Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap - Son Dakika
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Spor

Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap

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Paris Olimpiyatları'nın simgesi haline gelen Yusuf Dikeç, annesi ile paylaştığı fotoğrafın altına yapılan çirkin yorumlarla ilgili sessizliğini bozdu. Dikeç, ''Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar'' dedi.

26.08.2024 17:16  Güncelleme: 17:29
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, atış anındaki pozisyonu ile dünya çapında bir şöhrete kavuştu. Olimpiyatlar sona erse de gündemden düşmeyen Dikeç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "En değerlim" notuyla annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı.

"KEŞKE ANNENİZİ PAYLAŞMASAYDINIZ"

Dikeç'in bu paylaşımından rahatsız olan bir kesim, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" başörtüsü nefretini açıkça dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Hemen sil şunu", "Avrupa'ya küçük düştük" şeklinde yorumlar yaparak Dikeç'ten paylaşımını silmesini istedi.

Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara efsane cevap

"ANNESİNİ SEVMEYEN ÜLKESİNİ DE SEVEMEZ"

Yaşananların ardından Sabah'tan Onur Şahanoğlu'na konuşan Yusuf Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez. Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler" ifadelerini kullandı.

Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara efsane cevap

ATATÜRK ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Annesi üzerinden başörtüsü nefretini kusanlara da Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yanıt veren Dikeç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak" dedi.

ELON MUSK ÖZGÜLER DİZMİŞTİ

Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk da Dikeç'in paylaşımına kayıtsız kalmamıştı. Musk, yaptığı yorumda "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yusuf Dikeç\'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap

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Son Dakika Spor Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • soner: Adamsın 206 4 Yanıtla
  • Ali Akbalık: Helal olsun be komutanı 168 4 Yanıtla
  • ferhat eser: bir kaç parazit mikrop yüzünden canını sıkma seni seviyoruz sevginin gücünü hissedenlerin sırtı yere gelmez 148 11 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu: Bu tür başarılı insanlar,Türkiye'de neden sürekli muhafazakar kesimden çıkıyor 89 45 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Yani gerçekten rezil olduk. 9 116 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: sen işine bak doğru yoldasın Yusuf annelerin hakkı ödenmez 94 3 Yanıtla
  • Ibrahim Uludag: Avrupa’da milyonlarca başörtülü insan var, bizim memlekette başörtülü insanları dışladıklarının milyonda biri kadar bile burada dışlama olmuyor. 88 4 Yanıtla
  • Sami Göksu: değerli İsmail bey neden mufazakardan çıkıyor cevap güzel ahlak ve doğru inanç sabır insanı başarılı kılar zihniyeti bozuklardan ne beklersiniz 60 5 Yanıtla
  • Çelikk: helal olsun diyenler için 40 2 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak: eey son dakika Elon mask ın mesajı fake hesaptan yapılmış araştırmadanmı haber yapıyosunuz ! 8 24 Yanıtla
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