Antalya Otellerinde Yılbaşı Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Aştı - Son Dakika
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Turizm

Antalya Otellerinde Yılbaşı Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Aştı

Antalya Otellerinde Yılbaşı Doluluk Oranı Yüzde 90\'ı Aştı

Antalya'daki otellerde yılbaşı dönemi için doluluk oranı yüzde 90'ı geçti. Yabancı turistlerin yoğunlukla tercih ettiği Antalya'da 500 bin turist bekleniyor. 24 Aralık - 10 Ocak arası Noel ve yılbaşı kutlamalarıyla birlikte ciddi bir hareketlilik yaşanacak.

05.12.2024 10:04  Güncelleme: 10:28
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YILBAŞI dönemi için Antalya'daki otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Avrupa'da Hristiyanların bayramı 24-25 Aralık Noel dönemi olduğu için ağırlıkla Avrupa misafirlerimizi ağırlayacağız. Rusların bayramı da ocak ayının ilk haftasında. 24 Aralık- 10 Ocak arası ciddi hareketlilik olacak" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 24 Aralık'ta başlayacak Noel tatili döneminde özellikle Alman, Rus, İngiliz ve Polonyalı turistlerin Türkiye'yi tercih edeceğini açıkladı. 24 Aralık'ta başlayacak Noel tatilinin ocak ayına sarktığını anlatan Kavaloğlu, "6 Ocak itibarıyla Ortodoksların yılbaşı kutlamaları var. Dolayısıyla 24 Aralık'ta başlayıp, 7 Ocak'a kadar sürecek bir dönemde ciddi yoğunluk yaşayacağız. Türk misafirlerimiz de yılbaşı için Antalya'yı tercih edecekler gibi gözüküyor. Bu anlamda aralık ayıyla birlikte yılı daha güzel ve olumlu bitireceğiz" dedi.

500 BİN YABANCI TURİST BEKLENTİSİ

Aralık ayında 500 bin yabancı turistin tatil için Antalya'yı tercih edeceğini açıklayan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Otellerin açık olanlarının tamamı yılbaşı ve Noel döneminde yüzde 100'e yakın doluluk sağlayacak. Özellikle 24 Aralık'ta yabancı misafirlerimize Noel yemekleri veriyoruz. 31 Aralık'ta gala yemekleri yapıyoruz, hem de eğlence tertip ediyoruz. Ama Noel yemeği onlar için çok önemli. Dolayısıyla bunu bilerek çok şık geliyorlar. Bu da çok güzel bir ambiyans yaratıyor" diye konuştu.

ANTALYA VE KKTC'DE KONSER YOĞUNLUĞU

Antalya'da otellere Noel dönemi için 20, 30 defadır tatile gelen Almanlar, İngilizler ve Ruslar olduğunu dile getiren Kavaloğlu, "Nasıl bir hizmet alacaklarını, nasıl bir menü alacaklarını, nasıl eğlence yapacağımızı biliyorlar. Dolayısıyla bu yüzden Antalya'yı ve Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bu yılbaşı döneminde konser programları Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yoğun olacak. Bu anlamda yurt içi pazardan da çok ciddi talep görüyoruz. Ama esas önemli olan şey, yılbaşı tatilinin çok kısa süreli bir tatil programı olması. Dolayısıyla bu dönemde Avrupa'dan gelenler, 1 haftanın üzerinde hatta 10 günün üzerinde tatil yapıyorlar. Ama ülkemizden tatil için Antalya'yı tercih edenler, 2-3 günlük tatil imkanına sahipler" dedi.

BU YIL REZERVASYONLAR ERKENDEN DOLDU

Yılbaşı tatil rezervasyonlarının bu sene çok erkenden dolduğunu açıklayan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu ise "Ekim ayının başından itibaren gelen erken rezervasyonlarda şunu gördük ki Antalya bölgesindeki yılbaşı dönemi hareketli geçecek. Şu anda birçok otelin dolulukları gayet istediğimiz seviyelere ulaşmış bulunmakta. Yüzde 90, yüzde 95'lere ulaştık diyebiliriz. Avrupa'da Hristiyanların bayramı 24-25 Aralık Noel dönemi olduğu için ağırlıkla Avrupa misafirlerimizi ağırlayacağız. Rusların bayramı da ocak ayının ilk haftasında. 24 Aralık- 10 Ocak arası ciddi hareketlilik olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Antalya Otellerinde Yılbaşı Doluluk Oranı Yüzde 90'ı Aştı - Son Dakika

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