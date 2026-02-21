VakıfBank, Fenerbahçe\'yi 3-1 Yendi

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Caner Çildir, Yasin Çalışkan

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Chiaka Ogbugu, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Tijana Boskovic, Marina Markova, Katarina Dangubic, Helena Cazaute, Sıla Çalışkan, Ayça Aykaç(L)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Anna Korneluk, Hande Baladin, Alessia Orro, Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem, Arelya Karasoy, Melissa Vargas, Yaasmen Ghani, Sude Hacımustafaoğlu, Gizem Örge(L)

SETLER: 23-25, 25-22, 26-24, 25-21

SÜRE: 2 saat 7 dakika

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23'üncü hafta maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Setin son bölümüne kadar skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken, Fenerbahçe Medicana kritik anlarda bulduğu sayılarla öne geçti ve ilk seti 25-23 kazanarak 1-0'lık avantajı yakaladı.

İkinci sette ise VakıfBank oyuna daha etkili başladı. Sarı-siyahlılar, orta bölümde yakaladığı seriyle farkı açtı. Fenerbahçe Medicana setin son kısmında farkı azaltarak skoru 23-21'e kadar getirdi. Ancak VakıfBank, üst üste bulduğu sayılarla seti 25-22 kazandı ve durumu 1-1'e taşıdı.

Üçüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. Set boyunca skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken, iki takım da 24-24'te eşitliği yakaladı. Uzayan bölümde VakıfBank üst üste bulduğu sayılarla seti 26-24 kazandı ve karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de oyun kontrolünü elinde tutan VakıfBank, seti 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

SULTANLAR LİGİ'NİN 23'ÜNCÜ HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI

Vodafone Sultanlar Ligi'nde günün maçları şu şekilde:

Galatasaray Daikin - Zeren Spor: 3-1

İlbank - Nilüfer Belediyespor: 3-2

Kuzeyboru - Aras Spor: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 2-3

Eczacıbaşı Dynavit - Beşiktaş: 3-0

Göztepe - Bahçelievler Belediyespor: 3-0