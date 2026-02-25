Kahkahanın İlginç Bilimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Kahkahanın İlginç Bilimi

Kahkahanın İlginç Bilimi
25.02.2026 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ciddi ortamlarda gülmenin nörolojik sebepleri ve sosyal etkileri üzerine bir değerlendirme.

Hayatımda en çok güldüğüm an, bir kilise ayini sırasında gözüme çarpan, hafiften komik bir şey yüzünden yaşandı.

Buna şahit olan yanımdaki arkadaşım da gülmeye başlayınca duramadık.

Yıllar sonra birine, neyin o kadar komik olduğunu anlatmak istedim ama sanırım anlamak için orada olmak gerekiyordu.

"Kilise kahkahası" olarak da adlandırılan durumu bu kadar komik yapan neydi?

Çoğu insan buna benzer bir deneyim yaşamıştır: Ciddi bir atmosfer. Net bir sessizlik. Başka herhangi bir durumda, sadece gülümsemeye neden olabilecek bir görsel olay.

Ancak böylesi bir durumda kahkahanızı ne kadar bastırmaya çalışırsanız, o kadar kontrol edilemez hale gelir. Başka biri fark ettiğindeyse onu tutmak neredeyse imkansız hale gelir.

Gülmemeye çalışırken ortaya çıkan bu katılma hali, dini ortamlara özgü değildir.

Sessizlik, ciddiyet ve kişinin kendini kontrol etmesi beklenen durumlarda, kontrolsüz kahkahanın hoş karşılanmadığı her ortamda meydana gelebilir.

Bu durum, davranış bozukluğu veya duygusal olgunluk eksikliğinden daha fazlasına karşılık geliyor. Beynin baskı altında nasıl davrandığı hakkında da bize bir şeyler anlatıyor.

Böylesi kahkaha krizlerinin ardındaki bilim şaşırtıcı derecede karmaşıktır.

Aşırı resmi ortamlarda (kilise, mahkeme, cenaze törenleri gibi), beyin aktif bir inhibisyon durumunda çalışıyor.

Bu, beynin aktivitesinin kasıtlı olarak bastırıldığı bir kimyasal süreçtir.

En çok etkilenen bölge, beynin ön kısmındaki düşünme ve karar verme işlevinden sorumlu olan prefrontal kortekstir. Özellikle de medial ve lateral bölgeleri. Bu bölge, sosyal yargı, davranışsal kısıtlama ve duygusal düzene ilişkindir.

Beynin bu kısmı duyguların dışa vurumlarını bastırma işlevi görür.

Kahkahanın kökeni

Gülme eylemi beyindeki tek bir "gülme merkezi" kaynaklı değil, beyin boyunca dağılmış bir ağ sayesinde gerçekleşir.

Dürtü beynin dış bölgelerinde başlar, ancak duygusal itici güç, beynin duygusal işleme merkezi olan limbik sistemdeki daha derin yapılardan gelir.

Limbik sistem, duygularımızı açığa çıkarır, algıladığımız şeylere duygusal anlam yükler. Beynin bu bölümü, kalp atış hızı ve nefes alma gibi otomatik vücut fonksiyonlarını kontrol eden hipotalamusu da içerir.

Beyinde gülme eylemi başladıktan sonra, beyin sapındaki devreler devreye girer ve yüz ifadesi, nefes alma ve ses koordine edilir.

Bu da gülmeyi gönüllü olarak durdurmayı zorlaştırır.

Prefrontal korteks ise normalde bu tepkiyi kontrol eder ve sosyal olarak uygunsuz olduğunda gülmeyi bastırır.

Artan uyarılma veya paylaşımlı sosyal durumlar nedeniyle bu kontrol zayıflayabilir ve gülme otomatik, neredeyse refleksif bir davranış olarak ortaya çıkabilir.

Artık gülme kasıtlı bir eylem olmaktan çıkmıştır.

Başka bir deyişle, gülme isteği ve kendine hakim olma çabası, birbirleriyle rekabet eden beynin farklı bölgelerinden kaynaklanır.

Beklenmedik veya garip bir şey dikkatinizi çektiğinde, duygusal tepkiniz hızlı ve otomatik olarak tetiklenir.

Bunu kontrol etmek çaba gerektirir, enerji tüketir ve özellikle uzun süre kontrolü sürdürmeniz gerekiyorsa da genellikle başarısızlığa mahkumdur.

Ne kadar zorla kontrol etmeye çalışırsanız, tetikleyici zihninizde o kadar aktif kalır. Bastırmak düşünceyi silmez; aksine, onu tekrarlar ve canlı tutar.

Gülmek sadece mizahi durumlara verilen bir tepki değildir. Nörolojik olarak, aynı zamanda düzenleyici bir refleks olarak da işlev görür. Duygusal ve fiziksel gerilimi serbest bırakmanın bir yoludur.

