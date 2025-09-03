Türkiye'ni ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda - Son Dakika
Teknoloji

Türkiye'ni ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'ni ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
03.09.2025 16:23
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, yapay zekanın kötüye kullanımını önlemek için hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sundu. Hazırlanan kanun teklifinde, 6 saat içinde kaldırılmayan içerikler için 10 milyon TL'ye kadar para cezası ve hapis cezası öngörülüyor.

MHP Kırıkkale Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Halil Öztürk, yapay zekânın kötüye kullanımının önlenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifini Meclis'e sundu.

TÜRKİYE'NİN İLK "YAPAY ZEKA" KANUNU

Öztürk'ün imzasını taşıyan teklifte, yapay zeka sistemlerinin hukuki çerçevesi netleştirilerek kullanıcı ve geliştiricilerin sorumluluklarının açıkça tanımlanması, kişilik haklarını ihlal eden ve kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içinde kaldırılması, ayrımcı veri setlerinin yasaklanması, seçim güvenliğini tehdit eden durumlarda BTK'ya acil müdahale yetkisi verilmesi gibi düzenlemeler yer aldı.

Türkiye'ni ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk

UYMAYANLARA PARA VE HAPİS CEZASI YOLDA

Kanun teklifinde ayrıca, yapay zeka ile üretilen deepfake içeriklerin açık şekilde "yapay zeka tarafından üretilmiştir" ibaresiyle belirtilmesi zorunlu kılındı. Yasa taslağında, yükümlülüklere aykırı hareket eden içerik sağlayıcılara ve geliştiricilere 10 milyon TL'ye kadar para cezası ve erişim engeli yaptırımları öngörülüyor.

"YAPAY ZEKA KAVRAMI İLK KEZ NET BİR ŞEKİLDE TANIMLANIYOR"

Yapay zeka programlarının kullanımındaki hızlı artışın beraberinde hukuki boşluklar doğurduğunu belirten Öztürk, bu boşlukların kamu güvenliği ve kişilik haklarını tehdit ettiğini söyledi. Öztürk, "Hazırlanan teklifle birlikte, yapay zeka kavramı ilk kez net bir şekilde tanımlanıyor. Yapay zekâya suç unsuru oluşturacak komut veren kişiler doğrudan fail sayılarak TCK 125. madde kapsamına alınıyor. Ayrıca, kişilik haklarına aykırı veya kamu güvenliğini tehdit eden içeriklerin 6 saat içinde kaldırılması zorunlu hale getiriliyor, aksi halde erişim engeli uygulanıyor" dedi.

Türkiye'ni ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

"YAPAY ZEKAYA HAKİM OLAMAYAN TOPLUMLAR, BU TEKNOLOJİNİN ESİRİ HALİNE GELİR"

Öztürk açıklamasında, "Bugün, bir milletin güvenliği artık yalnızca sınırlarında, ordusunda veya ekonomisinde değil; dijital dünyadaki varlığında da şekillenmektedir. Siber saldırılar, dijital manipülasyonlar, yalan haberler ve algı operasyonları; milletin iradesini hedef alan, seçim süreçlerini gölgeleyen ve kamu düzenini zedeleyen yeni tehditlerdir. Unutulmamalıdır ki, yapay zekâya hâkim olamayan, onu yönlendiremeyen ve denetleyemeyen toplumlar, bu teknolojinin esiri haline gelir. Biz bu teklifle diyoruz ki teknoloji aracılığıyla manipülasyona geçit vermeyelim" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE BU YARIŞTA YALNIZCA TAKİP EDEN DEĞİL, KURALLARI BELİRLEYEN BİR AKTÖR OLMALIDIR"

Teklifin yalnızca bir hukuk metni olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital istiklali için bir taahhüt olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu kanun teklifi yalnızca bir hukuk metni değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital istiklali için bir taahhüttür. Nasıl ki milli savunmada yerli İHA'larımızı, SİHA'larımızı, savunma sanayimizi geliştirdiysek; dijital alanda da kendi hukuk düzenimizi, güvenlik sistemimizi ve etik kurallarımızı koyacağız. Dünya, yapay zekânın kontrolü için yarış halindeyken, Türkiye bu yarışta yalnızca takip eden değil, kuralları belirleyen ve milli çıkarlarını koruyan bir aktör olmalıdır" diye konuştu.

Türkiye'ni ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

"KANUN TEKLİFİ DEVLETİN DİJİTAL EGEMENLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Kanun teklifinin, vatandaşların güvenliğini, demokrasinin işleyişini ve devletin dijital egemenliğini güçlendireceğini belirten Öztürk, "Bizler, Türk milletinin ve devletinin hakkını korumak, kamu düzenini muhafaza etmek ve gelecek nesillerin güvenli bir dijital dünyayla buluşmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

