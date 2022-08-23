Son Dakika Veda Haberleri

14:26 Civan Canova'ya İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı: 48 Yıllık Dostuna Gözyaşlarıyla Veda Etti Geçirdiği rahatsızlık sonucu 67 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da tören düzenlendi. Oyuncu, yönetmen ve senarist Metin Belgin 48 yıllık arkadaşı Canova'ya gözyaşlarıyla veda etti. Belgin "Canım kardeşim, biraderim 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize. Bunu bize yapmayacaktın kardeşim" dedi.

13:02 Usta oyuncu Civan Canova için tören düzenlendi Tedavi gördüğü hastanede 20 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncu, yazar ve ressam Ahmet Civan Canova için tören düzenlendi.

11:46 Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Civan Canova için düzenlenen törende Nursel Köse ve Nesrin Cavadzade gözyaşlarına hakim olamadı Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Civan Canova, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen törene katılan Nesrin Cavadzade ve Nursel Köse gözyaşlarına boğuldu.

17:56 Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılan Psikiyatrist Arif Verimli itiraf etti: Kırgınım Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi olarak tanınan ve geçtiğimiz yıl programdan ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli konuk olduğu bir YouTube kanalında Anlı hakkında "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım" dedi. Müge Anlı'nın geçtiğimiz haftalarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmesi hakkında ise Verimli, düğüne davet edilmediğini söyleyip mutluluklar diledi.

18:49 Metin Çulhaoğlu, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Parti Meclisi üyesi Metin Çulhaoğlu, bugün Ankara İnşaat Mühendisleri Odası’nda (IMO) düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, törende; “Türkiye işçi sınıfı, emekçi halkımız, devrimciler şunu bilsinler. Türkiye sosyalizmine giden yolda Metin Çulhaoğlu’nun öğrencileri ona layık olacaklar” dedi.

13:56 ATV'nin sevilen dizisi Destan'da büyük final hazırlığı! Film tadında olacak Geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin'in başrolünü oynadığı ATV'nin sevilen dizisi Destan'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda devam edeceği düşünülen dizinin duygu yüklü bir bölümle seyircisine veda edeceği öne sürüldü.

10:13 Güreş efsanesi Hamit Kaplan'ın hayatı belgesel oluyor Türk güreşinin efsane isimlerinden dünya ve olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan'ın hayatı belgesel film oluyor.

08:27 30 yıldır kanserle mücadele eden oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton John, 73 yaşında hayatını kaybetti Grease filminin unutulmaz yıldızı Olivia Newton-John, üçüncü kez kansere yakalanmasının ardından 73 yaşında hayata veda etti. Newton-John'un Grease'deki rol arkadaşı John Travolta ise vefat haberinin ardından yaptığı paylaşımda "Sevgili Olivia hepimiz tekrar birlikte olacağız" dedi.

19:12 Ebru Şahin Hayranlarını Üzen Gelişme! Böyle Duyuruldu 'Destan' dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti. Şahin'in hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. "Destan" dizisinin final bölümü bu ay çekilecek. İşte Destan'ın merak edilen final bölümünün detayları...

09:52 Haftanın tarihine bakış İkinci Dünya Savaşı'nda, ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atom bombası atması sonucu 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.

15:06 Sürpriz Ayrılık! Böyle Duyuruldu Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Ogeday Girişken, 'O Kız' adlı dizinin oyuncu kadrosundan son anda çıktı. Ogeday Girişken, 'O Kız' adlı dizinin oyuncu kadrosundan neden çıktı? İşte cevabı...

11:01 Efsane dizi Lost hakkında az bilinen 10 ilginç detay Bir döneme damga vuran ve tüm dünyada ciddi bir izleyici kitlesine sahip olan efsane dizi Lost hakkında az bilinen detayları derledik.

11:01 Sürpriz Gelişme! Ebru Şahin'in Hayranları Şokta... 'Destan' dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti. Şahin'in hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

17:01 Kaptan Amerika yeni iPhone'undan hiç memnun değil! Yeni film projesi için yapılan röportajda konuşan Chris Evans yeni telefonundan ağırlığı ve ana sayfa tuşunun olmaması nedeniyle şikayetçi.

11:11 Reyting rekorlarını alt üst eden dizi Breaking Bad hakkında pek bilinmeyen 10 tuhaf ayrıntı... Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Breaking Bad dizisi hakkında az bilinen 10 ilginç ayrıntı ortaya çıktı. Reyting rekorları kıran dizinin 62. bölümde bitmesinin nedeni periyodik tablodaki 62. element olarak görülüyor. Bu element, akciğer kanseri de dahil olmak üzere bir dizi kanseri tedavi etmek için kullanılan Samaryumdu. Bu da dizideki karakterin kanser olmasıyla bağdaştırıldı. İşte o detaylar...

10:19 Haftanın tarihine bakış Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde gizlice örgütlenmiş Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ortadan kaldırmak, hükümeti devirmek; parlamentoyu, anayasayı ve demokrasiyi ilga etmek amacıyla 15 Temmuz 2016'da kanlı darbe girişiminde bulundu.

11:01 Şok Eden Acun Ilıcalı İtirafı Geldi! Survivor'a katıldığı dönem büyük bir hayran kitlesi edinen ve sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan oyuncu Ersin Korkut itirafıyla gündem oldu. Korkut, Survivor All Star'a katılmama nedenini açıkladı. İşte detaylar...

