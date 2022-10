SPOR Wout Weghorst: Daha çok gol atmak istiyorum

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, "Olabildiğince en yüksek rakama ulaşmak istiyorum. Bundan sonra belki 2, 3 gol atarım ama o goller şampiyonluk getirirse, atacağım 20, 25 golden çok daha değerli olur. Benim için her zaman kazanmak önemli. Çünkü kariyerimde çok gol attığım sezonlar oldu. Ancak hiçbir kupa kazanmadım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı ekibin Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pazar günü zor bir maç oynayacaklarını ifade eden Wout Weghorst, "Geçen yılın şampiyonuna karşı oynayacağız. Güçlü, iyi bir takım Trabzonspor. Bu sene büyük oynadığımız maç Fenerbahçe maçıydı. Son dakikalarda iyi performans gösterdik. Umuyorum ki Fenerbahçe maçının son dakikalarındaki iyi performansımızı Trabzonspor karşısında da sürdüreceğiz. Kolay olmayacak. Önemli bir maç. Elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 puanı almaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

"TRABZONSPOR KARŞISINDA EN İYİ HALİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Futbolda eleştirilerin her zaman olabileceğini belirten Hollandalı golcü, "Eleştiriler futbolun bir parçası. Her zaman olacak. Hoca eleştirilir, biz eleştiriliriz. Herkes eleştirilebilir. Bunlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bizim takım olarak yapmamız gereken şey birlik, beraberlik içerisinde oyun planımıza sadık kalarak en iyisini vermek. Biz her gün kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Bu sene iyi maçlar çıkarttık, iyi performanslar gösterdik. Bazı maçlarda sonuç alamadık. Kötü performanslar gösterdiğimiz de oldu. Ancak burada en önemli mantık bizim bir sistemiz var. Trabzonspor karşısında da en iyimizi göstereceğiz. Farklı bir Beşiktaş mı görürsünüz, sanmıyorum. Biz sistemi, oyun anlayışı daha iyi olan bir seviyeye, hocasıyla birlikte Beşiktaş'ı taşımaya çalışan bir oyuncu grubuyuz. Bu yüzden Trabzonspor karşısında en iyi halimizi göstereceğimizi, geçen haftaki galibiyeti devam ettireceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN TUTKUSU BURADA OYNAMAK İÇİN BAŞLI BAŞINA BİR SEBEP"

Oynadığı ligler arasında farklılıklar olduğunu ancak bunu iyi ya da kötü olarak nitelendirmediğini, her ligin kendine ait özellikleri olduğunu dile getiren Weghorst, "Başından beri zaten dile getirdiğim bir şey var. Taraftarın tutkusu ve futbola olan bağlılığı, özellikle evimizde oynadığımız maçlardaki desteği beni mutlu ediyor. Burada oynamak için başlı başına bir sebep diyebilirim. Ligler arasında yadsınamaz farklılıklar var. Bundesliga, Premier Lig, Süper Lig arasında farklar bulunuyor. Maç temposu, takım kaliteleri, hakem kaliteleri farklılıklar gösteriyor. Bununla ilgili bir şey söyleyemem. İyi ya da kötü diyemem. Sadece farklı olduğunu söyleyebilirim. Hepsinin kendine ait özellikleri var. Adapte olmak kolay değil ama en iyisini vermek için elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

"İSTANBULSPOR BERABERLİĞİ BENİ VE TAKIM ARKADAŞLARIMI GERÇEKTEN ÇOK ÜZDÜ"

Özellikle İstanbulspor maçında yaşanan puan kaybına takım olarak çok üzüldüklerini ifade eden Weghorst, şöyle konuştu:

