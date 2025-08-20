Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi - Son Dakika
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi

Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
20.08.2025 15:19  Güncelleme: 15:36
Eski jimnastikçi ve sosyal medya fenomeni Olivia Dunne, Fanatics bahis şirketiyle işbirliği içinde viral bir reklam kampanyasına imza attı. Reklam için Rose Bowl Amerikan futbolu sahasında küvette çıplak bir poz veren Dunne, bu çarpıcı paylaşımıyla hayranlarının büyük ilgisini çekti.

Olivia Dunne, kariyerindeki yeni adımı çarpıcı bir şekilde duyurdu. Ünlü sporcu ve sosyal medya fenomeni, küvette tamamen çıplak bir poz vererek hayranlarının dikkatini çekti.

22 yaşındaki Dunne, bu yılın başlarında jimnastik kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Ardından sosyal medyadaki büyük başarısını markalarla iş birliği yaparak değerlendirmeye başladı.

Şimdi ise Fanatics bahis şirketiyle birlikte viral bir reklam kampanyasında yer aldı. Reklamda, küvette oturmuş ve mahremiyetini köpüklerle gizlemiş şekilde görünüyor.

Pozun çekildiği yer ise Rose Bowl Amerikan futbolu sahasının ortasıydı ve NFL sezonu başlamadan sadece birkaç hafta önce gerçekleşti. Sosyal medyada paylaşılan çıplak kareler, hayranların büyük ilgisini çekti.

Dunne paylaşımına sadece "Açıklayabilirim…" notunu düştü.

"50 yard çizgisinde bir köpük banyosunda oturup spor bahislerini açıklamak her gün olan bir şey değil," diye ekledi.

Hayranlar ise Dunne'in bu çarpıcı paylaşımına hızlı tepki verdi. Bazıları onu "gerçek dışı" olarak nitelendirirken, bir hayran "Aşık oldum" dedi, bir diğeri ise "Acımayın" yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise şunları yazdı: "Kim futbol sahasının ortasında banyo yapmaz ki!"

Son haftalarda Dunne, Hamptons ve Lake Oconee'de tatiller yaparak dinleniyor. Paylaşımlarından birinde esnek bir el duruşu (handstand) yaparken jimnastik becerilerini de sergiledi. Bu sırada üzerinde leopar desenli bir bikini vardı.

Dunne, geçtiğimiz iki yıl üst üste MLB All- Star oyunlarında da yer aldı ve Pittsburgh Pirates takımından sevgilisi Paul Skenes ile etkinliğe katıldı.

LSU'da geçirdiği süre boyunca en çok kazanan isimlerden biri olan Dunne, isim, imaj ve benlik (NIL) anlaşmaları sayesinde büyük bir servet elde etti. İlk iki yılında yıllık 3 milyon dolardan fazla kazandığı tahmin ediliyor.

