Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Apple, yeni nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlanırken mevcut ürün portföyünde yer alan dört model için satış ve üretimi sonlandırma kararı aldı. Şirketin bu hamlesi, yaklaşan yeni ürün lansmanlarının hazırlığı olarak yorumlanıyor.

Teknoloji dünyası kaynaklarına göre Apple, şubat ve mart aylarında tanıtılması beklenen yeni ürünlerin duyurusundan önce bazı eski cihazları satıştan kaldıracak.

4 ÜRÜNÜN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Bu kapsamda üretimi ve resmi satışları durdurulacağı belirtilen modeller şöyle sıralanıyor:

iPhone 16e

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisindeki mevcut modeli iPhone 16e, yerini iPhone 17e'ye bırakacak. Yeni modelin daha güçlü donanım ve geliştirilmiş özelliklerle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

M3 iPad Air

M3 yonga setine sahip iPad Air'in de satıştan çekilerek yerini muhtemelen yeni nesil modele bırakacağı öne sürülüyor.

M4 Pro ve M4 Max'li MacBook Pro

MacBook Pro ailesinde M4 Pro ve M4 Max yonga setli modellerin, M5 tabanlı yeni sürümlerle güncelleneceği ve mevcut modellerin raflardan indirileceği tahmin ediliyor.

Apple Studio Display

Yaklaşık dört yıldır piyasada olan Apple Studio Display'in bu yıl yenilenmesi bekleniyor; mevcut model ise satıştan kalkabilir.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Apple'ın stratejisi, yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte eski nesil ürünlerin portföyden hızlı şekilde çıkarılması yönünde ilerliyor. Bu adım hem ürün gamını sadeleştiriyor hem de kullanıcıları güncel teknolojiye yönlendirmeyi amaçlıyor. Resmî açıklamalar geldikten sonra kararların netleşmesi bekleniyor.