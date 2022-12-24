Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapan Alex'in amacı çok farklı çıktı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Alex'in illegal bahis sitesi reklamıyla öfkelendi. Ancak Brezilyalı efsane tanıtımlarda hız kesmedi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüyolar paylaşan Alex, Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü. Alex'e, "Heykelini dikmek için acele ettik", "Senin yorumuna ihtiyacımız yok" gibi yorumlar geldi.
İşte o paylaşımlar:
Son Dakika › Spor › Alex, Fenerbahçeli taraftarın kendisine duyduğu sevgiyi tüketiyor! İşte çileden çıkartan paylaşım - Son Dakika