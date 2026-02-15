Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti - Son Dakika
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

15.02.2026 08:58
Apple, ürün portföyünü yenileme hazırlığı kapsamında iPhone 16e, M3 işlemcili iPad Air, M4 Pro/M4 Max yongalı MacBook Pro modelleri ve Apple Studio Display gibi 4 popüler cihazı satıştan ve üretimden kaldırmaya hazırlanıyor. Bu hamle, yeni nesil modellerin yakında tanıtılacağı beklentisiyle stokların tükenmesi ve mevcut ürünlerin raflardan çekilmesiyle paralel ilerliyor.

Apple, yeni nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlanırken mevcut ürün portföyünde yer alan dört model için satış ve üretimi sonlandırma kararı aldı. Şirketin bu hamlesi, yaklaşan yeni ürün lansmanlarının hazırlığı olarak yorumlanıyor.

Teknoloji dünyası kaynaklarına göre Apple, şubat ve mart aylarında tanıtılması beklenen yeni ürünlerin duyurusundan önce bazı eski cihazları satıştan kaldıracak.

4 ÜRÜNÜN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Bu kapsamda üretimi ve resmi satışları durdurulacağı belirtilen modeller şöyle sıralanıyor:

iPhone 16e

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisindeki mevcut modeli iPhone 16e, yerini iPhone 17e'ye bırakacak. Yeni modelin daha güçlü donanım ve geliştirilmiş özelliklerle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple çok sevilen 4 ürününün fişini çekiyor

M3 iPad Air

M3 yonga setine sahip iPad Air'in de satıştan çekilerek yerini muhtemelen yeni nesil modele bırakacağı öne sürülüyor.

Apple çok sevilen 4 ürününün fişini çekiyor

M4 Pro ve M4 Max'li MacBook Pro

MacBook Pro ailesinde M4 Pro ve M4 Max yonga setli modellerin, M5 tabanlı yeni sürümlerle güncelleneceği ve mevcut modellerin raflardan indirileceği tahmin ediliyor.

Apple çok sevilen 4 ürününün fişini çekiyor

Apple Studio Display

Yaklaşık dört yıldır piyasada olan Apple Studio Display'in bu yıl yenilenmesi bekleniyor; mevcut model ise satıştan kalkabilir.

Apple çok sevilen 4 ürününün fişini çekiyor

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Apple'ın stratejisi, yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte eski nesil ürünlerin portföyden hızlı şekilde çıkarılması yönünde ilerliyor. Bu adım hem ürün gamını sadeleştiriyor hem de kullanıcıları güncel teknolojiye yönlendirmeyi amaçlıyor. Resmî açıklamalar geldikten sonra kararların netleşmesi bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    almayin bu epilmidir nedir zaten israele ve abd ye gidiyor paralar 1 0 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    onlerın aple si bizim Vestel’imiz var ben 10 senedir kullanıyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:25
