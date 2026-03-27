Beyaz Saray'ın gizemli paylaşımlarının nedeni ortaya çıktı

27.03.2026 20:05
Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan gizemli paylaşımların nedeni açıklandı. Paylaşımların, Beyaz Saray'ın yeni mobil uygulamasının tanıtım sürecine ait olduğu belirtildi. Uygulama üzerinden canlı yayınlara erişim sağlanacağı, gerçek zamanlı güncellemelerin takip edilebileceği ve kullanıcıların bilgileri doğrudan kaynağından alabileceği ifade edildi.

Beyaz Saray'ın resmi X hesabından günlerdir yapılan ve kamuoyunda merak uyandıran gizemli paylaşımların nedeni netlik kazandı. "Yakında" ve benzeri ifadelerle yapılan paylaşımların, Beyaz Saray'ın yeni mobil uygulamasının tanıtım sürecine ait olduğu açıklandı.

GİZEMLİ PAYLAŞIMLAR MERAK UYANDIRDI

Beyaz Saray, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. "Yakında, yeni bir şey" ifadelerinin yer aldığı gönderiler, kullanıcılar arasında çeşitli yorum ve tahminlere yol açtı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Gizemli paylaşımların ardından yapılan yeni açıklamayla detaylar netleşti. Paylaşımların, Beyaz Saray tarafından geliştirilen mobil uygulamanın tanıtımına yönelik olduğu bildirildi.

UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ PAYLAŞILDI

Beyaz Saray'ın açıklamasında, uygulama üzerinden canlı yayınlara erişim sağlanacağı, gerçek zamanlı güncellemelerin takip edilebileceği ve kullanıcıların bilgileri doğrudan kaynağından alabileceği ifade edildi.

"DOĞRUDAN KAYNAKTAN, FİLTRE YOK

Tanıtım paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Tanıtıldı: Beyaz Saray uygulaması. Canlı yayınlar. Gerçek zamanlı güncellemeler. Doğrudan kaynaktan, filtre yok. Herkesin izlediği konuşma artık parmaklarınızın ucunda."

