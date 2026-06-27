İş Başvurusunda Başarı İpuçları - Son Dakika
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İş Başvurusunda Başarı İpuçları

İş Başvurusunda Başarı İpuçları
27.06.2026 11:43
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İşe alımda zorlaşan süreçte dikkat edilmesi gerekenler ve deneyim kazanma yolları.

Onlarca iş başvurusunda bulunup hiçbir geri dönüş alamadıysanız, bu sessizlik bir ret cevabı kadar sinir bozucu olabilir.

Sorunun bir parçası, istihdam dünyasına giriş seviyesindeki işlerin sayısındaki azalma.

İşe alım firması Reed, internet sitesindeki yeni mezunlara yönelik açık pozisyon sayısının üç veya dört yıl önceki yaklaşık 180 bin seviyesinden 50 bine düştüğünü belirtiyor.

Reed'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su James Reed, 30 yılını işverenlerin karar alma süreçlerini gözlemleyerek geçirdi ve pek çok kişi gibi, bu sürecin zorlu bir hale gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

Bu deneyimli işe alım uzmanı, zorlu bir iş piyasasında nasıl fark edilebileceğinize dair bazı ipuçları veriyor.

Yapay zeka taramasını geçmek

Birçok işveren, başvuruları bir insan incelemeden önce elemek için yapay zeka sistemlerinden yararlanıyor.

Reed, "bilgisayarların insanları reddetmemesi gerektiği" görüşünde.

Ancak yapay zike kullanılıyorsa, sistem muhtemelen iş tanımını sizin özgeçmişiniz veya ön yazınızla karşılaştırıyor.

Bu nedenle "beceri ve deneyimlerinizle iş tanımı arasında bir paralellik kurmaya çalışmalısınız".

Bu, sahip olmadığınız becerilere sahipmiş gibi davranmak anlamına gelmiyor.

Reed, "Yalan söylememeniz gerçekten çok önemli" diyor. Fakat "iş tanımı iletişim, organizasyon veya müşteri hizmetleri gibi yetkinlikler gerektiriyorsa, başvurunuzda bu alanlardaki deneyimlerinizi açıkça belirtin."

Kimse bana şans vermezse nasıl tecrübe edinebilirim?

İş arama sürecinin en sinir bozucu yanlarından biri, giriş seviyesindeki bir pozisyon için bile deneyim sahibi olmanızın gerektiğinin söylenmesi.

Reed, şu anda durumun daha da zorlu olduğunu belirtiyor çünkü işverenler daha az işe alım yapıyor. Bu nedenle genellikle belli bir bilgi birikimine sahip adayları tercih ediyorlar.

Reed, iş, gönüllü çalışmalar, toplumsal projeler veya Anthropic'in yapay zeka akademisi gibi ücretsiz çevrimiçi eğitimler aracılığıyla "geçici, gündelik veya yarı zamanlı işler olsa bile" mümkün olan her fırsatta deneyim kazanılmasını tavsiye ediyor.

Bir işverenle yüz yüze görüşme fırsatı yakalarsanız (ve kendinizi cesur hissediyorsanız), durumu açıkça ifade etmekte fayda olabilir:

"Birisi size de ilk fırsatınızı vermişti; benim de aradığım tek şey bu."

CV'nizde yapay zeka kullanımı

Reed, başvurulara yardımcı olması amacıyla yapay zeka kullanımına karşı değil, bunu başvurunuzu iyileştirebilecek "harika bir araç" olarak görüyor.

Ancak, tüm işi teknolojiye bırakmama konusunda uyarıda bulunuyor:

"Süreci tamamen yapay zekaya emanet ederseniz, başvurunuz diğer pek çok kişinin başvurusuyla aynı olur, oysa asıl amaç diğerlerinden ayrışmak."

Başlıca tavsiyesi, "özgeçmişinizin kim olduğunuzu yansıttığından emin olmanız" yönünde.

