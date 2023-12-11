Türkiye ilk 10\'da yok! İşte dünyanın en büyük orduları – Tüm ülkeler

Ülkelerin askeri gücü şüphesiz ki sahip olduğu en önemli varlıklarından arasında yer alıyor. Zira bağımsızlığını sağlamanın, güvence altında tutmanın ve kendini korumanın en güçlü yolu modern bir orduya sahip olmaktan geçiyor. Peki dünyanın en büyük orduları hangileri? İşte tüm liste…

Dünyanın en büyük orduları hangileri?

Öncelikle aşağıda göreceğiniz sıralamaların yalnızca asker sayısı üzerinden yapıldığını belirtelim. Dolayısıyla dünyanın en büyük orduları, en güçlüleri anlamına gelmiyor. Örneğin ABD, toplam personel sayısında Brezilya ile oldukça yakın, Güney Kore'nin de 3'te 1'i kadar.

Fakat yüksek teknolojiyle üretilen savaş uçakları, gemi filoları, zırhlı kara araçları ve silah-radar-elektronik harp sistemleri sayesinde askeri güç bakımından ilk sırada yer alıyor. Hatta güç konusuna girdiğimiz zaman yalnızca sahip olduğu silahlar değil, mühimmat sayısına kadar derinlemesine inceleme yapmamız gerekiyor.

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Buna örnek olarak Yunanistan'ın tank, uçak, gemi ve asker sayısı bakımından Türkiye ile birebir aynı olduğunu varsayalım. Yine de Türkiye kat be kat güçlü olacaktır. Zira sahip olduğu silahların ve mühimmatların çok büyük bir kısmını kendi üretiyor.

Dolayısıyla olası bir topyekün savaş durumunda Ukrayna- Rusya örneğinde olduğu gibi mühimmatları 1-2 ay gibi kısa bir süre içerisinde tükenecektir. Nitekim Ukrayna, ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'den aldığı hava-kara-deniz araçları ve mühimmatlar ile bombalar sayesinde bu açığı kapatarak ayakta kalmaya devam edebiliyor.

Öte yandan Türkiye savaş uçaklarında kullandığı bombaları, güdüm sistemlerini, akıllı mühimmatları, tabanca-tüfek-bomba gibi unsurları, SİHA'dan zırhlı kara araçlarına ve çıkarma zırhlılarına kadar birçok ürünü kendi ürettiği için savaş durumunda stokların bitmesinden korkmadan, hatta üretimi artırarak hammadde olduğu sürece dayanabilir.

Buna ek olarak, zorunlu askerlik görevi ile toplanan milyonlarca kişilik ordunun profesyonel ordular karşısında birebir kıyaslamada şansının oldukça düşük olduğunu da belirtelim. Zaten bu devasa orduların savaş anında lojistik desteğinin uzun süreli sağlanması mümkün değil. Bu nedenle aşağıda paylaşılan sayıların ülkelerin askeri gücünü değil, yalnızca büyüklüğünü temsil ettiğini göz önünde bulundurmalısınız.

Toplam askeri personel sayısının en yüksek olduğu ilk 10 ülke