Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekildi

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.Kura çekimi TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.Eşleşmeler şöyle: Kırşehir Belediyespor - Redoks Darıca Gençlerbirliği Denizlispor - Gema Polimer Şile YıldızsporSerik Belediyespor - PazarsporAmed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman YurduAnagold 24Erzincanspor - 52 OrdusporFraport TAV Antalyaspor - DiyarbekirsporYılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor MKE Ankaragücü - SomasporRoyal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya Futbol Kulübü Ankaraspor - İnegölsporAdana Demirspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü Adanaspor - Adıyaman Futbol Kulübü Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor Turgutluspor - Mardin 1969TECO Karacabey Belediyespor - Şanlıurfaspor Sakaryaspor - Karbel Karaköprü BelediyesporGençlerbirliği - Pendikspor Manisa Futbol Kulübü - Fatsa BelediyesporYukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor Balıkesirspor - Başkent Üniversitesi Alanya KestelsporBereket Sigorta Ümraniyespor - KahramanmaraşsporAnkara Keçiörengücü - Ağrı 1970Akhisarspor - Bergama BelediyesporAfjet Afyonspor - Sivas Belediyespor Eskişehirspor - Iğdır Futbol Kulübü Kırklarelispor - Osmaniyespor Futbol KulübüSilahtaroğlu Vanspor - Zonguldak KömürsporMenemenspor - Karşıyaka Ankara Demirspor - YomrasporBodrumspor - Isparta 32 SporBüyükşehir Belediye Erzurumspor - Nazilli Belediyespor Hekimoğlu Trabzon - Bitexen Düzcespor İstanbulspor - Ergene VelimeşesporKocaelispor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor Çorum - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Uşakspor - Nevşehir Belediyespor Bursaspor - Ceyhanspor Beypiliç Boluspor - Çarşambaspor Eyüpspor - Bucaspor 1928Etimesgut Belediyespor - Kahta 02 SporAltay - Belediye Derincespor Sarıyer - EdirnesporTuzlaspor - 68 Aksaray BelediyesporGZT Giresunspor (BAY)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekildi - Son Dakika Spor