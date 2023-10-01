Zonguldak Kömürspor'un iddiası çok vahim: Vanspor Başkan ve yöneticileri soyunma odası basıp futbolcuları darbetti - Son Dakika

Zonguldak Kömürspor'un iddiası çok vahim: Vanspor Başkan ve yöneticileri soyunma odası basıp futbolcuları darbetti

Son Güncelleme: 01.10.2023 22:33

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, Vanspor FK Başkanı ve yöneticilerinin soyunma odasına girerek futbolculara küfür ettiğini ve darbettiğini iddia etti. Öztürk, kaleci Egemen Yaylı'nın aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldığını belirtti. Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğunu vurgulayan Öztürk, ihmali olanlarla ilgili gerekli başvuruları yaptıklarını ifade etti. Vanspor'dan yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar yalanlandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 6'ncı haftasında Vanspor Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin 1-0 sahadan galip ayrıldığı maçın ardından Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak'ın korumaları ve kulüp yöneticileri ile Zonguldak Kömürspor soyunma odasını bastığı, futbolcuları darbettiği iddia edildi.

"EN ÜST SEVİYEDE MÜRACAATLARIMIZI YAPTIK"

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, "Vanspor kulüp başkanı, korumaları ve bir iki yönetici ile birlikte soyunma odasına gelmiş, futbolculara küfür etmeye başlayınca olaylar koridorlarda devam etmiştir. Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir. İhmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık" dedi.

"KALECİMİZ ALDIĞI TEKME DARBELERİYLE YERE YIĞILMIŞTIR"

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

"01/10/2023 tarihinde oynanan Vanspor müsabakası sonunda Vanspor kulüp başkanı, korumaları ve bir iki yönetici ile birlikte soyunma odasına gelmiş futbolculara küfür etmeye başlayınca olaylar soyunma odası ve koridorlarda devam etmiştir. Olayların bitiminde kalecimiz aldığı tekme darbeleriyle yere yığılmıştır. Sonrasında 112 vasıtasıyla hastaneye kaldırılmıştır. Olaylara sebep olanların bilindiği halde emniyetin bu kişilerle olay sonrası birlikte olması manidardır. Hiçbir şey olmamış gibi emniyet amirinin tavrı da hoş değildir. Spor Bakanımızın, Vali Beyi araması sonucu can güvenliğimiz sağlanmıştır. O soyunma odasında patlayacak bir silah tüm dünyada ülkemiz adına bir ayıba sebep olurdu. Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir. İhmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık. Arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Zonguldak Belediye Başkanımız Ömer Selim Alan ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'a da ayrı bir teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

"SALDIRIYI ESEFLE KINIYORUM"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ortak sevdamız, işçi milli takımımız Zonguldak Kömürspor'umuzun deplasmanda Vanspor Futbol Kulübü maçı sonrası soyunma odasında meydana gelen saldırıyı esefle kınıyorum. Spor dostluk kardeşliktir. Bir daha bu tür olayların meydana gelmemesi için tüm futbol camiasını sağduyuya davet ediyorum."

Türk futbolu için utanç iddia! Zonguldak Kömürspor'un futbolcuları, Vanspor Başkan ve yöneticileri tarafından darbedildi
Türk futbolu için utanç iddia! Zonguldak Kömürspor'un futbolcuları, Vanspor Başkan ve yöneticileri tarafından darbedildi

"HEPSİ ASILSIZ"

Vanspor Başkanı Feyat Kıyak ise iddiaları yalanlarken, "Kesinlikle dayak yok. Hepsi asılsız iddia. Maç sonunda Zonguldak Kömürspor'u göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik etmek için soyunma odasına gittim. Bütün oyuncularla tokalaştım. Eski futbolcumuz Nuri'nin maç içinde taraftarı kışkırtacak hareketlerde bulunmasından dolayı yaptığının yanlış olduğunu söyledim. Aramızda sözlü bir diyalog oldu. Söylenenlerin hepsi asılsız iddialar. Hastaneye ziyarete de gittim." dedi.

Vanspor'dan yapılan açıklama ve fotoğraflar:

Türk futbolu için utanç iddia! Zonguldak Kömürspor'un futbolcuları, Vanspor Başkan ve yöneticileri tarafından darbedildi
Türk futbolu için utanç iddia! Zonguldak Kömürspor'un futbolcuları, Vanspor Başkan ve yöneticileri tarafından darbedildi
Türk futbolu için utanç iddia! Zonguldak Kömürspor'un futbolcuları, Vanspor Başkan ve yöneticileri tarafından darbedildi
Vanspor Başkan ve yöneticileri hastane ziyareti
Türk futbolu için utanç iddia! Zonguldak Kömürspor'un futbolcuları, Vanspor Başkan ve yöneticileri tarafından darbedildi
Türk futbolu için utanç iddia! Zonguldak Kömürspor'un futbolcuları, Vanspor Başkan ve yöneticileri tarafından darbedildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor'un iddiası çok vahim: Vanspor Başkan ve yöneticileri soyunma odası basıp futbolcuları darbetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor'un iddiası çok vahim: Vanspor Başkan ve yöneticileri soyunma odası basıp futbolcuları darbetti - Son Dakika
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