13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır! Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın anısına Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Efsane ismin oyuncu oğlu Murat Arkın, babasının "Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır" repliğini söylemesinin ardından tabuta sarılıp gözyaşlarına hakim olamadı.

09:52 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir? Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Usta ismin vefatı tüm Türkiye'yi üzdü. Yaşamı boyunca yüzlerce filme rol alan Cüneyt Arkın kimdir? İşte bir efsanenin başarılarla dolu hayat hikayesi.

12:17 Haftanın tarihine bakış Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Bahreyn'de 2018'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı Sunucusunun Kenan İmirzalıoğlu olduğu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Çağla Kaymak isimli yarışmacı, İmirzalıoğlu ile ilgili soru karşısında verdiği cevapla izleyenleri şaşırttı. Karşısında oturan Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamayan yarışmacı, "Kenan İmirzalıoğlu'nu pek çıkaramadım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

11:04 Yiğitcan Ergin, 3 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığını duygusal bir mesajla duyurdu 16 yıldır ekranların değişmez dizisi olan Arka Sokaklar dizisinde "Cemal Şahin" rolünü canlandıran Yiğitcan Ergin, diziye veda ettiğini açıkladı. Cuma günü yayınlanacak olan bölümle diziye veda edecek olan oyuncu, 3 yıllık Arka Sokaklar deneyiminin kendisi için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum" dedi.

15:42 Usta Karikatürist Latif Demirci Vefat Etti ‘Press Bey ve Media Hanım', 'Muhlis Bey', 'Mithat ve Mirsat' ile 'Arap Kadri' gibi unutulmaz tiplemelere hayat veren usta karikatürist Latif Demirci (61) yaşamını yitirdi.

12:29 Haftanın tarihine bakış İslam Peygamberi, Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed, miladi takvime göre 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etti.

16:56 Nâzım Hikmet, Ölümünün 59. Yılında Beşiktaş Sanatçılar Parkı'ndaki Anıtı Önünde Anıldı Şair Nâzım Hikmet Ran, ölümünün 59. yılında, Beşiktaş’taki Sanatçılar Parkı’nda bulunan anıtı önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, “Dünyamız oldukça hoyrat, acımasız. Savaş, açlık, yokluk; ne derseniz deyin. Bütün bunlara karşı umudun düşmanı olan yığınla kurum, devlet, insanlara karşı bir şairin, umudun insanları olarak dünyaya barışı, kardeşliği; ülkemize demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti geçireceğimize kesin inancımla sizleri bir kez daha selamlıyor, şairimizin anısı önünde de sevgi, saygıyla eğiliyoruz” dedi.

13:49 Hatayspor'dan Ömer Erdoğan açıklaması Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son haftasında oynanan GZT Giresunspor karşılaşmasının ardından, yaptığı açıklamada görevi bıraktığını açıklayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın istifası kabul edildi.

10:42 Haftanın tarihine bakış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktı.

16:27 Netflix açıkladı: Friends severleri üzecek karar David Crane ile Marta Kaufmann tarafından yaratılan kült komedi dizisi Friends, Netflix Türkiye'den kalkıyor.

13:17 Yeşilçam'ın sevilen aşçısı: Necdet Tosun Samimi ve sevecen tiplemeleriyle beğenilen oyuncu Necdet Tosun'un vefatının üzerinden 47 sene geçti.

10:20 Haftanın tarihine bakış Philadelphialı Anna Jarvis'in, annesinin ölüm günü olan mayıs ayının ikinci pazarının "Anneler Günü" olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bu günün annelere adanmasını sağladı.

10:40 Emel Sayın "Çıplak" haberlerini görünce çıldırıp sinemayı bırakmış Emel Sayın, sinemayı niçin bıraktığını yıllar sonra itiraf etti. Sayın, Cüneyt Arkın'la yer aldığı filmde yatak sahnesinin çarpıtıldığını ve o dönem "Emel Sayın çıplak. Cüneyt Arkın ile yatakta" gibi haberlerinden sonra sinemayı bıraktığını açıkladı.

05:05 Cumhuriyet Filmine İki Yıldız Oyuncu! Cumhuriyet'in son 24 saatinde neler yaşandı? İşte o günün hikayesini anlatan, Cumhuriyet filmi geliyor. Mustafa Kemal'in, "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü her 29 Ekim'de hatırlanır. Peki o sözün söylendiği gece neler yaşandı? Cumhuriyet'in ilan edildiği gün son 24 saatte neler oldu. Tarihimizin bu en önemli günlerinden birinin hikayesi film oluyor.

10:33 Haftanın tarihine bakış Kurtuluş Savaşı'nda 31 Mart 1921'de karşı taarruz başlatan Türk ordusu, 1 Nisan 1921'de Yunanlıları püskürterek II. İnönü Savaşı'nı kazandı.

09:50 PORTRE-Türk sinemasının Küçük Hanımefendisi: Belgin Doruk Siyah beyaz Türk filmlerinin yıldızı, "Küçük Hanımefendi" karakterinin unutulmazı Belgin Doruk'un ölümünün üzerinden 27 yıl geçti.