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Vodafone Sultanlar Ligi Başlıyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 41. sezonu yarın başlıyor, Galatasaray-VakıfBank maçı ile.

04.10.2024 11:48
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 41. sezonu yarın oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Sezonun açılış maçında Galatasaray Daikin, VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 13.00'te atılacak.

Organizasyonun 2024-2025 sezonunda 6 şehirden 14 takım mücadele edecek. Ligde İstanbul'dan 8 takım yer alırken, Ankara'dan 2 takım bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'den ise birer takım mücadele edecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 5 Ekim-14 Aralık, ikinci devre karşılaşmaları 5 Ocak-19 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Opet

Ligde son şampiyon Fenerbahçe Opet olurken, sarı-lacivertliler ligde 7. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonda ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de adını zirveye yazdırıp, üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015, 2016-2017, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında lig şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor

Organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzesine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, ligde son 12 sezonda 7 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Ligde VakıfBank takımının üç (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, birleşmenin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de iki (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, yedi yıllık özlemini sonlandırdı.

VakıfBank, 2013-2014 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

2019-2020 sezonu tamamlanamadı

Voleybolda 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren lig, play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 40 sezonun şampiyonları şöyle:

SezonŞampiyon
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Eczacıbaşı
1987-1988Eczacıbaşı
1988-1989Eczacıbaşı
1989-1990Emlak Bankası
1990-1991Emlak Bankası
1991-1992Vakıfbank
1992-1993Güneş Sigorta
1993-1994Eczacıbaşı
1994-1995Eczacıbaşı
1995-1996Emlak Bankası
1996-1997VakıfBank
1997-1998VakıfBank
1998-1999Eczacıbaşı
1999-2000Eczacıbaşı
2000-2001Eczacıbaşı
2001-2002Eczacıbaşı
2002-2003Eczacıbaşı
2003-2004VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006Eczacıbaşı
2006-2007Eczacıbaşı
2007-2008Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012Eczacıbaşı VitrA
2012-2013VakıfBank
2013-2014VakıfBank
2014-2015Fenerbahçe Grundig
2015-2016VakıfBank
2016-2017Fenerbahçe
2017-2018VakıfBank
2018-2019VakıfBank
2019-2020Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021VakıfBank
2021-2022VakıfBank
2022-2023Fenerbahçe Opet
2023-2024Fenerbahçe Opet

Kaynak: AA

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