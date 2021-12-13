Geride bıraktığımız sezonun başında transferi an meselesi olan Visca son anda takımda kalmaya karar kılmış ve transfer yatmıştı. Araya sakatlık da girince mecburen rafa kalkmıştı.
Kanarya transfer dönemini açtı. Bu sezon hedef çok net olarak şampiyonluk. İrfan Can Kahveci transferinde Başakşehir'i memnun eden bir anlaşma sunan Fenerbahçe, yine aynı yaklaşımı sergiledi.
Bu transferi bizzat Başkan Ali Koç'un istediği aktarıldı. Edin Visca'nın da uzun yıllardır Fenerbahçe'de oynamak istediği bilinen bir gerçek. Sabah'ın haberine göre; 5 milyon euro bonservis bedeliyle bu transfer bitecek. 2025'e kadar Başakşehir'le kontratı olan Visca'ya da 2.5 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerileceği kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Visca, Süper Lig'de hayalini kurduğu takıma imzayı atıyor! - Son Dakika Spor