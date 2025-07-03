Rosatom, İstanbul'da Nükleer Fuarı'na Katıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Rosatom, İstanbul'da Nükleer Fuarı'na Katıldı

Rosatom, İstanbul\'da Nükleer Fuarı\'na Katıldı
03.07.2025 14:09
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Rus nükleer şirketi Rosatom, İstanbul'da nükleer enerji çözümlerini tanıttı ve Akkuyu projesini vurguladı.

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, İstanbul'da düzenlenen 7'nci Uluslararası Nükleer Sanayi Fuarı ve 11'inci Nükleer Santraller Zirvesi NPPES-2025'e katıldı. Rus nükleer endüstrisinin 80'inci yıl dönümünde, Rosatom temsilcileri küresel nükleer enerji hakkında teknolojik çözümler anlattı

Rosatom'a bağlı Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Çalkantılı dönemler dahil olmak üzere her zaman, objektif ihtiyaçlara ve ortaklar arasındaki iş anlayışına dayalı uluslararası iş birliğine yer olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Akkuyu NGS projesindeki çalışmalar devam ediyor ve ortak çabalarla gerektiğinde yeni destek noktaları bulmayı başardığımız için Türk tarafına minnettarız. Kural olarak, yaşam döngüleri onlarca yılla ölçülen nükleer güç santrali projeleri, dış değişikliklere karşı direnç gösteriyor ve Akkuyu NGS projesinin de bunun bir başka teyidi olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Şirketleri ile İş Dünyası Dernekleriyle İlişkiler Direktörü Esra Songur da konuşmasında, Akkuyu NGS projesinin Türk enerji sektörünün gelişiminde büyük önem taşıdığını ve nükleer güç santralin inşasının Türk ekonomisi için çarpan etkisi yarattığını belirtti. Songur; "Bu proje sadece bugün büyük bir inşaat projesi değil, aynı zamanda yarın için istikrarlı bir elektrik enerjisi kaynağı. Türkiye, kendi topraklarında bir nükleer güç santraline, NGS'de çalışmak üzere eğitilmiş personele ve en önemlisi, edinilen deneyimle diğer NGS projelerini hayata geçirmeyi sağlayacak hazır bir nükleer enerji gelişim yol haritasına sahip oluyor" diye konuştu.

Rus nükleer sektörünün 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Rosatom'un standında bir etkinlik de düzenlendi. Rosatom Uluslararası İş Direktörü Boris Arseev, etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus nükleer sektörünün 80'inci yıl dönümünü, dünya nükleer enerji sektörünün lideri olarak karşıladığını söyledi.

Arseev, "Rosatom, büyük deneyim ve geniş yetkinlik yelpazesinin birleşimi sayesinde sadece bir ürün değil, altyapı geliştirme, personel eğitimi, bilim ve eğitimde destek gibi unsurları içeren bütün bir ekosistem sunuyor. İşte bu kapsamlı yaklaşım, bizim rekabet avantajımız haline geldi. Bu sayede Türkiye, Mısır ve Bangladeş gibi ülkeler, sadece nükleer güç santrali inşasını değil, aynı zamanda ulusal nükleer sektörlerini oluşturmada ortak olma onurunu bize emanet ediyor" ifadelerini kullandı.

Rosatom, büyük kapasiteli nükleer güç santrallerin yurt dışı inşaatı pazarında yaklaşık yüzde 90'lık bir paya sahip. Şirket temsilcileri, iş programına aktif bir şekilde katılarak nükleer enerji ve nükleer teknolojilerin enerji dışı uygulamalarına yönelik yenilikçi çözümler sundu. Rosatom, özellikle Orta Asya, Orta Doğu ve Türkiye'ye nükleer tıp, tarım ürünlerinin ışınlanması ile personel ve bilimsel potansiyelin geliştirilmesi için bir temel oluşturan, 15 MW güce sahip çok amaçlı bir araştırma reaktörü oluşturma projelerinin hayata geçirilmesini öneriyor.

Rosatom, Küçük Modüler Reaktör (SMR) teknolojilerini pratikte hayata geçiren tek tedarikçi olma özelliği taşıyor. Şimdiye kadar bir milyar kilovat-saat elektrik enerjisi üreten benzersiz yüzer nükleer güç santrali 'Akademik Lomonosov' bundan 5 yıl önce faaliyetine başlamıştı. Yenilikçi küçük RITM-200 reaktörlerinin ise 55 MW kapasiteyle seri üretimi devam ediyor. Yakutistan'da küçük güçlü nükleer güç santrali inşa ediliyor ve geçen yıl Özbekistan'da dünyanın ilk küçük güçlü nükleer güç santral inşaatı için ihracat sözleşmesi imzalandı.

Bu yıl Rosatom'un standı, Rus nükleer sektörünün 80'inci yıl dönümüne ithaf edildi. Standı ziyaret edenlere, büyük ve küçük kapasiteli nükleer enerji, araştırma reaktörleri temelinde çok işlevli nükleer bilim, teknoloji merkezleri ve lojistik alanındaki modern yüksek teknoloji ürünleri tanıtıldı. Akkuyu NGS temsilcileri, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesindeki son durum hakkında bilgi verdi. Etkinliğe katılanlar Rus nükleer sektörünün yıl dönümü vesilesiyle Rusya'nın nükleer enerji tarihine ve şirketin işletmelerinin hayata geçirdiği geleceğin nükleer teknolojilerine adanmış bir bilgi yarışmasına da katıldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rosatom, İstanbul'da Nükleer Fuarı'na Katıldı - Son Dakika

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