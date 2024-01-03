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Jüpiter'in volkanik uydusu NASA tarafından tüm ihtişamıyla görüntülendi! - Son Dakika
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Jüpiter'in volkanik uydusu NASA tarafından tüm ihtişamıyla görüntülendi!

NASA'nın Juno isimli uzay aracı Jupiter'in volkanik uydusu Io'yu çok yakın bir mesafeden detaylı bir şekilde görüntüledi.

Jüpiter\'in volkanik uydusu NASA tarafından tüm ihtişamıyla görüntülendi!
03.01.2024 - 12:28,
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Jüpiter'in uydusu Io'nun parçalanmış yüzeyi, 2016'dan bu yana Jovian sistemini (Jüpiter ve onun Galileo uyduları olarak bilinen en büyük dört uydusunu içerir) keşfeden ve yakın zamanda volkanik gezegene en yakın uçuşu gerçekleştiren Juno uzay aracı tarafından çok detaylı bir şekilde ortaya çıkarıldı. İşte görenleri büyüleyen o görseller…

Jupiter uydusu Io, NASA tarafından görüntülendi

NASA'nın Jüpiter sondası, 30 Aralık Cumartesi günü Jüpiter'in cehennem gibi yüzeyinden 1.500 kilometre uzakta uçarken gezegenin volkanik uydusu Io ile yakın karşılaşmasını gerçekleştirdi. NASA'ya göre bu sadece Juno'nun Io'ya en yakın uçuşunu değil, aynı zamanda son 20 yılda herhangi bir uzay aracının da en yakın geçişini de temsil ediyordu.

A color view of Jupiter's moon Io, the most volcanically active body in the solar system, captured by NASA's #JunoMission on Dec. 30. More images at https://t.co/fmQ8weHDSx. Make your own virtual visit to Io at https://t.co/p5UKsgdaja Image processed by Kevin M. Gill pic.twitter.com/xcbvq9nluy

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 31, 2023

Bu ender buluşma sırasında Juno, yerleşik kameraların üçünü de kullanarak Jüpiter'in uydusunun yakından ve detaylı görüntülerini yakaladı. Pazar günü NASA, uzay aracı tarafından görülen altı görüntü yayınladı. Jupiter'in volkanik uydusunu tam anlamıyla gözler önüne seren görseller büyük ilgi çekti.

Jüpiter'in kayalık ayı, güneş sistemindeki volkanik açıdan en aktif cisimdir. Yeni görüntülerde ortaya çıktığı gibi, Io'nun yüzeyi, yüzlerce volkan ve erimiş silikat lav gölleri içermekte. Bu işkence gören manzarada yanıklar yara izleri gibi görünmektedir.

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Jüpiter'in dört Galileo uydusu arasında en içte yer alan Io, gezegenin muazzam çekim kuvveti ile kardeş uyduları Europa ve Ganymede'nin çekim kuvveti arasında sıkışmış durumda. Bu, Io'nun konumu nedeniyle sürekli olarak gerilmesi ve sıkışması nedeniyle ayın volkanik aktivitesine katkıda bulunuyor.

NASA araştırmacıları, fırtınalı ayın volkanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için böylesine yakın geçişlerden ve geçmiş gözlemlerden toplanan bilgileri kullanmayı umuyorlar. Juno'nun baş araştırmacısı Scott Bolton, bu gibi uyduların Jüpiter'in manyetosferindeki yüklü parçacıkların akışıyla nasıl bağlantılı olduğunu araştırdıklarını belirtti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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