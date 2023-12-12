Kasım 2023\'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

Sony, en çok indirilen PlayStation oyunları listesini her ay güncelliyor. Böylelikle oyuncular hangi yapımın daha çok rağbet gördüğüne dair bilgi sahibi olabiliyorlar. Kısa bir süre önce Kasım 2023'ü kapsayan liste paylaşıldı. PS4 ve PS5 oyunlarının ayrı ayrı sınıflandırıldığı listede Call of Duty: Modern Warfare III, EA SPORTS FC 24, Marvel's Spider-Man 2 ve Grand Theft Auto V gibi yapımlar ön plana çıkıyor. Öte yandan şirket PS VR oyunlarını da ihmal etmedi.

En çok indirilen PlayStation oyunları

Kasım ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunlarının ilk sırasında Call of Duty: Modern Warfare III yer alıyor. Geçen ay çıkışını yapan oyunun hemen ardından ikinci sırada bünyesinde barındırdığı hatalarla ilk etapta eleştirilerin odağı haline gelen futbol simulasyonu EA FC 24 karşımıza çıkıyor. Listenin devamında öne çıkanların diğerleri ise Marvel's Spider-Man 2, Grand Theft Auto V, Hogwarts Legacy ve Assassin's Creed Mirage oldu.