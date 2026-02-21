VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 Yendi

VakıfBank, Fenerbahçe\'yi 3-1 Yendi
21.02.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zafere ulaştı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Caner Çildir, Yasin Çalışkan

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Chiaka Ogbugu, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Tijana Boskovic, Marina Markova, Katarina Dangubic, Helena Cazaute, Sıla Çalışkan, Ayça Aykaç(L)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Anna Korneluk, Hande Baladin, Alessia Orro, Aslı Kalaç, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem, Arelya Karasoy, Melissa Vargas, Yaasmen Ghani, Sude Hacımustafaoğlu, Gizem Örge(L)

SETLER: 23-25, 25-22, 26-24, 25-21

SÜRE: 2 saat 7 dakika

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23'üncü hafta maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ilk seti karşılıklı sayılarla başladı. Setin son bölümüne kadar skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken, Fenerbahçe Medicana kritik anlarda bulduğu sayılarla öne geçti ve ilk seti 25-23 kazanarak 1-0'lık avantajı yakaladı.

İkinci sette ise VakıfBank oyuna daha etkili başladı. Sarı-siyahlılar, orta bölümde yakaladığı seriyle farkı açtı. Fenerbahçe Medicana setin son kısmında farkı azaltarak skoru 23-21'e kadar getirdi. Ancak VakıfBank, üst üste bulduğu sayılarla seti 25-22 kazandı ve durumu 1-1'e taşıdı.

Üçüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. Set boyunca skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken, iki takım da 24-24'te eşitliği yakaladı. Uzayan bölümde VakıfBank üst üste bulduğu sayılarla seti 26-24 kazandı ve karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de oyun kontrolünü elinde tutan VakıfBank, seti 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

SULTANLAR LİGİ'NİN 23'ÜNCÜ HAFTA MAÇLARI TAMAMLANDI

Vodafone Sultanlar Ligi'nde günün maçları şu şekilde:

Galatasaray Daikin - Zeren Spor: 3-1

İlbank - Nilüfer Belediyespor: 3-2

Kuzeyboru - Aras Spor: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 2-3

Eczacıbaşı Dynavit - Beşiktaş: 3-0

Göztepe - Bahçelievler Belediyespor: 3-0

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Vodafone, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı 3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi

22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:57
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor'a kaybetti
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:14
Bir şok daha Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 23:42:10. #.0.4#
SON DAKİKA: VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.