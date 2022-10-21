Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndaki rakipleri...

Galatasaray'ın Kastamonuspor'u elediği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi. Kupaya bu turdan katılan Beşiktaş ile 3. turdan yükselen sarı-kırmızılıların rakipleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray, Yeşilyurt DÇ Ofspor ile eşleşti. Beşiktaş'ın rakibi ise Serik Belediyespor oldu. Müsabakalar 8-9- 10 Kasım'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE, KUPAYA 5. TURDA DAHİL OLACAK

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor ve Konyaspor ise Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olacak.

Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle: