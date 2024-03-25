Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024 - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024

Türkiye\'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024

Yazılımcılık, son yıllarda en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden birisi. Peki 2024 yılı itibariyle Türkiye yazılımcı maaşları ne kadar?

25.03.2024 10:32
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Son yıllarda sürekli olarak gelişen teknolojiyle birlikte yazılımcılık mesleğinin önemi giderek artıyor. Bu bağlamda her yıl daha fazla yazılımcı olduğunu görüyoruz. Peki bu meslek için ne kadar maaş veriliyor? 2024 yılı itibariyle Türkiye'de yazılımcı maaşları belli oldu. İşte rapor…

2024 yazılım sektörü raporu: Maaş, cinsiyet dağılımı, zam periyodu ve dahası!

Yazılımcı maaşlarına geçmeden önce bu mesleğin ne yaptığını söyleyelim. Bilmeyenler için yazılımcılar, bilgisayar yazılımı geliştiren uzman kişilerdir. Gerekli programlama dillerini kullanarak mobil uygulamalar, web siteleri ve diğer bilgisayar programlarını geliştirirler.

Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024

Sadece bilgisayar başında oturup birkaç satır kod yazmaktan ibaret sanılan yazılımcılık, aslında en zor mesleklerden birisidir. Çünkü bu alanda başarılı olabilmek için sadece teknik becerilere sahip olmak yeterli değildir. Aynı zamanda problem çözme yeteneği, sürekli öğrenme ve adaptasyon, karmaşık sistemleri anlama ve tasarlama gibi beceriler gereklidir. O halde 2024 yazılım sektörü raporunun detaylarını inceleyelim.

Bakan açıkladı! Türkiye'de kaç yazılımcı var?

Sosyal medyada binlerce takipçiye sahip Önceki Yazılımcı, her sene yaptığı gibi 2024 yılı için de yazılım sektörü anketi gerçekleştirdi ve sonuçları paylaştı. Bu ankete toplamda 5 bin 989 kişinin katıldığı belirtildi. O halde lafı çok uzatmadan verilere geçelim.

Ankete katılan kişi sayısı: 5 bin 989

Cinsiyet dağılımı

Ankete katılan kişilerin yüzde 88,3'ü yani 5 bin 288'i erkek; yüzde 11,7'si yani 701'inin kadın olduğu görüldü. Bu da erkeklerin bu meslekte daha çok öne çıktığı ve bir cinsiyet eşitsizliğinin söz konusu olduğu anlamına geliyor.

Erkek (5 bin 288 Kişi): Yüzde 88,3

Kadın (701 Kişi): Yüzde 11,7

Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024

Yaşanılan şehirler

Rapora göre ankete katılanların yarısından fazlası yani yüzde 53,01'i (3 bin 175 kişi) İstanbul'da yaşıyor. bin 50 kişi (yüzde 17,53) ise hayatını Ankara'da sürdürüyor. Diğer iller ise İzmir (455 kişi), Kocaeli (199 kişi), Bursa (156 kişi) ve Antalya (98 kişi).

İstanbul (3 bin 175 Kişi): Yüzde 53,01

Ankara (bin 50 Kişi): Yüzde 17,53

İzmir (455 Kişi): Yüzde 7,59

Kocaeli (199 Kişi): Yüzde 3,32

Bursa (156 Kişi): Yüzde 2,60

Antalya (98 Kişi): Yüzde 1,63

Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024

Çalışma türü

Bununla birlikte yüzde 45'lik kısmın yani 2 bin 694 kişinin remote olarak çalıştığını görüyoruz. 2 bin 254 ve 929 kişiyse sırasıyla hibrit ve ofisten çalışıyormuş. Bununla birlikte 90 kişi remote olduğunu ancak hibrete döneceğini, 22 kişiyse hibrit olduğunu ancak ofise döneceğini belirtmiş.

Remote (2 bin 694 Kişi): Yüzde 45

Hibrit (2 bin 254 Kişi): Yüzde 37.6

Ofis (929 Kişi): Yüzde 15.5

Remote, hibrite dönecek (90 Kişi): Yüzde 1.5

Hibrit, ofise dönecek (22 Kişi): Yüzde 0.4

Yıllık zam periyodu

Yazılımcı maaşlarına geçmeden önce zam periyoduna bakalım. Bildiğiniz üzere son yıllarda ülkemizde enflasyon ve döviz kurunun sürekli olarak artması sebebiyle alım gücü de paralel olarak düşüyor. Bu nedenle şirketler, zam yoluna gidiyor.

