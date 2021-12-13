Visca, Süper Lig'de hayalini kurduğu takıma imzayı atıyor!

Geride bıraktığımız sezonun başında transferi an meselesi olan Visca son anda takımda kalmaya karar kılmış ve transfer yatmıştı. Araya sakatlık da girince mecburen rafa kalkmıştı.

ERKEN GİRİŞ YAPILDI

Kanarya transfer dönemini açtı. Bu sezon hedef çok net olarak şampiyonluk. İrfan Can Kahveci transferinde Başakşehir'i memnun eden bir anlaşma sunan Fenerbahçe, yine aynı yaklaşımı sergiledi.

BAŞKAN İSTİYOR

Bu transferi bizzat Başkan Ali Koç'un istediği aktarıldı. Edin Visca'nın da uzun yıllardır Fenerbahçe'de oynamak istediği bilinen bir gerçek. Sabah'ın haberine göre; 5 milyon euro bonservis bedeliyle bu transfer bitecek. 2025'e kadar Başakşehir'le kontratı olan Visca'ya da 2.5 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerileceği kaydedildi.