Yamal, EURO 2024'te tarihe geçti - Son Dakika
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Yamal, EURO 2024'te tarihe geçti

Yamal, EURO 2024\'te tarihe geçti

İspanya oyuncusu Lamine Yamal'ın EURO 2024'te Fransa'ya yarı final maçında attığı golle tarih kitaplarına geçti. 16 yaş ve 362 günlük olan Yamal, turnuva tarihinin en genç golcüsü oldu. Golüyle futbolseverleri kendisine hayran bırakan Yamal, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente tarafından bir deha olarak nitelendirildi. Yamal, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibinin kim olacağını bekliyor.

10.07.2024 06:39
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zamana meydan okuyan, hep hatırlanan, tekrar tekrar gösterilen ve yıllarca anlatılan goller arada bir görülür.

Marco van Baste'nin 1988'deki volesi bunlardan biridir. Paul Gascoigne'nin 1996'daki deparı ve bitirişi ile Karel Poborsky'nin aynı turnuvadaki aşırtma vuruşu da öyle.

İspanya oyuncusu Lamine Yamal'ın EURO 2024'te Fransa'ya yarı final maçında attığı gol de bu listeye eklenebilir.

İspanya'nın 1-0 geride başladığı maçta Yamal ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu üst köşeye göndererek adını tarih kitaplarına yazdırdı.

16 yaş ve 362 günlük olan Yamal, bu golüyle futbolseverleri kendisine hayran bırakırken, turnuva tarihinin de en genç golcüsü oldu.

İngiltere'nin eski forveti Gary Lineker BBC yanınında o an için "Maçın, belki de turnuvanın en unutulmaz anıydı. Bir süperstar doğdu" dedi.

Bir diğer eski İngiliz forveti olan Alan Shearer de "Bu tek kelimeyle inanılmaz. Tüm turnuva boyunca ondan ve yaşının çok küçük olmasından bahsettik. Bu yaptığı inanılmaz" yorumunu yaptı.

"Bir deha pırıltısı gördük"

Münih'teki Allianz Arena'da ve tüm dünyada maçı izleyenlerin soluğunu kesen gol, özellikle zamanlaması açısından etkileyiciydi.

Bu büyük turnuvanın yarı final maçında, takımının 1-0 yenik olduğu, çok stresli bir andı. Ve o, böyle bir anda, o golü rahatlıkla attı.

Yamal bu "ağır siklet mücadeleye" hazırlık aşamasının hiçbir evresinde de gerginlik belirtisi göstermedi.

Maç düdüğü çalınmadan önce sahada takım arkadaşlarıyla şakalaşan ve gülümseyen Yamal, bu özgüvenini maçtaki performansına da taşıdı.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Yamal için "Bir deha parıltısı gördük. Hepimiz ona iyi bakmalıyız. Onunla aynı alçakgönüllülükle çalışmayı sürdürüp, ayağını yerde tutup öğrenmeye devam etmesini sağlamak istiyorum" diye konuştu.

Yamal'ın yaşına göre çok daha tecrübeli bir futbolcu görünümü verdiğini söyleyen Luis de la Fuente, "İspanyol olmasını, takımımızda olmasını kutluyorum. Ona güveniyoruz ve umarım gelecek yıllarda da onun futbolundan keyif almaya devam ederiz" dedi.

Yamal şimdi uluslararası sahada etkisini gösteriyor olsa da, zaten Barcelona'da geçirdiği muhteşem sezonda rekor üstüne rekor kırmıştı.

Takımın en genç oyuncusu ve golcüsü olurken, La Liga'da da gol atan en genç oyuncu oldu.

Yamal 13 Temmuz'da, EURO 2024 finalinden bir gün önce, 17 yaşına basacak. Pazar günü finalde İspanya'nın rakibinin kim olacağı bugün oynanacak İngiltere - Hollanda maçıyla belli olacak.

Doğumgünü için tek isteğinin "kazanmak, kazanmak ve kazanmak" olduğunu söylemesi, onun zihin dünyası hakkında da bize bir fikir veriyor.

İspanya'nın finaldeki rakibi olacak takıma verilecek bir öneri de, bu genç oyuncuya ekstra motivasyon vermekten kaçınmaları olacaktır.

Fransa bu hatayı yapmış olabilir. Yarı final maçı öncesi Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, Yamal için "Turnuvada şu ana kadar gösterdiğinden daha fazlasını sergilemeli" yorumunu yapmıştı.

Maçın sonunda ise Yamal kameralara "Şimdi söyle, şimdi söyle" diyerek bu yoruma yanıtını vermiş oldu.

İngiltere'nin eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand "Yamal, Rabiot'un bu sözlerini duyup, gözlerini kısıp 'Sana göstereceğim' demiş gibiydi. Bir çocuğun yaptığı muhteşem bir bitiriş" dedi.

Maç sonrası, Almanya'da yerel saatle 12:15'te, yaşıtlarının çoğu çoktan uyumuşken Yamal basın toplantısı için kameralar karşısına geçti, ve ona maç sonundaki sözlerinin adresi soruldu.

Yamal ise "Kime olduğunu o kişi biliyor... Milli takımla finale yükselerek hayallerim gerçek oldu" yanıtını verdi.

Genç oyuncu basın ordusu karşısında da sahadaki özgüvenini korudu.

Artık odağı Pazar günü Berlin'de oynanacak olan final maçı.

Finaldeki rakip tercihi sorulduğundaysa "Gerçekten bunu önemsemiyorum. Finaldeyseniz oynayabileceğinizin en iyisini oynamalısınız. Finaller genellikle eşit güçlerin mücadelesi oluyor. Bekleyecek ve kim olduğunu göreceğiz" dedi.

Kaynak: BBC

İspanya Milli Takımı, İspanya, Fransa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yamal, EURO 2024'te tarihe geçti - Son Dakika

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