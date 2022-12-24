Alex, Fenerbahçeli taraftarın kendisine duyduğu sevgiyi tüketiyor! İşte çileden çıkartan paylaşım - Son Dakika
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Alex, Fenerbahçeli taraftarın kendisine duyduğu sevgiyi tüketiyor! İşte çileden çıkartan paylaşım

24.12.2022 16:47

"Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapıp sonrasında Türkiye'ye illegal bir bahis sitesi için gelen Alex de Souza, peş peşe reklamlarla taraftarları sinirlendirdi. İllegal site için maç tahminlerini paylaşan Alex'e Fenerbahçeliler'den çok sert yorum geldi.

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapan Alex'in amacı çok farklı çıktı.

İLLEGAL SİTE İÇİN GELDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Alex'in illegal bahis sitesi reklamıyla öfkelendi. Ancak Brezilyalı efsane tanıtımlarda hız kesmedi.

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

"SENİN YORUMUNA İHTİYACIMIZ YOK"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüyolar paylaşan Alex, Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü. Alex'e, "Heykelini dikmek için acele ettik", "Senin yorumuna ihtiyacımız yok" gibi yorumlar geldi.

İşte o paylaşımlar:

Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
Alex, kendisine duyulan sevgiyi tüketiyor! Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
YORUMLAR
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Son Dakika Spor Alex, Fenerbahçeli taraftarın kendisine duyduğu sevgiyi tüketiyor! İşte çileden çıkartan paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alex, Fenerbahçeli taraftarın kendisine duyduğu sevgiyi tüketiyor! İşte çileden çıkartan paylaşım - Son Dakika
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