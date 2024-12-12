Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarı, 13. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
17.00 Aras Kargo- Beşiktaş (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Zeren Spor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Fenerbahçe Medicana- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bahçelievler Belediyespor- Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)
19.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank)
15 Aralık Pazar:
17.00 Kuzeyboru- Galatasaray Daikin (Aksaray)
SMS Grup Efeler Ligi
14 Aralık Cumartesi:
14.00 Fenerbahçe Medicana- Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15 Aralık Pazar:
12.30 TÜRŞAD-Ziraat Bankkart (Adilcevaz)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
14.00 İstanbul Gençlik Spor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
NOT: Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Son Dakika › Spor › Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
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