Duyguları sınırlayıcı ortamlarda, sinir sistem çok az kaçış noktası vardır.

Böylesi hallerde, hareket edemezsiniz, konuşamazsınız, pozisyonunuzu fazla değiştiremezsiniz ve rahatsızlığınızı ifade edemezsiniz.

Aynı zamanda, otonom sinir sisteminiz hafifçe aktifleşmiştir. Kalp atış hızınız artmış, nefesiniz sıklaşmıştır.

Bu kombinasyon, duygusal boşalma eşiğini düşürür. Vücudunuz bu gerilimi serbest bırakmaya hazırlanır.

Gülme başladığında, beyin sapındaki otomatik motor yolları aktifleşir ve bunları istekle kolayca durduramazsınız. Bu nedenle, gülme tetiklendiğinde, durdurulamaz gibi hissedilebilir.

Artık gülmeyi "seçmiyorsunuz". Sistem kontrolü ele geçirmiştir ve siz güçsüz durumdasınızdır.

Birçok insan için dönüm noktasıysa, gülmeyi tetikleyen şey değil, çevredekilerin hakinizi fark ettiği andır.

İşte burada sosyal nörobiyoloji devreye giriyor. İnsanlar ince sosyal ipuçlarına karşı çok hassastır. Yüz gerginliği, nefes alışverişindeki değişiklikler, bastırılmış gülümsemeler.

Bu sinyalleri, diğer insanları yorumlamada önemli bir rol oynayan beynin yan tarafındaki ağlar aracılığıyla hızla yorumlarız.

Ayna nöronları da (hem biz hareket ettiğimizde hem de başkalarının hareketlerini gözlemlediğimizde aktifleşen beyin hücreleri) bu sinyalleri yakalamamıza yardımcı olur.

Birlikte gülmek, paylaşılan bir duygusal uyumu temsil eder.

Bu anda iki şey olur: Sizin gülme tepkinizi başkası doğrulamış gibi hissedersiniz ve bireysel ihlal duygusu ortadan kalkar.

Prefrontal kontrol sistemi daha da zayıflar. Gülme eylemi bulaşıcı bir şekilde yayılır.

Bu noktada, orijinal tetikleyici artık önemli değildir. Gülünen şey artık, kontrolü yeniden kazanmaya çalışmanın absürtlüğüdür.

Böylesi anlar genellikle görsel bir şey tarafından tetiklenir, ancak böyle olmak zorunda da değildir.

Yanlış telaffuz edilen bir kelime veya beklenmedik bir ifade de aynı tepkiyi uyandırabilir.

Bununla birlikte, görsel tetikleyiciler özellikle sessiz ortamlarda güçlüdür. Kesintiye uğratılamaz veya gizlenemezler. Beyin, engelleme aktif olduğu sürece bu taze tutar.

"Uygunsuz" kahkaha genellikle kabalık veya çocukça davranış olarak yorumlanır.

Ancak nörolojik açıdan bakıldığında, insan gibi sosyal bir türde uzun süreli duygusal baskılamanın öngörülebilir bir sonucudur.

Beyin, salınım olmadan sürekli baskılanma hali için tasarlanmamıştır.

Baskılama yeterince güçlü olduğunda ve başka biri mevcut olduğunda, kahkaha bir kaçış yolu haline gelir. Bu yüzden durdurulması imkansız gibi görünür.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kahkahanın İlginç Bilimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Ülke iflas bayrağını çekti Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Türkiye’nin en zengin kadını değişti 700 milyon dolarlık kayıp Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp
Akaryakıt fiyatları fırladı Motorin tarihte ilk kez bu seviyede Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Trafikte ’yol verme’ tartışması 18 yaşındaki Muhammed’i öldürdü Trafikte 'yol verme' tartışması; 18 yaşındaki Muhammed'i öldürdü
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Akın Gürlek’ten Devlet Bahçeli’ye ziyaret Kapıda karşıladı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye ziyaret! Kapıda karşıladı
Fenerbahçe’nin dram dolu maçı dünya basınında Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında
Düdük astırılan Arda Kardeşler hakemliği bıraktı İşte yeni işi Düdük astırılan Arda Kardeşler hakemliği bıraktı! İşte yeni işi
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım 2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı İşte yeni adresi Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
Enkazdan ilk görüntüler Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu

07:35
Dünya bunu ilk kez duydu El Mencho için Trump’tan olay çıkış
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:21
Enkazdan ilk görüntüler Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:58
Peri masalı Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:11
Spalletti, Kenan Yıldız’ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
Spalletti, Kenan Yıldız'ın kendisinden istediği şeyi açıkladı
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
18:35
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan’dan 30 daire aldı
Kazancını gayrimenkule yatıran Burak Özçivit Eyüpsultan'dan 30 daire aldı
18:10
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 08:09:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahkahanın İlginç Bilimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.