Alex, Fenerbahçeli taraftarın kendisine duyduğu sevgiyi tüketiyor! İşte çileden çıkartan paylaşım

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Geçtiğimiz günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapan Alex'in amacı çok farklı çıktı.

İLLEGAL SİTE İÇİN GELDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Alex'in illegal bahis sitesi reklamıyla öfkelendi. Ancak Brezilyalı efsane tanıtımlarda hız kesmedi.

"SENİN YORUMUNA İHTİYACIMIZ YOK"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüyolar paylaşan Alex, Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü. Alex'e, "Heykelini dikmek için acele ettik", "Senin yorumuna ihtiyacımız yok" gibi yorumlar geldi.

İşte o paylaşımlar: