İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün - Son Dakika
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Teknoloji

İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün

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İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pistin açılışı gerçekleştirildi. Yeni pist sayesinde 3 uçak aynı anda iniş kalkış yapabilecek. Bu uygulama, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra hayata geçirilen tek ülke Türkiye olacak. Uygulamanın hayata geçirilmesi, Türkiye'nin havacılık sektöründe tarihi bir adım olarak nitelendirildi.

17.04.2025 11:30
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İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pisti açıldı. Yeni pist sayesinde 3 uçak aynı anda iniş kalkış yapabilecek. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde, küresel havacılıkta da tarihi bir adım olacak. Gururluyuz. Çünkü bu uygulamayı Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da ilk kez uygulamaya konan "Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu" kapsamında İstanbul Havalimanı'nda tarihi bir an yaşandı. Türk Hava Yolları'na (THY) ait üç yolcu uçağı, saat 10.00'da aynı anda kalkış yaparak yeni operasyon sisteminin ilk uygulamasını başarıyla gerçekleştirdi.

İstanbul- Ankara seferini yapan Boeing 777, İstanbul- İzmir seferini yapan Airbus A350 ve İstanbul- Kayseri seferini gerçekleştirecek olan Airbus A321 tipi uçaklar eş zamanlı olarak havalandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan sistemin Avrupa'daki ilk örneği olan üçlü bağımsız pist operasyonları sayesinde İstanbul Havalimanı'nın uçuş kapasitesi önemli ölçüde artacak. 2022 yılı sonunda başlatılan hazırlık süreci; DHMİ, SHGM, EUROCONTROL, İGA ve THY'nin ortak çalışmaları ile tamamlandı.

Bu büyük adım öncesinde hava trafik kontrolörleri, TÜBİTAK ve DHMİ tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli simülatörle eğitildi. 360 derece kule görselliği sunan simülatör sayesinde kontrolörler, gerçekçi senaryolarla üçlü kalkış ve inişlere hazır hale getirildi.

Yeni operasyon sistemi sayesinde İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki en gelişmiş hava trafik yönetim sistemlerinden birine sahip oldu. Yapılan düzenlemelerin Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuş trafiğini etkilemeyeceği belirtildi.

3'üncü pist açılışı nedeniyle havalimanında düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kalyoncu, DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak ve davetliler katıldı.

İstanbul Havalimanı 3'üncü pistinin açılmasıyla Türkiye havacılığında tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Uraloğlu, "Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde, küresel havacılıkta da tarihi bir adım olacak. Gururluyuz. Çünkü bu uygulamayı Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor. Artık İstanbul Havalimanı trafik hacmiyle olduğu kadar operasyonel kapasite ve teknik yeterlilik açısından da küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. Bu sistem, aynı anda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabilmesini sağlayan ileri seviye bir hava trafik yönetim teknolojisidir. Bu sistemle hava trafik akışı hızlanacak, havalimanımızın dinamik kapasitesi önemli ölçüde artacak ve yolcularımıza daha hızlı, daha güvenli bir hizmet sunulacak. İstanbul'un kıtaları birleştiren stratejik konumu, bu yeni yetenekle birleştiğinde, havalimanımız küresel havacılık lojistiğinde daha kritik bir rol üstlenecek" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı\'nda tarihi gün
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün - Son Dakika

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