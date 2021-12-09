Üye Girişi
Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı - Son Dakika

Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı

09.12.2021 11:00

Konya Spor Lisesi öğrencisi Medine Bilicier, yüzme kursuna kayıt yaptırmaya giderken yol üstünde gördüğü halter salonuna girmesiyle başladığı halter sporunda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Konya Spor Lisesi öğrencisi Medine Bilicier, yüzme kursuna kayıt yaptırmaya giderken yol üstünde gördüğü halter salonuna girmesiyle başladığı halter sporunda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.

Medine Bilicier, Polonya'da bu sene 20-27 Ağustos'ta düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, koparmada 71 ve silkmede 91 kilo ile 2 gümüş, toplamda ise 162 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde iki ay önce düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda mücadele eden Medine Bilicier, koparmada 72 kilo ile dördüncü, silkmede 93 kilo ile birinci, toplamda ise 165 kilo ile dünya ikincisi oldu.

Yaklaşık 4 yıl önce haltere başlayan Medine, kısa sürede elde ettiği başarıları AA muhabirine anlattı.

Küçük yaşlarda yüzmeye ilgisi olduğunu bunun için de kursa kayıt olmayı düşündüğünü ifade eden Medine, kayıt yaptırmak için giderken yolda halter salonunu gördüğünü ve içeri girdiğini söyledi.

Halter salonunda antrenör Serap Can Ünlü ile tanıştığını anlatan Medine, şöyle konuştu:

"Serap hocam bana vücudumun haltere uygun olduğunu söyledi ve benim başarılı olacağımı düşünerek beni yanına aldı. Tabii ben de hocamın yüzünü kara çıkarmadım. Şimdiye kadar farklı kategorilerde çeşitli dereceler elde ettim. Haltere ilk başladığımda aklımda hiç bir şey yoktu. Sadece zevk için halter kaldırıyordum. Sonra ilerlediğimi fark ettim ve bir yıl içerisinde milli takıma girdim. Burada da çok fazla çalışıp gayret ettim ve Türkiye şampiyonu oldum. Tabii ki en büyük hedefim olimpiyatlar. Olimpiyatlarda yer almak istiyorum hatta 2024 Yaz Olimpiyatları'na şimdiden hazırlanmaya başladım."

En son katıldığı dünya şampiyonasında yaşadığı duygulara da değinen Medine, "O an çok büyük mutluluk yaşadım. Türkiye adına kazandığım madalya ve Türk bayrağının orada dalgalanması beni çok mutlu etti ve bu duyguyu hiçbir yerde yaşayamayacağımı anladım." diye konuştu.

Medine, ailesinin maçı televizyondan izlediğini, maç sırasında çok duygulandıklarını belirterek, maç sonunda ise sevinçten ağladıklarını sözlerine ekledi.

Öğretmenlerinden Medine'ye destek

Konya Spor Lisesi Müdürü Veysel Dudu da Medine'nin kendilerine büyük gurur yaşattığını belirterek, sporcunun başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Lisesi Beden Öğretmeni Rasim Acar ise Medine'nin iki yıl öncesinden sohbet ederken bu günleri anlattığını söyledi.

Medine'nin aynı okuldan dereceler elde etmiş bir arkadaşını örnek aldığını vurgulayan Acar, "Medine de onun arkasından gidiyordu. Hatta bana ders aralarında, 'Hocam bir gün ben de Avrupa'ya gideceğim ve bu dereceleri yapacağım.' diyordu. Ben de Medine'ye; 'Şimdiden kafana koyduysan kesinlikle gerçekleştirirsin' diye söylemiştim. Nitekim dediğini yaptı. Antrenmanlarını doğru olarak yaptı. Bıkmadı, çalıştı ve bugün Avrupa ve dünyada yavaş yavaş arkadan gelen, söz sahibi olacak bir sporcu haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı
Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı
Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı
Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı
Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı

Türkiye, Medine, Halter, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!
Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:38 Domuz avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri ayağa kaldırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! 11:31 Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı! Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi 10:13 Yıkılan istinat duvarının verdiği hasar havadan görüntülendi: 88 daire tahliye edildi Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

Son Dakika Haberleri
11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!
11:38 Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti!
11:30 Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı!
11:25 İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:57 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi Araştırmalar şaşırtan gerçeği ortaya koydu! İşsizlik de bir kanser sebebi         
11:44
Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti!         
11:38
Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı Sivas'ta eski koca dehşeti! Sokakta karşılaşınca defalarca bıçakladı         
11:34
İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var İddia: AK Parti'nin HDP'ye dair beş senaryosu var         
11:26
Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak Yeni Zelanda bağımlılığa savaş açtı! 2008'den sonra doğanlar ömür boyu sigara alamayacak         
10:53
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında perişan oldu Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında perişan oldu         
09:55
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:53:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yüzmeye giderken tesadüfen girdiği halter salonundan şampiyon çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement