Vodafone Sultanlar Ligi Başlıyor

Spor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 41. sezonu yarın oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Sezonun açılış maçında Galatasaray Daikin, VakıfBank'ı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın ilk servisi saat 13.00'te atılacak.

Organizasyonun 2024-2025 sezonunda 6 şehirden 14 takım mücadele edecek. Ligde İstanbul'dan 8 takım yer alırken, Ankara'dan 2 takım bulunuyor. Aksaray, Aydın, Bursa ve İzmir'den ise birer takım mücadele edecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde birinci devre karşılaşmaları 5 Ekim-14 Aralık, ikinci devre karşılaşmaları 5 Ocak-19 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Opet

Ligde son şampiyon Fenerbahçe Opet olurken, sarı-lacivertliler ligde 7. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonda ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de adını zirveye yazdırıp, üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015, 2016-2017, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında lig şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor

Organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor. Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzesine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

VakıfBank'ın şampiyonlukları

VakıfBank, ligde son 12 sezonda 7 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Ligde VakıfBank takımının üç (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, birleşmenin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de iki (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, yedi yıllık özlemini sonlandırdı.

VakıfBank, 2013-2014 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu yok

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

2019-2020 sezonu tamamlanamadı

Voleybolda 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Normal sezonu sona eren lig, play-offlar başlamadan koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, şampiyon ilan etmediği sezonda küme düşmeyi de kaldırırken, Avrupa kupalarına gidecek takımları normal sezondaki sıralamaya göre belirledi.

Şampiyonlar

Kadın voleybolunda geride kalan 40 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon 1984-1985 Eczacıbaşı 1985-1986 Eczacıbaşı 1986-1987 Eczacıbaşı 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Emlak Bankası 1990-1991 Emlak Bankası 1991-1992 Vakıfbank 1992-1993 Güneş Sigorta 1993-1994 Eczacıbaşı 1994-1995 Eczacıbaşı 1995-1996 Emlak Bankası 1996-1997 VakıfBank 1997-1998 VakıfBank 1998-1999 Eczacıbaşı 1999-2000 Eczacıbaşı 2000-2001 Eczacıbaşı 2001-2002 Eczacıbaşı 2002-2003 Eczacıbaşı 2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta 2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta 2005-2006 Eczacıbaşı 2006-2007 Eczacıbaşı 2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva 2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem 2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem 2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem 2011-2012 Eczacıbaşı VitrA 2012-2013 VakıfBank 2013-2014 VakıfBank 2014-2015 Fenerbahçe Grundig 2015-2016 VakıfBank 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 VakıfBank 2018-2019 VakıfBank 2019-2020 Şampiyon ilan edilmedi 2020-2021 VakıfBank 2021-2022 VakıfBank 2022-2023 Fenerbahçe Opet 2023-2024 Fenerbahçe Opet

Kaynak: AA