"Tek sayfa olmasına dikkat edin" diyor.

"En üstteki giriş bölümünü iyi kurgulayın, metnin gerçekten sizi yansıttığından ve gurur duyacağınız bir belge olduğundan emin olmak için başkalarından tavsiye alın."

Reed, "bir insan tarafından yazıldığını, yapay zeka ürünü olmadığını gösterdiği için" ufak yazım hatalarını sorun etmediğini esprili bir dille belirtse de, detaylara gösterilen özenin büyük önem taşıdığını ve bu nedenle metnin dilbilgisi açısından kusursuz olması gerektiğini vurguluyor.

Hangi kabiliyetlere odaklanmalı?

Reed, iletişim, işbirliği ve dayanıklılığın, bazı kişilerde eksik olsa da her türlü kariyerde başarıya ulaşmak için hayati önem taşıyan beceriler olduğunu belirtiyor.

Reed "İyi iletişim kurabilenler avantajlıdır" diyor.

"Bu nedenle kendinizi nasıl ifade edeceğinizi öğrenmeli ve topluluk önünde konuşurken özgüveninizi geliştirmelisiniz."

İşbirliği de büyük önem taşıyor.

Reed "Hep bir ekibin parçası olduğunuz için, hiçbir şey tek bir kişi tarafından başarılmaz" diye ekliyor.

"Bir iş görüşmesinde sürekli 'ben, ben, ben' derseniz, süreçte ilerleyemezsiniz."

İş arama süreci bunaltıcı bir hal aldığında ise dayanıklılık gerçek bir fark yaratabilir.

Reed, "Eleştirilere karşı sağlam bir duruş sergileyebilir, ısrarcı ve dayanıklı olabilirseniz, bu size büyük fayda sağlar" diyor.

"Hayatta bazı aksiliklerle karşılaşacaksınız; ancak bunları kişisel algılamayın, bunlar gayet normal."

İş görüşmesine hazırlanmak

İş görüşmelerinde en sık karşılaşılan "Bize kendinizden bahsedin" sorusu.

Reed "Hazırlıklıysanız bu en kolay sorudur ve harika bir iş çıkarabilirsiniz ama hazırlıksızsanız konudan konuya atlayıp dağılabilirsiniz" diyor.

"İş görüşmeleri hayat değiştiren konuşmalardır, bu nedenle gerçekten iyi hazırlanmak önemli" diye ekliyor.

Yapıyor olabileceğiniz büyük hata

Reed, yapılan en büyük hatanın "dünyanın size bir yaşam borçlu olduğunu" veya sırf orada bulunduğunuz için birinin size iş vermesi gerektiğini düşünmek olduğunu söylüyor.

Tavsiyesi, bu konudaki düşünce yapınızı değiştirmeniz yönünde.

"İş dediğimiz şey çözülmesi gereken bir sorundur, dolayısıyla işveren veya şirket için nasıl bir çözüm teşkil ettiğinizi düşünmelisiniz."

Reed'e göre, kendinizi bu şekilde sunduğunuzda, yalnızca "bundan benim çıkarım ne olacak" diye düşünmeyi bırakır ve işverene neden sizi işe almaları gerektiğini göstermeye başlarsınız.

Üniversite hala gerekli mi?

Reed, üniversitenin herkes için doğru yol olmayabileceği konusunda net.

"Sırf herkes öyle yapıyor ya da arkadaşlarım gidiyor diye üniversite okumak pek de iyi bir fikir değil" diyor.

Şu anda çok fazla gencin üniversiteye gittiği görüşünde. Daha fazla gencin çıraklık, zanaatkârlık veya doğrudan iş hayatına atılma seçeneklerini değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor.

"Zanaatkârlık konusunda gülünç derecede küstah bir tavır takındık. Gençlerin yarısının üniversiteye gitmesi gerektiği fikri ise artık çok eskimiş bir düşünce," diyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İş Başvurusunda Başarı İpuçları - Son Dakika

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