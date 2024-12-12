Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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Spor

Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarı, 13. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

12.12.2024 09:46
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarı, 13. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

17.00 Aras Kargo- Beşiktaş (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Zeren Spor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 Fenerbahçe Medicana- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Bahçelievler Belediyespor- Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)

19.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank)

15 Aralık Pazar:

17.00 Kuzeyboru- Galatasaray Daikin (Aksaray)

SMS Grup Efeler Ligi

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Medicana- Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15 Aralık Pazar:

12.30 TÜRŞAD-Ziraat Bankkart (Adilcevaz)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlik Spor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

NOT: Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA

Vodafone, Voleybol, Spor, SMS, Son Dakika

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