Kasım 2023\'te En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı

ABD/KanadaAvrupa Call of Duty: Modern Warfare IIIEA SPORTS FC 24Red Dead Redemption 2Call of Duty: Modern Warfare IIIMinecraftRed Dead Redemption 2EA SPORTS FC 24MinecraftNBA 2K24Need for Speed HeatGrand Theft Auto VA Way OutMadden NFL 24Grand Theft Auto VFive Nights at Freddy'sNeed for Speed PaybackNeed for Speed HeatHogwarts LegacyCall of Duty: Black Ops IIIFive Nights at Freddy'sHogwarts LegacyAssassin's Creed OdysseyInjustice 2Assassin's Creed OriginsA Way OutGang BeastsBatman: Arkham KnightF1 23Gang BeastsBatman: Arkham KnighttheHunter: Call of the WildHouse FlipperMLB The Show 23The ForestMarvel's Spider-Man: Game of the Year EditionNBA 2K24Five Nights at Freddy's 2STAR WARS Battlefront IINeed for Speed PaybackAssassin's Creed Valhalla

PS VR2