Selçuk Alagöz\'e İstanbul\'da son veda

5 Ağustos'ta yaşamını yitiren Türk pop rock müziği sanatçısı, besteci, söz yazarı ve aranjör Selçuk Alagöz için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenlendi. Törende konuşan sanatçılar Ferhat Göçer ve Burhan Şeşen, Alagöz'ün müzik sektöründe sanatçılar için yaptığı katkıları ve yürüttüğü örgütlü mücadeleyi vurguladı. Oğlu Sencer Alagöz de, "Bana insanlığı öğretti. İnsan, hayvan, bitki demeden her canlının değerli olduğu ve hepimizin bir olduğu inancını gösterdi. Bu içinde olduğumuz zor zamanlarda, bizi yüzeyde tutacak, birarada tutacak değerler bunlar. Hepsini babacığımdan öğrendim" şeklinde konuştu.

Türk pop rock müziği sanatçısı, besteci, söz yazarı ve aranjör Selçuk Alagöz, aynı zamanda doğum günü olan 5 Ağustos'ta, 80 yaşında Bodrum Turgutreis'te yaşamını yitirdi. Alagöz için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Alagöz'ün ailesi, dostları ve sevenlerinin katıldığı tören, sanatçının yaşamından ve kendisiyle yapılan röportajlardan kesitlerin yer aldığı bir kısa film gösterimiyle başladı. Gösterimin ardından, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, Alagöz'ün kız kardeşi Rana Alagöz ve oğlu Sencer Alagöz konuşmalar gerçekleştirdi. Törende yapılan konuşmalarda Alagöz'le ilgili duygular özetle şöyle ifade edildi:

GÖÇER: "SANATÇILARIN SORUNLARINI AKTARMAK ADINA ÇOK BÜYÜK MÜCADELELER VERMİŞ BİR BÜYÜĞÜMÜZ"

Ferhat Göçer: Çok kıymetli bir ağabeyimizi kaybettik. Onunla olduğum günden bu güne öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi, örgütleşme meselesidir. Vizyonuyla, zekasıyla, birikimiyle sadece bir sanatçı olmak değil, aynı zamanda onları bir araya getirip, gerek vakıf, gerek dernekler, gerek meslek birlikleri boyutunda, seslerini duyurabilmelerini sağlayabilmek, gerek devlet boyutunda, gerekse diğer bütün meslek komponentlerine sanatçıların sorunlarını aktarmak adına çok büyük mücadeleler vermiş bir büyüğümüz. Örnek aldığım bir ağabeyimdi.

ŞEŞEN: "MÜZİK SEKTÖRÜNE YAPTIĞI KATKILAR YADSINAMAZ"

Burhan Şeşen: Burada sadece çok değerli bir müzisyeni, çok değerli bir insanı uğurlamıyoruz. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında insanların yararına yaptığı çalışmalarla gecesini gündüzüne katan bir insanı uğurluyoruz. Ben 1990 yılından beri tanıyorum Selçuk ağabeyi. Türk Kalp Vakfı'nda icra kurulu üyesiydi. Ondan sonra birlikte, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve Sigarayla Savaşanlar Derneği yönetim kurullarında beraber çalıştık. Çocukları sigaradan korumak için bir zamanlar televizyonlarda hep çalan 'Duman Avcısı' diye de bir şarkısı vardı Selçuk ağabeyin. Çok özel bir insandı. Ondan uzlaşmayı öğrendik; barışı, insan sevgisini, hümanizmi öğrendik. Müzik sektörüne yaptığı katkılar yadsınamaz. Telif hakları konusunda yaptığı katkılar yadsınamaz.

RANA ALAGÖZ: "İZNİNİZLE AĞABEYİMLE KONUŞMAK İSTİYORUM..."

Alagöz'ün kız kardeşi Rana Alagöz: İzninizle ağabeyimle konuşmak istiyorum. Sevgili ağam, sevgili müdürümüz. 77 yıllık ağabeyim, 60 yıllık sahne arkadaşım. Şimdi son kez birlikte sahnedeyiz. İyi ki beni çok güzel dürtükledin, iyi ki beni vazgeçirmedin, iyi ki sen öncülük ettin. Evet, babam ve annem başlattılar bu yolu ve bizi desteklediler ama, eğer senin azmin, cesaretin, dayanıklılığın, üreticiliğin, senin o güzel kalbin olmasaydı belki ben şu anda sadece öğretmen Rana olacaktım. Senin sayende ben de, bir takım şeylerle birilerine dokunabilen Rana Alagöz'üm. Çok teşekkür ediyorum. Seninle çok gurur duyuyoruz.

SENCER ALAGÖZ: "BANA, İNSAN, HAYVAN, BİTKİ DEMEDEN HER CANLININ DEĞERLİ OLDUĞU VE HEPİMİZİN BİR OLDUĞU İNANCINI GÖSTERDİ"

Selçuk Alagöz'ün oğlu Sencer Alagöz: Bana baba olmayı öğretti. Bir çocukla gerçekten özel, ona değer vererek vakit geçirmesi, bana en büyük öğrettiği şey bu oldu. Ben de şimdi, kızıma ve diğer çocuklara ondan öğrendiğim bu değerlerle yaklaşıyorum. Bana insanlığı öğretti. Arayan her arkadaşını dinlemeyi, yardımcı olmayı, insan, hayvan, bitki demeden her canlının değerli olduğu ve hepimizin bir olduğu inancını gösterdi. Bu içinde olduğumuz zor zamanlarda, bizi yüzeyde tutacak, birarada tutacak değerler bunlar. Sevgi, vicdan, hepsini babacığımdan öğrendim.

Konuşmaların ardından, Alagöz'ün şarkıları eşliğinde, sanat yaşamını aktaran fotoğlafların yer aldığı slayt gösterimiyle devam etti. Tören, Alagöz için dua okunmasıyla sona erdi. Alagöz, ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camiinde kılınacak olan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

MÜZİK DÜNYASINDA SİLİNMEZ İZLER BIRAKTI

Kariyeri boyunca kardeşi Rana Alagöz ile birlikte seslendirdiği unutulmaz şarkılarla tanınan Selçuk Alagöz, Türk pop müziğine önemli katkılar sunmuştu. "Malabadi Köprüsü", "Aşkın Gözü Kör mü?", "Ateş Bacayı Sarmış" ve "Deliyim Seviyorum" gibi klasikleşmiş şarkılarla hafızalara kazındı. Sanat yaşamı boyunca 80 farklı dilde şarkı söyleyerek bu alanda bir rekora imza atan Alagöz, aynı zamanda 3 altın plak ödülünün de sahibiydi. Geniş repertuvarı ve çok yönlü sanat anlayışıyla hem Türkiye'de hem de yurtdışında takdir topladı.