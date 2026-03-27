Beyaz Saray'ın resmi X hesabından günlerdir yapılan ve kamuoyunda merak uyandıran gizemli paylaşımların nedeni netlik kazandı. "Yakında" ve benzeri ifadelerle yapılan paylaşımların, Beyaz Saray'ın yeni mobil uygulamasının tanıtım sürecine ait olduğu açıklandı.
Beyaz Saray, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. "Yakında, yeni bir şey" ifadelerinin yer aldığı gönderiler, kullanıcılar arasında çeşitli yorum ve tahminlere yol açtı.
Gizemli paylaşımların ardından yapılan yeni açıklamayla detaylar netleşti. Paylaşımların, Beyaz Saray tarafından geliştirilen mobil uygulamanın tanıtımına yönelik olduğu bildirildi.
Beyaz Saray'ın açıklamasında, uygulama üzerinden canlı yayınlara erişim sağlanacağı, gerçek zamanlı güncellemelerin takip edilebileceği ve kullanıcıların bilgileri doğrudan kaynağından alabileceği ifade edildi.
Tanıtım paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Tanıtıldı: Beyaz Saray uygulaması. Canlı yayınlar. Gerçek zamanlı güncellemeler. Doğrudan kaynaktan, filtre yok. Herkesin izlediği konuşma artık parmaklarınızın ucunda."
Son Dakika › Teknoloji › Beyaz Saray'ın gizemli paylaşımlarının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?