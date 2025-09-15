Tuşlu Telefonlar Geri Dönüş Yasıyor - Son Dakika
Tuşlu Telefonlar Geri Dönüş Yasıyor

Tuşlu Telefonlar Geri Dönüş Yasıyor
15.09.2025 09:51
Veliler, dijital bağımlılığı azaltmak için çocuklarını tuşlu telefonlara yönlendiriyor.

DİJİTAL bağımlılık ve bilinçsiz kullanım nedeniyle akıllı telefonun öğrenme sürecine olumsuz etkisini azaltmayı amaçlayan veliler, çocuklarını unutulmaya yüz tutan tuşlu telefona yönlendirmeye başladı. Batarya süresinin uzunluğu, kullanım kolaylığı, fiyatının uygunluğu gibi nedenlerle çocuklarını sosyal medyadan uzak tutmak isteyen velilerin, sınava hazırlanan öğrencilerin, yaşlılar ve askerlerin ilgisiyle yeniden moda olan tuşlu telefonlar, 5 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Akıllı telefonların yaygınlaşması, teknolojinin ilerlemesiyle işlevselliği azaldığından unutulmaya yüz tutan tuşlu telefonlar, dijital bağımlılığa önlem almak isteyenlerin tercihiyle yeniden popüler hale geldi. Sosyal medyadan uzaklaşmak isteyenlerin, kullanım kolaylığından dolayı yaşlıların, asker ve öğrencilerin talep ettiği tuşlu telefonlar, kullanılmış ürün satan ve telefon tamiri yapan iş yerlerinin vitrininde yeniden yer almaya başladı. Akıllı telefon fiyatından ucuz olup, uzun süre kullanılabilen bataryası nedeniyle kullanıcılarına cazip gelen tuşlu telefonlara son günlerde özellikle öğrenci ve veliler ilgi gösteriyor.

ESKİ MODA YENİ TREND OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamasına yönelik uygulama ve dijital bağımlılık ile bilinçsiz kullanım nedeniyle akıllı telefonun öğrenme sürecine olumsuz etkisini azaltmayı amaçlayan veliler, çocuklarını tuşlu telefona yönlendirmeye başladı. Anne ve babaların okul vakti dışında ya da ders aralarındaki zorunlu hallerde çocuklarıyla iletişim kurabilmek, lise, üniversite hazırlık ve sınav döneminde öğrencilerin dikkat dağıtıcı unsurlardan uzaklaşmak için tercih ettiği tuşlu telefonların satışı arttı.

VİTRİNDE SAYISI ARTTI

İkinci el telefon satılan iş yerlerinde tuşlu telefonlar 1000 ile 5 bin liradan alıcı buluyor. Son dönemde çekmecelerde bırakılan eski ya da bozuk tuşlu telefonları tamir ettirmek isteyenlerin de sayısı arttı. Bazıları tuşlu telefonu tamir ettirip kullanmayı tercih ederken, bazıları da satıp yenisini almak için tamir ve satış yapılan iş yerlerine geliyor. Telefon tamiri yapılan iş yerlerine getirilen bozuk ürünler satın alınıp, onarıldıktan sonra raftaki yerinde yeni kullanıcılarına sunuluyor.

İNTERNET İLANLARINA İLGİ

Elektronik ticaret platformlarında da tuşlu telefon satışı için hazırlanan ilan sayısı her geçen gün artıyor. İlanlarda yer alan telefonlar, markası, modeli ya da arızasına göre 500 lira ile 3 bin lira arasında fiyata alıcı buluyor. Bazı ilanlarda üyeler, sattığı telefonun şarj aleti olmamasından dolayı fiyatın düşük olduğunu, bazıları da onca zamandır herhangi bir tamir işlemi görmeden kusursuz çalışmasından dolayı değerinin fazla olduğunu belirtiyor.

HURDASI BİLE KAZANDIRIYOR

Antalya'da cep telefonu tamiri ve ikinci el ürünlerin satışını yapan iş yerlerinin çoğunlukta olduğu Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki onlarca dükkanın rafında satışa sunulan tuşlu telefonların sayısı arttı. Son günlerde kullanıcı sayısının artmasıyla yeniden popüler olan tuşlu telefonların hurdası da sahibine para kazandırmaya başladı. Bazı iş yerleri bozuk telefonu satın alıp, tamir edilecek telefon için parçalarını kullanmaya başlandı. Uzun zamandır çekmecede veya evin bir köşesinde bıraktığı tuşlu telefonunu satanlara, marka, model ve arızasına göre 100 lira ile 750 lira arasında ücret ödeniyor.

SATIŞI ARTTI

İkinci el telefon tamiri ve satışı yapan iş yeri sahibi Mahsum Akay, son günlerde tuşlu telefon satışına yönelik ilginin arttığını belirtti. Bir dönem sadece asker ve kullanım kolaylığından yaşlıların sonra da sosyal medyadan uzak kalmak isteyenlerin tercih ettiği tuşlu telefona talebin giderek çoğaldığına değinen Akay, "İkinci el veya bozuk tuşlu telefonları 500 ile 700 liraya alıyoruz. 1000 ile 1500 liraya satıyoruz. Kullanılmamış tuşlu telefonları 3 bin liraya satıyoruz. Son günlerde tuşlu telefon soran çok kişi var. Öğrenciler ve küçük yaşta çocukları olan anne babalar tuşlu telefon alıyor. Okullarda akıllı telefon yasak olmasından dolayı çocuklarına tuşlu telefon alanlar, sınava hazırlanan öğrenciler dikkatinin dağılmaması için satın alıyor" dedi.

Kaynak: DHA