Ankete göre bir yıl içinde 3 bin 548 kişi, 2 defa zam alıyor. 2 bin 220 kişi 1 kez, 129 kişi 4 defa ve 92 kişininse 3 kez zam aldığını görüyoruz. Bir yılda 4 kez zam yapan şirketler ise merak konusu.

Yılda 2 kez zam (3 bin 548 Kişi): Yüzde 59.20

Yılda 1 kez zam (2 bin 220 Kişi): Yüzde 37.10

Yılda 4 kez zam (129 Kişi): Yüzde 2.20

Yılda 3 kez zam (92 Kişi): Yüzde 1.50

O halde 2024 yılı itibariyle yazılımcı maaşlarına geçelim.

Back-end Developer maaşı

Junior: 36 bin 500 TL

Middle: 55 bin 500 TL

Senior: 87 bin 500 TL

Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024

Full Stack Developer maaşı

Junior: 35 bin 500 TL

Middle: 50 bin 500 TL

Senior: 77 bin 500 TL

Front-end Developer maaşı

Junior: 30 bin 500 TL

Middle: 49 bin 500 TL

Senior: 77 bin 500 TL

Software Architect maaşı

JR + MID + SR: 117 bin 500 TL

Team/ Tech Lead maaşı

JR + MID + SR: 102 bin 500 TL

Software Development Manager maaşı

JR + MID + SR: 122 bin 500 TL

Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024

Embedded Software Developer maaşı

Junior: 48 bin 500 TL

Middle: 60 bin 500 TL

Senior: 87 bin 500 TL

Mobile Developer (Android) maaşı

Junior: 38 bin 500 TL

Middle: 60 bin 500 TL

Senior: 97 bin 500 TL

Mobile Developer (iOS) maaşı

Junior: 36 bin 500 TL

Middle: 61 bin 500 TL

Senior: 107 bin 500 TL

Mobile Developer (Full Stack) maaşı

Junior: 32 bin 500 TL

Middle: 50 bin 500 TL

Senior: 77 bin 500 TL

DevOps Engineer maaşı

Junior: 34 bin 500 TL

Middle: 58 bin 500 TL

Senior: 92 bin 500 TL

Data Scientist maaşı

Junior: 40 bin 500 TL

Middle: 56 bin 500 TL

Senior: 82 bin 500 TL

Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024

Game Developer maaşı

Junior: 32 bin 500 TL

Middle: 45 bin 500 TL

Senior: 70 bin 500 TL

QA/ Automation maaşı

Junior: 33 bin 500 TL

Middle: 53 bin 500 TL

Senior: 77 bin 500 TL

QA/ Manuel Test maaşı

Junior: 27 bin 500 TL

Middle: 42 bin 500 TL

Senior: 68 bin 500 TL

Director of Software Development maaşı

JR + MID + SR: 152 bin 500 TL

CTO maaşı

JR + MID + SR: 137 bin 500 TL

Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024

Project Manager maaşı

Junior: 35 bin 500 TL

Middle: 52 bin 500 TL

Senior: 82 bin 500 TL

Product Manager maaşı

Junior: 30 bin 500 TL

Middle: 50 bin 500 TL

Senior: 92 bin 500 TL

Product Owner maaşı

Junior: 31 bin 500 TL

Middle: 44 bin 500 TL

Senior: 87 bin 500 TL

Data Analyst

Junior: 31 bin 500 TL

Middle: 46 bin 500 TL

Senior: 82 bin 500 TL

Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024

Business Analyst maaşı

Junior: 36 bin 500 TL

Middle: 52 bin 500 TL

Senior: 66 bin 500 TL

Database Administrator (DBA) maaşı

Junior: 27 bin 500 TL

Middle: 59 bin 500 TL

Senior: 102 bin 500 TL

SAP/ ABAP Developer & Consultant maaşı

Junior: 24 bin 500 TL

Middle: 40 bin 500 TL

Senior: 77 bin 500 TL

Data Engineer maaşı

Junior: 40 bin 500 TL

Middle: 50 bin 500 TL

Senior: 102 bin 500 TL

Cyber Security maaşı

JR + MID + SR: 35 bin 500 TL

Support Engineer maaşı

JR + MID + SR: 32 bin 500 TL

AI Engineer maaşı

JR + MID + SR: 60 bin 500 TL

Not: Değerler, ortalama olarak alındı. Yani örneğin A kişisi 20 bin TL, B kişisi ise 21 bin TL maaş alıyorsa, pozisyonun ortalama maaşı 20 bin 500 TL olarak belirlendi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? 2024 yılı itibariyle Türkiye yazılımcı maaşlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Yazılım, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de yazılımcıların kaç para kazandığı belli oldu! – 2024 - Son Dakika

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