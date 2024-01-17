 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere'de Kanserli Çocuklara Yeni Bir Tedavi Uygulanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İngiltere'de Kanserli Çocuklara Yeni Bir Tedavi Uygulanıyor

İngiltere'de kanser hastası çocuklara kemoterapiden daha az toksik olan yeni bir ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. Bu tedavi sayesinde hastalar evde aileleriyle daha fazla zaman geçirebiliyor ve ilaç sırt çantasında taşınabiliyor. Blinatumomab adlı ilaç, vücudun kendi bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanıyıp yok etmesini sağlıyor. Kemoterapinin aksine sağlıklı hücrelere zarar vermiyor. Bu tedavi, kemoterapinin yerini alabilecek ve çocuklarda güvenle kullanılabilecek bir seçenek olarak görülüyor. Arthur adlı bir çocuk, bu tedaviyi deneyen ilk hastalardan biri oldu ve kanserden tamamen arınmış durumda.

İngiltere\'de Kanserli Çocuklara Yeni Bir Tedavi Uygulanıyor
17.01.2024 - 19:10,
Abone Ol

İngiltere'de kanser hastası bazı çocuklara kemoterapiden çok daha az toksik olan yeni bir tür ilaç tedavisi uygulanmaya başladı.

11 yaşındaki Arthur, kan kanseri (lösemi) nedeniyle Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde bu tedaviyi ilk deneyenlerden biriydi.

Ailesi, kemoterapinin tersine Arthur'un kendisini daha hasta hissetmesine neden olmayan bu tedaviyi "karanlığı aydınlatan ışık" olarak adlandırıyor.

Hastane ortamı dışında da uygulanabilen ilaç sayesinde hastalar evde aileleriyle daha fazla zaman geçirebiliyor.

İlaç bir sırt çantasında taşınabiliyor.

Kemoterapi tedavisi, kanserin tamamını temizleyemediği ve onu çok güçsüz bıraktığından, Arthur için blinatumomab ya da kısaca blina tek gerçek seçenekti.

Blina kanserli yetişkinleri tedavi etmek için ruhsatlandırılmış bir ilaç ve uzmanlar bunun çocuklarda da güvenle kullanılabileceğini kanıtlamayı umuyor.

İngiltere'deki yaklaşık 20 merkez, B hücreli akut lenfoblastik lösemi (B-ALL) hastası çocuklarda bu ilacı kullanıyor.

İmmünoterapi kapsamında kullanılan ilaç, vücudun kendi bağışıklık sisteminin tanıyıp yok edebilmesi için kanser hücrelerini arayıp buluyor.

Kemoterapinin aksine sağlıklı hücrelere dokunmuyor.

Blina, hastanın kolundaki bir damarda aylarca akmaya devam eden ince plastik bir tüp aracılığıyla uygulanan bir sıvı torbası halinde geliyor.

Pille çalışan bir pompa, ilacın kan dolaşımına karışım hızını kontrol ediyor.

Düzeneğin tamamı küçük bir sırt çantasında taşınabiliyor. Buna "blina çantası" deniyor.

Bu Arthur için, tedavi devam ederken parkta oynamak dahil başka şeyler yapabilmesi anlamına geliyordu.

Ayrıca işe yaramayan yoğun kemoterapinin aksine, bu tedavi onu halsiz düşürmüyordu.

Blina kullanan diğer hastalar gibi Arthur'a da infüzyon başlamadan önce ciddi reaksiyon veya yan etki olasılığını azaltmak için ilaç verildi.

Başlangıçta ateş nöbetleri geçirdi ve kontroller için hastanede kalması gerekti. Ancak kısa bir süre sonra eve döndü.

Arthur'un sırt çantasını yatarken de dahil sürekli yanında taşıması gerekiyor ama pompa ses çıkarsa da Arthur rahatça uyuyabiliyordu.

'Büyük adım'

Annesi Sandrine, kemoterapinin Arthur için zor olduğunu ve blinaya geçmenin onu rahatlattığını söylüyor.

Doktorları, blina kitini doldurabilsin diye Arthur dört günde bir hastaneye dönmek zorunda kaldı, ancak geri kalan zamanda tedaviyi evde yürütebildi.

Nisan 2023'te Arthur, hortumu kolundan çıkarmak için son ameliyatı oldu.

Sandrine, "Bu büyük bir adımdı, artık özgürdü" diyor.

Doktorlar blina'nın kemoterapinin büyük bir kısmının, belki de %80'inin yerini alabileceğini savunuyor.

İngiltere'de yılda yaklaşık 450 çocuğa Arthur'un kanser türü teşhisi konuyor.

Baş araştırmacı ve danışman pediatrik hematolog Profesör Ajay Vora, "Kemoterapiler lösemik hücreleri öldüren ama aynı zamanda normal hücreleri de öldüren ve onlara zarar veren zehirler ve yan etkilerinin nedeni de bu. Blinatumomab daha hafif bir tedavi." diyor.

Bir başka hedefe yönelik immünoterapi ilacı olan kimerik antijen reseptör T-hücre tedavisi (CAR-T) de yakın zamanda kullanıma sunuldu.

Ancak blina'dan daha pahalı ve hastanın kendi hücrelerinin alınıp ilaç olarak geri verilmeden önce laboratuvarda işlenmesi gerekiyor ve bu da zaman alıyor.

Tüm bu tedaviler sayesinde Arthur artık kanserden arınmış durumda.

Sandrine, "Yeni yılda blina'nın işe yaradığını ve kanser kalıntısı kalmadığını öğrendik ve bu inanılmazdı, çifte kutlama yaptık" diyor.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Londra, Lösemi, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İngiltere'de Kanserli Çocuklara Yeni Bir Tedavi Uygulanıyor - Son Dakika

BBC

18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde

Son Dakika
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:25 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Vergi tahsilat oranı yükseldi
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:47 Hatay'daki Asi Nehri taştı, 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 19:42:37. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Kanserli Çocuklara Yeni Bir Tedavi Uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement