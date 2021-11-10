Üye Girişi
Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi - Son Dakika

Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi

10.11.2021 18:05
Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi

Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun satın aldığı Newcastle United, teknik direktörlük görevine Eddie Howe'u getirdi. İngiliz hocanın raporu doğrultusunda transfere start verecek Premier Lig ekibinin listesinde dünyaca ünlü yıldızlar var. Real Madrid'den Toni Kroos, Bayern Münih'ten Niklas Süle ve Manchester United'dan Van de Beek'i kadrosuna dahil etmek isteyen siyah-beyazlılar, üst sıraların değişilmez takımı olmayı hedefliyor.

Ara transfer dönemi için 50 milyon sterlin transfer bütçesi ayıran Newcastle United'ın ilk etapta transfer etmek istediği yıldız futbolcular netlik kazandı. Premier Lig ekibinin listesindeki 5 isim dikkat çekti.

İLK HEDEF VAN DE BEEK

Sporx'in Mirror'dan aktardığı habere göre; Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek, 2020'nin yaz ayında geldiği takımında mutsuz durumda. Transferinden itibaren süre bulmakta zorlanan Hollandalı futbolcunun ayrılmak istediği İngiliz basınında yazıldı. Eddie Howe, daha fazla oynamak isteyen Beek'i ocak ayında kiralamak istiyor.

Yeni bir dünya devi doğuyor! İşte Newcastle United'ın çılgın transfer listesi

LINGARD'IN BONSERVİSİ ALINACAK

Jesse Lingard'ın da durumu Donny van de Beek'ten farksız. İngiliz futbolcu, daha fazla süre bulmak için takımdan ayrılmak istediğini Manchester United Yönetimi'ne iletti. Öte yandan İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda da yer almak isteyen Lingard için Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe devreye girecek ve oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak isteyecek.

Yeni bir dünya devi doğuyor! İşte Newcastle United'ın çılgın transfer listesi

TONI KROOS'A PREMİER LİG'İN KAPILARINI AÇACAKLAR

Hem takıma hem de orta sahaya bir lider isteyen Eddie Howe'un listesindeki en önemli isimlerden biri de Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos. 31 yaşındaki futbolcu, futbolu Real Madrid'de bırakacağını açıklamasına rağmen Newcastle'ın yapacağı teklifle kariyerinin son döneminde Premier Lig tecrübesini yaşamak isteyebileceği belirtildi.

Yeni bir dünya devi doğuyor! İşte Newcastle United'ın çılgın transfer listesi

HOWE, SÜLE'Yİ ÖZELLİKLE İSTEDİ

Bayern Münih'in savunma oyuncusu Niklas Süle, Newcastle için gerçekçi bir hedef olarak gözüküyor. Howe'un savunmaya özellikle istediği Süle için Chelsea de devrede. Ocak ayında bir transfer savaşı yaşanacak gibi duruyor.

Yeni bir dünya devi doğuyor! İşte Newcastle United'ın çılgın transfer listesi

PREMİER LİG'İ BİLEN SAVUNMACI

Eddie Howe, Premier Lig'in dinamiklerini bilen bir stoperi de kadrosuna katmak istiyor. Bu durumda da Newcastle, Howe'un Bournemouth'ta birlikte çalıştığı ve şu sıralar Aston Villa'da forma giyen Tyrone Mings için ocak ayında teklif yapacak.

Yeni bir dünya devi doğuyor! İşte Newcastle United'ın çılgın transfer listesi
Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi

Manchester United, Real Madrid, Premier Lig, Transfer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti 18:02 Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı 17:26 İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü 16:46 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu 16:02 Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!

Son Dakika Haberleri
18:05 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi
18:02 Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti
17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
17:38 Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada
17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis
17:26 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
17:26 İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
17:24 Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
16:48 Fenerbahçe'de bir kötü haber daha! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı
Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönen Akşener'in konvoyunda kaza Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönen Akşener'in konvoyunda kaza         
18:10
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar         
17:50
Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada Oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi yürek ısıttı! O anlar kamerada         
17:38
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı         
17:27
Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor         
17:25
"Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 18:17:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement