düşürdüğü ve başarılarını artırdığı belirtildi.

29.06.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hafta sonu spor lisesi mülakatlarına girecek olan öğrencilerle moral ve motivasyon olması amacıyla bir araya geldi. İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya'nın da eşlik ettiği etkinlikte konuşan Yıldırım, "Burada çocuklarımızı sınavlara hazırlıyoruz. Dışarıda kurs ücretlerinin pahalı olduğunu söylediler biz de 'biz kendimiz hocalarla birlikte bu kurslarımızı verelim' dedik. Spor lisemizin yerini tespit ettik ve yakında onu da yapacağız. Gençlerimizi bundan sonra diğer ilçelerde değil, Ümraniye'deki spor lisesinde yetiştirmiş olacağız" dedi.

Ümraniye'de 9 yıldır alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle yüzlerce öğrenci, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Spor Lisesi (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri), Astsubay Eğitim Merkezi'nin (ASEM) mülakatlarına hazırlanıyor. Gençler, Dudullu İmam Hatip Spor Salonu'nda haftanın 5 günü atletizm, hareket eğitimi ve yetenek mülakatlarına katılmak için yıl boyunca parkur eğitimi alıyor.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan mülakat öncesinde Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da öğrencilerle Dudullu İmam Hatip Spor Salonu'nda bir araya geldi. Etkinliğe ayrıca İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcıları, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Ekinliğin açılışında İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da konuşma gerçekleştirdi. Parkur hazırlığı ile yıl boyunca sınavlara hazırlanan öğrenciler ise hazırlık performanslarını bu kez buluşma etkinliğinde sergiledi.

ÖZEL KURSLAR YERİNE BELEDİYE KURSLARI TERCİH EDİLİYOR

Buluşma etkinliğinde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yıl boyu yapılan çalışmalardan bilgiler verdi. Yıldırım, "Ümraniye'de yine bir etkinlikteyiz. Spor salonumuzda gençlerimizi spor okuluna, spor lisesine hazırlıyoruz. Dışarıda kurs ücretlerinin pahalı olduğunu söylediler biz de 'biz kendimiz hocalarla birlikte bu kurslarımızı verelim' dedik. Dışarıda 20 bin lira olan kursları biz burada 350 lira gibi çok cüzi rakamlarla veriyoruz ve çocuklarımızı yetiştiriyoruz. İnşallah gençlerimiz çevik, dinamik ve sporcu olarak sınavlarını kazanacaklar" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİ BUNDAN SONRA ÜMRANİYE'DEKİ SPOR LİSESİNDE YETİŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Yıldırım Ümraniye'de bir spor lisesi eksiği olduğunu ve bunun için çalışmalara başlayacaklarını ise şöyle müjdeledi:

"Ümraniye'de bir eksiğimiz var. Spor lisemiz yok. Onun da yerini tespit ettik ve yakında yapacağız. Gençlerimizi bundan sonra diğer ilçelerde değil, Ümraniye'deki spor lisesinde yetiştirmiş olacağız. Ümraniye'de dokunmadığımız çocuğumuz yok. Sporla meşgul olan 60 bin çocuğumuz var bunu yüz binlere çıkaracağız. Yeter ki spor yapsınlar, müzikle meşgul olsunlar veya herhangi bir sanat dalıyla meşgul olsunlar bu kendileri için önemli bir farkındalık."

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da yaptığı konuşmasında sınavlara hazırlanan öğrencilere seslendi. Ercan, "Sizler bizlerin geleceği, umudusunuz. Bu güzel kurslarımızla birlikte sizler başarıları ülkemize en güzel şekilde getireceksiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ise "Sporu ve sporcuyu seven, sporcuların önünü açan ve imkan sağlayan Belediye Başkanımız sayesinde Ümraniye, İstanbul'da sporun ve sporcunun adeta başkenti" dedi.

"HOCALARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYOR"

Ümraniye Belediyesi'nde 9 yıldır akademi kurslarını gerçekleştiren spor öğretmeni Funda Kartal da İstanbul'da yaklaşık 5 spor lisesi olduğunu ve her okulun kendi sınav klavuzuna göre parkur çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktardı.

18 yaşındaki spor lisesi mezunu Nazlıcan Kazancı Besyo için hazırlandığını belirterek "Ücretli kurslara gitmektense buraya geldim çünkü 10 bin, 20 bin gibi çok fazla meblağlardan bahsediyorlardı. Ama belediyemizin bize sağladığı desteklerle biz 350 liralık bir fiyatla buraya geldik. Çok güzel, samimi bir ortamımız var. Hocalarımız bizim için çok yoğun çalışıyor ve antrenman dışında da bizimle çok ilgileniyorlar. Başkanımıza bize verdiği kaynaklardan, bize sunduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunun karşılığını biz de hem onlara, hem ailelerimize sınav sonuçlarımızla vereceğiz" diye konuştu.

14 yaşındaki Tuna Bektaş ise Kadıköy Spor Lisesi parkuru için 6 aydır hocalarıyla hazırlandığını söyledi. İlgiden ve çalışmalardan memnun olduğunu aktaran Bektaş, İsmet Yıldırım'a teşekkürlerini iletti.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor Lisesi Mülakatlarına Girecek Öğrencilerle Buluştu
Kaynak: DHA

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor Lisesi Mülakatlarına Girecek Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:53:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor Lisesi Mülakatlarına Girecek Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement