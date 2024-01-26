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Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Maç Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programını açıkladı. İşte maçların tarihleri ve saatleri: 6 Şubat Salı - Fatih Karagümrük vs Samsunspor, MKE Ankaragücü vs 24Erzincanspor, Galatasaray vs Bandırmaspor. 7 Şubat Çarşamba - Sivasspor vs Konyaspor, RAMS Başakşehir vs Hatayspor, Gaziantep FK vs Fenerbahçe. 8 Şubat Perşembe - Gençlerbirliği vs Trabzonspor, Antalyaspor vs Beşiktaş - İSTANBUL.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Son 16 Turu Maç Programı Belli Oldu
26.01.2024 - 17:35,
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşma programı şu şekilde:

6 Şubat Salı

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba

14.30 Sivasspor - Konyaspor

17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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