"Puan kaybettiğimiz her maçtan sonra üzülüyorum. Bu sezon İstanbulspor beraberliği beni ve takım arkadaşlarımı gerçekten çok üzdü. Soyunma odasında takım arkadaşlarımızla bunun bir daha olmaması gerektiğine dair çok net konuşmalar yaptık. Biz iyi idman yapıyoruz. Hem takım hem de bireysel olarak iyi çalışıyoruz. Bazen kalitemizi sahaya yansıtamıyoruz. Bazı bölümlerde sahip olduğumuz kaliteyi, sahada göstermemiz gereken performansı gösteremeyebiliyoruz. Bunu geliştirmek zorundayız. Hocayla beraber iyi idman yapıyoruz. Maçları 90 dakika boyunca kontrol edip, 90 dakika boyunca aynı performansı göstermemiz gerekiyor. Gücümüzü sahaya yansıtmalıyız. Ben de takımın parçası olarak hem kişiliğim hem de oyun anlayışımla ne gerekiyorsa elimden geleni veriyorum. Biz her maçta elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız."

"CEZA SAHASINDA DAHA ÇOK TOPLA BULUŞUP, DAHA ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"

Oynadıkları maça göre sistemin değişiklik gösterdiğini dile getiren tecrübeli golcü, "Her maçın hikayesi farklı oluyor. Her maçın oyun sistemi başka olabiliyor. Seviyesi yüksek maçlarda bazen uzun top oynayabiliyorsunuz. Bazen çok fazla ceza sahasına giremiyorsunuz. Örneğin; Fenerbahçe maçında son bölümlerde bunu çok iyi yaptık. Rakip ceza sahasına çok fazla top taşıdık. Ligin başında genel olarak daha çok fırsat buluyorduk. Daha çok gole yakındık. Son haftalarda bu çok olmuyor. Bunun da sebebi her maçın hikayesinin farklı olması. Bizim bir sistemimiz var, bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Benim de en büyük gücüm ceza sahası içinde topla buluşup, gol atmak. Her hücum oyuncusu gibi ceza sahasında kaleye en yakın mesafede daha çok topla buluşup, gol atmak istiyorum. Bu da olacak zaten" dedi.

"O ANDA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORDUM"

Fenerbahçe derbisinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yaşadıkları diyalog hakkında da konuşan Weghorst, "Ben de izledim o videoyu. O anda hayal kırıklığı yaşıyordum. Çünkü 2 kez gole çok yaklaşmıştım. Birisi direkten döndü, birisi yakın mesafeden dışarı çıktı. Hocamız bana maçın her anında, özellikle son dakikalarda fırsat bulacağımı söylüyordu. O da ondan bahsetti. Dediğim gibi hayal kırıklığı yaşadığım bir andı. Özel bir durum değildi. Ismael hocayla iletişimimiz çok iyi. Benden ne istediğini biliyorum. Benden beklentilerini biliyordum. Benim de verebileceklerimi istiyor benden. O anlamda aynı çizgideyiz, aynı şeyleri düşünüyoruz. Dediğim gibi hocamızın benden istediklerini yerine getirip, daha da iyisini yapmak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.

"TARAFTAR BENİ MOTİVE EDİYOR"

Beşiktaş taraftarlarıyla arasında özel bir bağ olduğunu ifade eden Hollandalı golcü, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarla aramızda özel bir bağ var. Bunun için minnettarım. Türkiye bana sorulunca aklıma gelen ilk şey; çılgın, coşkulu, sürekli destek veren müthiş taraftarlar. Onların bu desteği için performansımı sürekli arttırmak istiyorum. Sürekli çalışıyorum. Onlara galibiyetler, goller, kupalar getirmek istiyorum. Hem ben hem taraftar mutlu olsun diye elimden geleni yapıyorum. Taraftar beni motive ediyor."

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ, BUNA İNANIYORUZ"

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerinin altını çizen Weghorst, "Süper Lig; iyi, kaliteli bir lig. Birçok takım iyi, kaliteli oyunculara sahip. Gol atmak isteyen takımlar var. Bu herkesin maçları izlemesi açısından değerli bir şey. Ben sadece Beşiktaş olarak şampiyon olmak istediğimizi, şampiyon olacağımıza inandığımızı söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SAÇ STİLİMİ KIZIM İÇİN DEĞİŞTİRDİM"

Son zamanlarda saçlarında yaptığı değişikler üstüne gelen bir soru üzerine Wout Weghorst, "Ben saç stilimi aslında değiştirmiyorum. Son 10 yıldır değiştirmedim. Burada çok fazla değiştirdim. Bunun sebebi küçük kızım benimle aynı saç rengine sahip olmak istedi. Senin saçın daha koyu renk olsun dedi. Ben de hayır benim saçım daha açık olsun dedim ve boyattım. Ona benzemek için. Ancak maalesef çok fazla sarı oldu. Çok beğenmedim ama onun hatırına, mücadele ettim. Şimdi eski stilime dönmek istiyorum. Onun için komple saçlarımı kestirdim. Dediğim gibi saç stili değiştiren biri değilim" şeklinde konuştu.

"SON HAFTALARDA RAKİPLER DAHA ÇOK ÖNLEM ALMAYA BAŞLADI"

Son haftalarda rakip takımların kendisine daha çok önlem aldığını ifade eden Hollandalı golcü, bunun üstünden takım olarak gelebileceklerini söyledi. Weghorst, "Biz de aslında aynısı yapıyoruz. Bazen rakip takımın iyi giden oyuncusuna ekstra önlem alınabiliyor. Başlarda daha serbesttim. Daha çok asist yapıp, daha çok gol atabiliyordum. Son haftalarda rakipler biraz daha önlem almaya başladılar. Ama ben de buna bir çözüm bulmak zorundayım. Bunun çözümünü takım olarak bulacağız. Belki rakip takım bana yoğunlaştığı zaman, takım arkadaşlarımdan boşta olanlar olacak. Onlar fırsatlara girecek. Takım olarak çözüm bulabiliriz. İyi bir şey takımların bana önlem alması. Bunu da çözeceğiz. Daha da iyi olacak" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA BELKİ 2, 3 GOL ATARIM AMA O GOLLER ŞAMPİYONLUK GETİRİRSE ATACAĞIM 20, 25 GOLDEN ÇOK DAHA DEĞERLİ OLUR"

Süper Lig'deki gol hedefi sorulan Weghorst, "Olabildiğince en yüksek rakama ulaşmak istiyorum. Bundan sonra belki 2, 3 gol atarım ama o goller şampiyonluk getirirse, atacağım 20, 25 golden çok daha değerli olur. Benim için her zaman kazanmak önemli. Çünkü kariyerimde çok gol attığım sezonlar oldu. Ancak hiçbir kupa kazanmadım o sezonlarda. Buradaki en büyük hedefi kendimi kupa kazanmak, şampiyon olmak olarak koyuyorum. En yüksek miktarda gole katkıda bulunmak istiyorum. Şampiyonluktaki golümün önemli olmasını istiyorum. Takım için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım. Kişisel olarak hedeflerim var ama takımın bir parçası olup, takıma yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAKİ TÜM OYUNCULAR ÇOK DEĞERLİ VE HERKESE İHTİYACIMIZ VAR"

Takımdaki diğer forvet oyuncularının iyi isimler olduğunu belirten Wout Weghorst, sözlerini şöyle noktaladı:

"Cenk ve Muleka iyi futbolcular. Muleka 4 gol attı, Cenk de oyuna girdikten sonra elinden geleni yaptı. Golleri de gelecektir. Takımdaki tüm oyuncular çok değerli ve herkese ihtiyacımız var. Son haftalardaki düşüşle alakalı, sakatlıklar oluyor. Takımdaki bazı şeyler değişiyor. Oyuncularla birebir alakası yok. Genel bir durum aslında. Daha iyi olmalıyız, bunu biliyoruz zaten. Sadece hücum oyuncuları değil, tüm takım olarak iyi olmalıyız. Gol atmak için varyasyonlarımızı geliştirmeliyiz. Daha iyi olmalıyız."