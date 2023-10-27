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Deniz Satar'dan ''Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak'' diyen kişiye tokat gibi cevap - Son Dakika

Deniz Satar'dan ''Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak'' diyen kişiye tokat gibi cevap

Son Güncelleme: 27.10.2023 11:22

Spor basınının tanınan ismi Deniz Satar, yurt dışından yayınladığı bir fotoğrafa ''Spor medyasından geçimini sağlayan kadın'' yazan takipçisine ''Kardeşim bitir devletin iletişim fakültesini, çalış 18 yıl bilfiil medya sektöründe, yap 15 bin saatin üzerinde canlı yayını, git Fransız ekmeği ye. Seni tutan mı var?'' dedi.

Spor medyasının tanınan yüzü ve deneyimli sunucusu Deniz Satar, bir fotoğrafına gelen eleştiriye verdiği cevapla gündem yarattı.

"SENİ TUTAN MI VAR?"

Deniz Satar, yurt dışından çekilmiş bir pozuna, "Spor medyasından geçimini sağlayan kadın" yorumuna sert tepki gösterdi. Satar yoruma verdiği cevapta, "Kardeşim bitir devletin iletişim fakültesini, çalış 18 yıl bilfiil medya sektöründe, yap 15 bin saatin üzerinde canlı yayını, git Fransız ekmeği ye. Seni tutan mı var?" ifadelerini kullandı.

"SİNİRDEN YAŞIMI DA İFŞALADIM"

Satar daha sonra yaptığı paylaşımda ise 17 yaşındayken sektöre girdiğini belirtip, "Sinirden yaşımı da ifşaladım. Sektöre ilk girdiğim yıl 2004. 17 yaşındayım." dedi.

Ünlü sunucu Deniz Satar'dan 'Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak' yorumuna tokat gibi cevap
Ünlü sunucu Deniz Satar'dan 'Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak' yorumuna tokat gibi cevap
Ünlü sunucu Deniz Satar'dan 'Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak' yorumuna tokat gibi cevap
Ünlü sunucu Deniz Satar'dan 'Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak' yorumuna tokat gibi cevap
Ünlü sunucu Deniz Satar'dan 'Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak' yorumuna tokat gibi cevap
Ünlü sunucu Deniz Satar'dan 'Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak' yorumuna tokat gibi cevap
Ünlü sunucu Deniz Satar'dan 'Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak' yorumuna tokat gibi cevap

Deniz Satar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Satar'dan ''Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak'' diyen kişiye tokat gibi cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz Satar'dan ''Spor medyasından ekmek yiyen kadına bak'' diyen kişiye tokat gibi cevap - Son Dakika
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