Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakipleri...

Galatasaray'ın Kastamonuspor'u elediği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi. Kupaya bu turdan katılan Beşiktaş ile 3. turdan yükselen sarı-kırmızılıların rakipleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray, Yeşilyurt DÇ Ofspor ile eşleşti. Beşiktaş'ın rakibi ise Serik Belediyespor oldu. Müsabakalar 8-9- 10 Kasım'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Konyaspor ise Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olacak.
Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:
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