Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Spor Lisesi Mülakatlarına Girecek Öğrencilerle Buluştu

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hafta sonu spor lisesi mülakatlarına girecek olan öğrencilerle moral ve motivasyon olması amacıyla bir araya geldi. İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya'nın da eşlik ettiği etkinlikte konuşan Yıldırım, "Burada çocuklarımızı sınavlara hazırlıyoruz. Dışarıda kurs ücretlerinin pahalı olduğunu söylediler biz de 'biz kendimiz hocalarla birlikte bu kurslarımızı verelim' dedik. Spor lisemizin yerini tespit ettik ve yakında onu da yapacağız. Gençlerimizi bundan sonra diğer ilçelerde değil, Ümraniye'deki spor lisesinde yetiştirmiş olacağız" dedi.

Ümraniye'de 9 yıldır alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle yüzlerce öğrenci, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Spor Lisesi (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri), Astsubay Eğitim Merkezi'nin (ASEM) mülakatlarına hazırlanıyor. Gençler, Dudullu İmam Hatip Spor Salonu'nda haftanın 5 günü atletizm, hareket eğitimi ve yetenek mülakatlarına katılmak için yıl boyunca parkur eğitimi alıyor.

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan mülakat öncesinde Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da öğrencilerle Dudullu İmam Hatip Spor Salonu'nda bir araya geldi. Etkinliğe ayrıca İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcıları, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Ekinliğin açılışında İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da konuşma gerçekleştirdi. Parkur hazırlığı ile yıl boyunca sınavlara hazırlanan öğrenciler ise hazırlık performanslarını bu kez buluşma etkinliğinde sergiledi.

ÖZEL KURSLAR YERİNE BELEDİYE KURSLARI TERCİH EDİLİYOR

Buluşma etkinliğinde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yıl boyu yapılan çalışmalardan bilgiler verdi. Yıldırım, "Ümraniye'de yine bir etkinlikteyiz. Spor salonumuzda gençlerimizi spor okuluna, spor lisesine hazırlıyoruz. Dışarıda kurs ücretlerinin pahalı olduğunu söylediler biz de 'biz kendimiz hocalarla birlikte bu kurslarımızı verelim' dedik. Dışarıda 20 bin lira olan kursları biz burada 350 lira gibi çok cüzi rakamlarla veriyoruz ve çocuklarımızı yetiştiriyoruz. İnşallah gençlerimiz çevik, dinamik ve sporcu olarak sınavlarını kazanacaklar" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİ BUNDAN SONRA ÜMRANİYE'DEKİ SPOR LİSESİNDE YETİŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Yıldırım Ümraniye'de bir spor lisesi eksiği olduğunu ve bunun için çalışmalara başlayacaklarını ise şöyle müjdeledi:

"Ümraniye'de bir eksiğimiz var. Spor lisemiz yok. Onun da yerini tespit ettik ve yakında yapacağız. Gençlerimizi bundan sonra diğer ilçelerde değil, Ümraniye'deki spor lisesinde yetiştirmiş olacağız. Ümraniye'de dokunmadığımız çocuğumuz yok. Sporla meşgul olan 60 bin çocuğumuz var bunu yüz binlere çıkaracağız. Yeter ki spor yapsınlar, müzikle meşgul olsunlar veya herhangi bir sanat dalıyla meşgul olsunlar bu kendileri için önemli bir farkındalık."

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan da yaptığı konuşmasında sınavlara hazırlanan öğrencilere seslendi. Ercan, "Sizler bizlerin geleceği, umudusunuz. Bu güzel kurslarımızla birlikte sizler başarıları ülkemize en güzel şekilde getireceksiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ise "Sporu ve sporcuyu seven, sporcuların önünü açan ve imkan sağlayan Belediye Başkanımız sayesinde Ümraniye, İstanbul'da sporun ve sporcunun adeta başkenti" dedi.

"HOCALARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK YOĞUN ÇALIŞIYOR"

Ümraniye Belediyesi'nde 9 yıldır akademi kurslarını gerçekleştiren spor öğretmeni Funda Kartal da İstanbul'da yaklaşık 5 spor lisesi olduğunu ve her okulun kendi sınav klavuzuna göre parkur çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktardı.

18 yaşındaki spor lisesi mezunu Nazlıcan Kazancı Besyo için hazırlandığını belirterek "Ücretli kurslara gitmektense buraya geldim çünkü 10 bin, 20 bin gibi çok fazla meblağlardan bahsediyorlardı. Ama belediyemizin bize sağladığı desteklerle biz 350 liralık bir fiyatla buraya geldik. Çok güzel, samimi bir ortamımız var. Hocalarımız bizim için çok yoğun çalışıyor ve antrenman dışında da bizimle çok ilgileniyorlar. Başkanımıza bize verdiği kaynaklardan, bize sunduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunun karşılığını biz de hem onlara, hem ailelerimize sınav sonuçlarımızla vereceğiz" diye konuştu.

14 yaşındaki Tuna Bektaş ise Kadıköy Spor Lisesi parkuru için 6 aydır hocalarıyla hazırlandığını söyledi. İlgiden ve çalışmalardan memnun olduğunu aktaran Bektaş, İsmet Yıldırım'a teşekkürlerini iletti.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.