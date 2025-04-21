Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda - Son Dakika
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Teknoloji

Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

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TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ''Türksat 6A Hizmete Alma'' töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Elde edilen bu kazanım ve etkinliklerle milli uydu markamızı oluşturma ve uzay şirketi kurulması noktasında önemli fırsat yakaladık. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği görmekteyiz. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır'' dedi.

21.04.2025 15:24  Güncelleme: 16:06
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TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Türksat 6A Hizmete Alma" töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, 11 ÜLKEDEN BİRİ KONUMUNA YÜKSELDİ"

"Uzay iletişim ve haberleşme sektörlerimiz için atılmış çok büyük bir adım olan Türksat 6A uydumuzun ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diyen Erdoğan, "Yüzde 80'in yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirdiğimiz Türksat 6A ile birlikte Türkiye kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yıllara sari bu çalışmalar ve teknolojilerle uzayda pek çok kritik eşiği aştık. En yüksek yerlilik oranına sahip Türksat 6A uydumuzu üretme imkan, yeteneğine sahip olduk" şeklinde konuştu.

Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

"YAPAMAYIZ DİYENLERE İNAT YAPARIZ"

Sözlerinin devamında karamsarlık aşılayanlara kulak asmadıklarını belirten Erdoğan, "Yapamayız diyenlere inat biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız dedik. Karamsarlık aşılayanlara kendi ülkesinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yılmadan, yorulmadan, inanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar hamdolsun alnımızın akıyla geldik. Her bir mühendisimize buradan bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. 23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere, sonra da hedeflere gerçeklere dönüştürmeye hep beraber inşallah devam edeceğiz. Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek. Teknoloji transferi ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin üretiminde önemli pazar payına sahip olacak. Devrim niteliğindeki projeyle yerli ve milli uydu platformuna sahip olduk. Alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak birçok kurum ve kuruluşumuzun uzay sanayine katkı vermesini sağladık. Aktif roller üstlenen mühendis ve personelle birlikte uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetiştirmiş olduk" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Devrim niteliğindeki projeyle yerli ve milli uydu platformuna sahip olduk. Alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak birçok kurum ve kuruluşumuzun uzay sanayine katkı vermesini sağladık. Aktif roller üstlenen mühendis ve personelle birlikte uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetiştirmiş olduk.

Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

"İNŞALLAH ÇITAYI SÜREKLİ YUKARI ÇIKARTARAK..."

Fırlatma süreci de Türksat tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını 5 milyar nüfusu kapsama alanına alan uzay çalışmalarında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik. Elde edilen bu kazanım ve etkinliklerle milli uydu markamızı oluşturma ve uzay şirketi kurulması noktasında önemli fırsat yakaladık. İnşallah çıtayı sürekli yukarıya çıkartarak hedeflerimize ulaşacağız. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği görmekteyiz. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır. Hiç kimsenin şahsi ikbali özellikle bu uğurda heba etmesine izin veremeyiz.

TARİHİ FIRSAT

Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılıyor. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız. Hiç kimsenin şahsi ikbali için bu fırsatı heba etmesine izin veremeyiz. Her gün yeni bir gerilime uyanıyoruz. Uluslararası sistem Gazze'deki soykırımla birlikte itibarını kaybetti. Batı kurumları eski etkilerini yitirdi. Yapay zeka teknolojilerinin nereye varacağını kimse kestiremiyor. Eski sistem yıkılırken yerine ne konulacağını kimse kestiremiyor. Türkiye'nin ismi her platformda daha fazla zikrediliyor.

Milli uydu Türksat 6A hizmete alınıyor! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

"TÜM TUŞLARA AYNI ANDA BASIYORLAR"

Böyle bir dönemde ana muhalefet eliyle Türkiye tekrar tartışmaların, eski kavgaların içine çekilmek isteniyor. Bayat senaryolar yine bu çevrelerin figüranlığında tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokaklarımızın terörize edilmesinden Türkiye'nin Batı'ya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından boykot çağrıları ile ekonomiye zarar verilmesine kadar tüm tuşlara aynı anda basılıyor. Son olarak siyasetlerine Gazze soykırımını alet ettiler. Bize ne Filistin diyerek tam 18 ay sustukları bir trajediden siyasi rant sağlamaya çalıştılar. Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biz biliyoruz. Milletimiz de ne yapılmaya çalışıldığını farkında.

"TARİHİ BİR BAŞARI HİKAYESİ"

Muhalefetin oraya uçak inmez dediği havalimanına aynı anda 3 uçak inip kalkıyor. İnançla, azimle, emekle, her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikayesine hep birlikte şahitlik ediyoruz."

Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
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Son Dakika Teknoloji Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sedat Genç:
    Allah güç kuvvet versin Reis. CHP de pislikleri örtme heykel nifak ülkeyi karıştırma peşinde.. 42 45 Yanıtla
  • Şevki yakut Yakut:
    tarihi bir gün Euro 44 TL altın 4200 TL tarihî bir gün 62 24 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Uydu geri gelsin,reisi gönderelim uzaya 38 44 Yanıtla
  • Efem0909:
    Bir tanede uydu heykeli yapında CHP de onu açsın 42 35 Yanıtla
  • Ufuk Onat:
    zeki mürende bizi görecek mi 34 11 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    50 milyon dolara 1 hafda dünya atmosferine astronot mu gönderdik mi bilemiyorum / Emeklilerin yaşam standartlarını insan yaşama için maaş ve asgari ücret artırımı ve Gıda kıyafet vs Zamların durduğu akar yakıt doğal gaz fiyatlarında indirildiği haberi bekliyor vatandaş diye düşünüyorum .... Ayrıca kimin umrun da bizim ülke olarak 6-a yapmışız yada yapmamışız bilemiyorum tabi bilen varsa yassın ki bilgi sahibi olalım ..... 30 11 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya bırakın bu işleri açlık sınırı 35 bin, yoksulluk76 bin siz önce milletin aç karnına doyurun. Artık sizin makanacılar bile yemiyor bunları. 23 10 Yanıtla
  • Şenol Erdemir:
    ulan millet salak ya valla bak hep trihi fırsat hep tarihi dönüm noktası. ne yapabiliyoruz mesela bu kadar teknoloji de ilerdeysek? 21 9 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Yapılması güzel ama bu sefer bizden nekadar çaldılar acaba. 15 9 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bu kadar büyük işlere gerek yok.. Bunlara saman lazım işkembelerinin dolması lazım... 11 11 Yanıtla
  • 032725:
    Reco, bunlar benim karnımı doyurmuyor.Artık bunlar prim yapmıyor. 8 5 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Vay anasını sayın seyirciler 9 2 Yanıtla
  • ahmet3353:
    mesko o uyduyu sana döşeyelim uzaya yollayalım uzayda kal hiç gelme rahat edersin pahalılık yok.iş yok güç yok.bol bol heykel yaparsın 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda - Son Dakika
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